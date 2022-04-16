Как работает алкотестер и может ли он показать промилле даже без алкоголя

Сотрудники полиции используют профессиональные алкотестеры, у которых точность значительно выше, чем у обычных, которые доступны в магазинах.

Что влияет на показания алкотестера

Алкотестер показывает большие данные не только, когда водитель пьяный. Иногда он реагирует и на это:

Квас;

Молочные продукты (кефир);

Лекарственные препараты;

Кондитерские изделия с добавлением алкоголя;

Безалкогольное пиво;

У некоторых людей алкоголь в крови вырабатывается из-за физиологических процессов. Эта генетическая особенность, и показатель может расти, если водитель, к примеру, выкурит сигарету или понервничает.

Существует вероятность неисправности прибора – поэтому он может выдавать высокий показатель.

Что делать, если алкотестер сотрудника полиции показал показатель промилле выше допустимой нормы (а вы никак не употребляли алкоголь)? Отказываться от выплаты штрафа и других форм наказания и потребовать у сотрудника полиции химический анализ крови. В этом случае он сопроводит до ближайшей наркологии и дождется результата анализа.

Где купить алкотестер и сколько он стоит

Алкотестер можно купить в аптеках, бытовых магазинах и в магазинах электроники. Ценники разные и меняются в зависимости от точности и категории. Есть модели до тысячи рублей. Есть модели, чья цена составляет несколько тысяч рублей.

К примеру, вот первые результаты по запросу «алкотестер» в интернет-магазине Ozon.