Как работает алкотестер и может ли он показать промилле даже без алкоголя
Как работает алкотестер
Алкотестер – прибор, который позволяет проводить анализ выдыхаемых паров без забора слюны. Первые алкотестеры появились в 30-х годах прошлого века. Но это были громоздкие устройства, которые определяли лишь наличие алкоголя в крови, но не показывали точное количество.
Со временем алкотестеры совершенствовались и уменьшались в размерах. Сейчас это небольшой прибор с ладонь (бывают и больше), который нужно использовать так:
- Человек дует в специальный мундштук;
- Пары спирта испаряются и проходя через альвиолы;
- Алкотестер же реагирует на наличие этанола;
- Чем больше алкоголя в крови человека, тем больше показатель алкотестера на выходе.
Сотрудники полиции используют профессиональные алкотестеры, у которых точность значительно выше, чем у обычных, которые доступны в магазинах.
Что влияет на показания алкотестера
Алкотестер показывает большие данные не только, когда водитель пьяный. Иногда он реагирует и на это:
- Квас;
- Молочные продукты (кефир);
- Лекарственные препараты;
- Кондитерские изделия с добавлением алкоголя;
- Безалкогольное пиво;
- У некоторых людей алкоголь в крови вырабатывается из-за физиологических процессов. Эта генетическая особенность, и показатель может расти, если водитель, к примеру, выкурит сигарету или понервничает.
Существует вероятность неисправности прибора – поэтому он может выдавать высокий показатель.
Что делать, если алкотестер сотрудника полиции показал показатель промилле выше допустимой нормы (а вы никак не употребляли алкоголь)? Отказываться от выплаты штрафа и других форм наказания и потребовать у сотрудника полиции химический анализ крови. В этом случае он сопроводит до ближайшей наркологии и дождется результата анализа.
Где купить алкотестер и сколько он стоит
Алкотестер можно купить в аптеках, бытовых магазинах и в магазинах электроники. Ценники разные и меняются в зависимости от точности и категории. Есть модели до тысячи рублей. Есть модели, чья цена составляет несколько тысяч рублей.
К примеру, вот первые результаты по запросу «алкотестер» в интернет-магазине Ozon.
А вот результаты по тому же запросу на сайте «М.Видео».
Зачем самому покупать алкотестер и как его хранить
В первую очередь – для самоконтроля. В России в 2021 году произошло почти 11 тысяч ДТП по вине пьяных водителей. Статистика говорит, что каждая девятая авария с января-2021 по сентябрь-2021 случилось по этой причине.
Алкотестер позволяет людям контролировать себя – не садиться за руль, если прибор показывает больше 0,3 промилле (= 0,16 миллиграмма спирта). Если показатель выше, то штрафы могут быть такими:
- Первый случай: денежный штраф до 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет;
- За повторное: уголовная ответственность (лишения свободы до 2 лет)/штраф в 200-300 тысяч рублей;
- Существуют еще причины для штрафа людей, связанных с вождением в нетрезвом виде. Например, если владелец транспортного средства передал управление автомобилем пьяному водителю.
Алкотестер не рекомендовано хранить при сильно низкой и сильно высокий температурах. При сильном охлаждении помещения (например, если прибор полежал в машине, стоящей на морозе) алкотестер рекомендуется подержать в теплом помещении 10-20 минут. Так стабилизируется работа его электрической системы.
Что касается мундштуков, то они одноразовые. Перед повторным анализом нужно поставить новый мундштук.