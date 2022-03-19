Фанаты «Бохума» кинули в голову судье бокал пива – перед матчем «Бохум» просил: не кидайте пиво
18 марта «Боруссия» из Менхенгладбаха приехала в гости к «Бохуму», с которым соседствует в турнирной таблице Бундеслиги. У «Боруссии» после 26 туров 30 очков, она располагается на 13-м месте. «Бохум», занимающий 11-ю строчку, в 26 встречах набрал 32 балла.
Но матч между этими клубами продлился всего 69 минут и закончился при счете 2:0 в пользу «Боруссии». Правда, зафиксировать результат не удалось – из-за инцидента с боковым арбитром Кристианом Гиттельманном.
На 70-й минуте с трибуны фанатов «Бохума» ему в голову прилетел пластиковый стакан с пивом. После удара Гиттельманн присел на колено, а к нему подбежали судьи и игроки.
Вратарь «Бохума» Мануэль Риман кричал что-то трибуне.
Позже к Риману присоединились остальные игроки «Бохума».
Вот тот самый стакан:
Сначала матч остановили на 20 минут, потом бригада судей во главе с Беньямином Кортусом решила не возобновлять матч. После Кортус сказал: «Кристиан был ошеломлен. Сейчас он в больницу, где проходит обследование. В случае физического нападения на официальное лицо матча альтернативы прекращению игры просто нет».
Как отреагировал «Бохум»? Достаточно жестко высказался в твиттере в своем англоязычном аккаунте:
«Какой-то идиот бросил что-то в сторону поля и попал в лайнсмена. Игра приостановлена. Невероятно глупое и безответственное поведение, такое не должно происходить на стадионе! Идиот, идиот, идиот. Надеемся, лайнсмен в порядке».
Или вот такое:
«Матч не будет возобновлен. Мы можем только официально извиниться перед боковым судьей Кристианом Гиттельманном. Очень неловкий и горький вечер для нас. Крайне глупый поступок фаната-идиота».
Ирония в том, что за несколько часов до игры в соцсетях «Бохума» появилось видео с капитаном команды Энтони Лосийей. Он призывал фанатов пить пиво на стадионах, а не кидать стаканы с ним на поле.