Фанаты «Бохума» кинули в голову судье бокал пива – перед матчем «Бохум» просил: не кидайте пиво

18 марта «Боруссия» из Менхенгладбаха приехала в гости к «Бохуму», с которым соседствует в турнирной таблице Бундеслиги. У «Боруссии» после 26 туров 30 очков, она располагается на 13-м месте. «Бохум», занимающий 11-ю строчку, в 26 встречах набрал 32 балла.

Но матч между этими клубами продлился всего 69 минут и закончился при счете 2:0 в пользу «Боруссии». Правда, зафиксировать результат не удалось – из-за инцидента с боковым арбитром Кристианом Гиттельманном.

На 70-й минуте с трибуны фанатов «Бохума» ему в голову прилетел пластиковый стакан с пивом. После удара Гиттельманн присел на колено, а к нему подбежали судьи и игроки.