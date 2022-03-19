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Бохум
Бундеслига
Боруссия М
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#Бохум #Бундеслига #Боруссия М

Фанаты «Бохума» кинули в голову судье бокал пива – перед матчем «Бохум» просил: не кидайте пиво

6 часов назад

18 марта «Боруссия» из Менхенгладбаха приехала в гости к «Бохуму», с которым соседствует в турнирной таблице Бундеслиги. У «Боруссии» после 26 туров 30 очков, она располагается на 13-м месте. «Бохум», занимающий 11-ю строчку, в 26 встречах набрал 32 балла.

Но матч между этими клубами продлился всего 69 минут и закончился при счете 2:0 в пользу «Боруссии». Правда, зафиксировать результат не удалось – из-за инцидента с боковым арбитром Кристианом Гиттельманном.

На 70-й минуте с трибуны фанатов «Бохума» ему в голову прилетел пластиковый стакан с пивом. После удара Гиттельманн присел на колено, а к нему подбежали судьи и игроки.

Вратарь «Бохума» Мануэль Риман кричал что-то трибуне.

Позже к Риману присоединились остальные игроки «Бохума».

Вот тот самый стакан:

Сначала матч остановили на 20 минут, потом бригада судей во главе с Беньямином Кортусом решила не возобновлять матч. После Кортус сказал: «Кристиан был ошеломлен. Сейчас он в больницу, где проходит обследование. В случае физического нападения на официальное лицо матча альтернативы прекращению игры просто нет».

Как отреагировал «Бохум»? Достаточно жестко высказался в твиттере в своем англоязычном аккаунте:

«Какой-то идиот бросил что-то в сторону поля и попал в лайнсмена. Игра приостановлена. Невероятно глупое и безответственное поведение, такое не должно происходить на стадионе! Идиот, идиот, идиот. Надеемся, лайнсмен в порядке».

Или вот такое:

«Матч не будет возобновлен. Мы можем только официально извиниться перед боковым судьей Кристианом Гиттельманном. Очень неловкий и горький вечер для нас. Крайне глупый поступок фаната-идиота».

Ирония в том, что за несколько часов до игры в соцсетях «Бохума» появилось видео с капитаном команды Энтони Лосийей. Он призывал фанатов пить пиво на стадионах, а не кидать стаканы с ним на поле.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: dpa/Global Look Press
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