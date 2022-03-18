Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
1Янн Зоммер Я. Зоммер
|Вра
|33
|32
|0
|1
|1
|0
|
30Нико Эльведи Н. Эльведи
|Защ
|25
|28
|1
|0
|3
|1
|
28Маттиас Гинтер М. Гинтер
|Защ
|28
|27
|1
|1
|2
|0
|
32Флориан Нойхаус Ф. Нойхаус
|Пол
|25
|23
|4
|3
|2
|0
|
36Брель Эмболо Б. Эмболо
|Нап
|25
|23
|7
|3
|3
|0
Ближайшие матчи
Таблица
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
11
|31
|11
|6
|14
|34:46
|39
|
12
|32
|11
|5
|16
|40:52
|38
|
13
|31
|10
|8
|13
|46:59
|38
|
14
|32
|9
|8
|15
|37:51
|35
|
15
|32
|9
|6
|17
|35:67
|33
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