Боруссия

Менхенгладбах
Borussia M
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Сайт
www.borussia.de/
Страна
Германия
Стадион
Боруссия-Парк
Тренер
Адольф Хюттер
А. Хюттер
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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
1
Янн Зоммер Я. Зоммер 		Вра 33 32 0 1 1 0
30
Нико Эльведи Н. Эльведи 		Защ 25 28 1 0 3 1
28
Маттиас Гинтер М. Гинтер 		Защ 28 27 1 1 2 0
32
Флориан Нойхаус Ф. Нойхаус 		Пол 25 23 4 3 2 0
36
Брель Эмболо Б. Эмболо 		Нап 25 23 7 3 3 0
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Ближайшие матчи
18.03.2022 18 марта 2022 пт 22:30
Бохум
-:-
Боруссия
Матч перенесен
18.03.2022 18 марта 2022 пт 22:30
Матч перенесен
Германия. Бундеслига , 27 тур
Бохум
-
Боруссия
-
Германия. Бундеслига , 27 тур
08.05.2022 08 мая 2022 вс 16:30
Айнтрахт
-:-
Боруссия
08.05.2022 08 мая 2022 вс 16:30
Германия. Бундеслига , 33 тур
Айнтрахт
-
Боруссия
-
Германия. Бундеслига , 33 тур
14.05.2022 14 мая 2022 сб 16:30
Боруссия
-:-
Хоффенхайм
14.05.2022 14 мая 2022 сб 16:30
Германия. Бундеслига , 34 тур
Боруссия
-
Хоффенхайм
-
Германия. Бундеслига , 34 тур
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Таблица

И В Н П Мячи Очки
11
Бохум
31 11 6 14 34:46 39
12
Вольфсбург
32 11 5 16 40:52 38
13
Боруссия
31 10 8 13 46:59 38
14
Аугсбург
32 9 8 15 37:51 35
15
Герта
32 9 6 17 35:67 33
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Результаты
02.05.2022 02 мая 2022 пн 21:30
Боруссия
3 : 1
РБ Лейпциг
02.05.2022 02 мая 2022 пн 21:30
32 тур
Боруссия
3
РБ Лейпциг
1
Германия. Бундеслига , 32 тур
23.04.2022 23 апр. 2022 сб 16:30
Фрайбург
3 : 3
Боруссия
23.04.2022 23 апр. 2022 сб 16:30
31 тур
Фрайбург
3
Боруссия
3
Германия. Бундеслига , 31 тур
16.04.2022 16 апр. 2022 сб 19:30
Боруссия
1 : 3
Кельн
16.04.2022 16 апр. 2022 сб 19:30
30 тур
Боруссия
1
Кельн
3
Германия. Бундеслига , 30 тур
09.04.2022 09 апр. 2022 сб 16:30
Гройтер Фюрт
0 : 2
Боруссия
09.04.2022 09 апр. 2022 сб 16:30
29 тур
Гройтер Фюрт
0
Боруссия
2
Германия. Бундеслига , 29 тур
03.04.2022 03 апр. 2022 вс 18:30
Боруссия
1 : 1
Майнц
03.04.2022 03 апр. 2022 вс 18:30
28 тур
Боруссия
1
Майнц
1
Германия. Бундеслига , 28 тур
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