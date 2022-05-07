Фрайбург

Фрайбург
Freiburg
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Сайт
www.scfreiburg.com/
Страна
Германия
Стадион
Шварцвальд-Штадион
Тренер
Кристиан Штрайх
К. Штрайх
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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
27
Николас Хефлер Н. Хефлер 		Пол 32 5 1 0 1 0
30
Кристиан Гюнтер К. Гюнтер 		Защ 29 5 0 0 3 0
4
Нико Шлоттербек Н. Шлоттербек 		Защ 22 5 0 0 1 0
3
Филипп Линхарт Ф. Линхарт 		Защ 25 5 0 0 0 0
32
Винченцо Грифо В. Грифо 		Пол 29 5 4 0 1 0
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Ближайшие матчи
07.05.2022 07 мая 2022 сб 16:30
Фрайбург
-:-
Унион
07.05.2022 07 мая 2022 сб 16:30
Германия. Бундеслига , 33 тур
Фрайбург
-
Унион
-
Германия. Бундеслига , 33 тур
14.05.2022 14 мая 2022 сб 16:30
Байер
-:-
Фрайбург
14.05.2022 14 мая 2022 сб 16:30
Германия. Бундеслига , 34 тур
Байер
-
Фрайбург
-
Германия. Бундеслига , 34 тур
21.05.2022 21 мая 2022 сб 21:00
Фрайбург
-:-
РБ Лейпциг
21.05.2022 21 мая 2022 сб 21:00
Германия. Кубок , Финал
Фрайбург
-
РБ Лейпциг
-
Германия. Кубок , Финал
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Таблица

И В Н П Мячи Очки
2
Боруссия
32 20 3 9 80:50 63
3
Байер
32 17 7 8 74:44 58
4
Фрайбург
32 15 10 7 56:40 55
5
РБ Лейпциг
32 16 6 10 67:36 54
6
Кельн
32 14 10 8 51:46 52
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Результаты
30.04.2022 30 апр. 2022 сб 19:30
Хоффенхайм
3 : 4
Фрайбург
30.04.2022 30 апр. 2022 сб 19:30
32 тур
Хоффенхайм
3
Фрайбург
4
Германия. Бундеслига , 32 тур
23.04.2022 23 апр. 2022 сб 16:30
Фрайбург
3 : 3
Боруссия
23.04.2022 23 апр. 2022 сб 16:30
31 тур
Фрайбург
3
Боруссия
3
Германия. Бундеслига , 31 тур
19.04.2022 19 апр. 2022 вт 21:45
Гамбург
1 : 3
Фрайбург
19.04.2022 19 апр. 2022 вт 21:45
1/2 финала
Гамбург
1
Фрайбург
3
Германия. Кубок , 1/2 финала
16.04.2022 16 апр. 2022 сб 16:30
Фрайбург
3 : 0
Бохум
16.04.2022 16 апр. 2022 сб 16:30
30 тур
Фрайбург
3
Бохум
0
Германия. Бундеслига , 30 тур
10.04.2022 10 апр. 2022 вс 18:30
Айнтрахт
1 : 2
Фрайбург
10.04.2022 10 апр. 2022 вс 18:30
29 тур
Айнтрахт
1
Фрайбург
2
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