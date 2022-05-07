Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
27Николас Хефлер Н. Хефлер
|Пол
|32
|5
|1
|0
|1
|0
|
30Кристиан Гюнтер К. Гюнтер
|Защ
|29
|5
|0
|0
|3
|0
|
4Нико Шлоттербек Н. Шлоттербек
|Защ
|22
|5
|0
|0
|1
|0
|
3Филипп Линхарт Ф. Линхарт
|Защ
|25
|5
|0
|0
|0
|0
|
32Винченцо Грифо В. Грифо
|Пол
|29
|5
|4
|0
|1
|0
Ближайшие матчи
Таблица
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
2
|32
|20
|3
|9
|80:50
|63
|
3
|32
|17
|7
|8
|74:44
|58
|
4
|32
|15
|10
|7
|56:40
|55
|
5
|32
|16
|6
|10
|67:36
|54
|
6
|32
|14
|10
|8
|51:46
|52
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