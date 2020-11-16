Капитан «Айнтрахта», сбивший с ног тренера «Фрайбурга», рассказал об угрозах от детей

В ноябре 2019 года капитан «Айнтрахта» Давид Абрахам в игре с «Фрайбургом» снес тренера соперников Кристиана Штрайха, устремившись за мячом.

Абрахам позже был дисквалифицирован на семь недель за этот инцидент.

«Это был плохой поступок, – сказал Абрахам. – Но произошел непреднамеренно. Мы поговорили после игры и все уладили. У меня было чувство, что все это искусственно зажглось в СМИ.

Я получил много плохих сообщений и в том числе от детей. 12-13-летние писали мне: «Я убью тебя!» Считаю, что родители должны следить за детьми. Такое не должно происходить.

Я не плохой парень. Я темпераментный и эмоциональный. Мне не важно, кто соперник. Играю ли против брата или против мамы – сделаю все, чтобы победить. Даже сыну не позволяю выиграть, когда играем в карты. В этом весь я».