Коронавирус: Новости

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Хоккей
У хоккеистов Нестерова, Кузьменко и Шугаева, а также тренера Федорова – отрицательные тесты на ковид
#Россия (х)
04 февраля, 14:24
Разное
За три недели положительный тест на коронавирус сдали 72 человека, которые приехали на Олимпиаду в Пекин. Среди них нет спортсменов
#Олимпиада-2022
23 января, 17:27
Олимпиада
МОК ужесточит антиковидные меры на Олимпиаде в Пекине: «Замкнутая система будет полностью отрезана от внешнего мира»
#Олимпиада-2022
13 января, 12:48
Хоккей
Отменен матч КХЛ «Авангард» – «Салават Юлаев»: у гостей 26 случаев коронавируса
#КХЛ
10 января, 14:57
Футбол
Гвардиола заразился коронавирусом. Он не поедет на матч Кубка Англии
#Хосеп Гвардиола
06 января, 15:49
1
Хоккей
МЧМ-2022 отменен из-за коронавируса
#МЧМ-2022
29 декабря 2021, 23:36
Футбол
В АПЛ за неделю выявили рекордные 103 случая коронавируса. За декабрь перенесли 15 игр, но сезон не приостановили
#АПЛ
27 декабря 2021, 19:47
1
Хоккей
НХЛ из-за ковида изменила регламент и вернула «команды такси» с запасными. В лиге больше 60 перенесенных игр за сезон
#НХЛ
27 декабря 2021, 10:39
Коронавирус
В России выявлены незавозные случаи заражения омикроном
#коронавирус
25 декабря 2021, 16:53
Хоккей
Матчи МЧМ-2022 пройдут при заполняемости трибун на 50%
#МЧМ-2022
22 декабря 2021, 11:43
Баскетбол
Организаторы матча НБА в Торонто удалили 14 зрителей за неправильное ношение масок
#НБА
21 декабря 2021, 11:32
Хоккей
НХЛ из-за коронавируса расширит рождественскую паузу на два дня. В лиге больше ста хоккеистов на карантине
#НХЛ
21 декабря 2021, 09:18
Хоккей
«Вашингтон» в третий раз за год поместил Кузнецова на карантин из-за коронавируса
#Евгений Кузнецов
16 декабря 2021, 11:45
Футбол
Модрич и Марсело заразились коронавирусом
#Реал
15 декабря 2021, 16:38
1
Хоккей
НХЛ перенесла матчи «Калгари» из-за вспышки ковида. Это третий клуб за месяц, чьи матчи лига переносит
#НХЛ
13 декабря 2021, 20:14
1
Хоккей
Вратарь Швеции Ленер пропустит Олимпиаду-2022. Он опасается за свою психику из-за ковидных ограничений
#Олимпиада-2022
06 декабря 2021, 16:34
Фигурное катание
Финал Гран-при по фигурному катанию отменен из-за нового штамма ковида. Япония закрыла въезд для иностранцев
#Финал Гран-при
02 декабря 2021, 10:07
Коронавирус
Новый штамм коронавируса не повлияет на Олимпиаду-2022. Об этом заявил МИД Китая
#Олимпиада-2022
30 ноября 2021, 13:31
Фигурное катание
Финал Гран-при по фигурному катанию в Японии пройдет в закрытом формате
#фигурное катание
30 ноября 2021, 10:39
Универсиада
Зимняя Универсиада в Швейцарии отменена из-за нового штамма коронавируса. Страна ограничила въезд иностранцев
#коронавирус
29 ноября 2021, 16:29
Футбол
В Португалии выявили 13 случаев заражения новым штаммом «Омикрон». Все они – в футбольном «Белененсеше»
#коронавирус
29 ноября 2021, 15:54
1
Футбол
Матч «Белененсеш» – «Бенфика» досрочно завершен при счете 0:7. Хозяева начинали игру вдевятером
#Белененсеш
28 ноября 2021, 01:07
1
Политика
Тренер по плаванию Ильин отказался надевать маску в суде. Он был задержан за отказ надеть маску в аэропорту
#коронавирус
25 ноября 2021, 14:04
Коронавирус
В Москве введены нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. Все массовые мероприятия – только с согласованием Роспотребнадзора
#коронавирус
21 октября 2021, 12:31
Футбол
Президента Бразилии не пустили на стадион из-за отсутствия прививки от коронавируса. Он уже был оштрафован за неношение маски
#коронавирус
11 октября 2021, 15:34
Футбол
Рабьо пропустит финал Лиги наций из-за коронавируса
#Адриен Рабьо
09 октября 2021, 13:32
Футбол
Федун находится на лечении в Германии. Есть подтверждение от «Спартака»
#Леонид Федун
05 октября 2021, 18:49
Художественная гимнастика
Винер-Усманова заявила, что российских гимнасток не пустили на соревнования в Израиль
#коронавирус
04 октября 2021, 18:00
Коронавирус
Роспотребнадзор опроверг введение дополнительных ограничений в России из-за коронавируса
#коронавирус
04 октября 2021, 15:31
Коронавирус
Глава Роспотребнадзора сообщила, что в России из-за коронавируса остановлены все массовые мероприятия
#коронавирус
04 октября 2021, 14:33
Олимпиада
Привитые российскими вакцинами спортсмены получат допуск на Олимпиаду в Пекине
#Олимпиада-2022
04 октября 2021, 13:31
Борьба
Российских борцов не допустили на рейс в Амстердаме из-за нарушения масочного режима. Они летят на чемпионат мира
#коронавирус
01 октября 2021, 10:21
Баскетбол
НБА выпустила предварительные ковидные протоколы. Непривитым игрокам запретят обеды с командой
#НБА
29 сентября 2021, 14:24
Футбол
Матч Россия – Хорватия посетят более 20 тысяч зрителей. Билеты доступны для вакцинированных и переболевших коронавирусом
#Россия
29 августа 2021, 13:51
Коронавирус
Япония второй год подряд отменила Гран-при Формулы 1 из-за ковида. В стране фиксируют рекордный прирост заболевших
#Формула 1
18 августа 2021, 11:22
Коронавирус
Организаторы Олимпиады заменят японской спортсменке медаль. Мэр ее родного города укусил награду на мероприятии
#Олимпиада-2020
12 августа 2021, 16:45
Коронавирус
Штат в Австралии поместит олимпийцев на 28-дневный карантин после Токио. Сборная назвала это «жестоким обращением»
#Олимпиада-2020
12 августа 2021, 10:26
Олимпиада 2020
🥋 Анна Чернышева снялась с Олимпиады из-за коронавируса. Это единственная каратистка в заявке России
#Олимпиада-2020
04 августа 2021, 10:06
Водные виды
Греческая сборная по синхронному плаванию снялась с Олимпиады из-за коронавируса. В команде выявили три случая
#Олимпиада-2020
03 августа 2021, 12:06
Легкая атлетика
Весь состав сборной Австралии по легкой атлетике изолирован на Олимпиаде после контакта с заболевшим ковидом
#Олимпиада-2020
29 июля 2021, 09:55
Коронавирус
Тхэквондистка Агирре пропустит Олимпиаду из-за теста на ковид. Она стала первой отстраненной спортсменкой в Токио
#Олимпиада-2020
21 июля 2021, 09:26
Хоккей
Федерация хоккея с мячом России обязала участников соревнований вакцинироваться
#коронавирус
20 июля 2021, 20:36
Олимпиада 2020
Три спортсмена заразились коронавирусом перед Олимпиадой. Двое из них уже проживают в олимпийской деревне
#Олимпиада-2020
18 июля 2021, 10:51
Коронавирус
Спортсмен олимпийской сборной Уганды пропустил тестирование на ковид и не выходит на связь. Его ищет полиция Японии
#Олимпиада-2020
16 июля 2021, 13:09
Коронавирус
Участнику Кубка мира по шахматам пришел положительный тест на ковид во время партии. Его объявили проигравшим
#Шахматы
16 июля 2021, 10:17
Коронавирус
МОК изменил процедуру награждения на Олимпиаде в Токио. Призеры сами наденут на себя медали
#Олимпиада-2020
14 июля 2021, 20:42
Коронавирус
В спортзалах Сеула ограничили скорость беговых дорожек и запретили быструю музыку. Так в городе борются с ковидом
#Южная Корея
13 июля 2021, 16:51
Футбол
«Галатасарай» обвинил Грецию в дискриминации из-за дополнительных тестов на ковид и отменил товарищеский матч
#Галатасарай
13 июля 2021, 10:25
Хоккей
НХЛ анонсировала возвращение прежнего формата дивизионов и игр в новом сезоне. Его меняли из-за коронавируса
#НХЛ
13 июля 2021, 09:51
Коронавирус
Оргкомитет Олимпиады в Токио запретил громкие аплодисменты и продажу алкоголя из-за коронавируса
#Олимпиада-2020
23 июня 2021, 15:12
Коронавирус
В Москве запретили спортивные мероприятия с участием более 500 человек. Исключение – при создании «бесковидных» зон
#коронавирус
22 июня 2021, 15:22
Футбол
Шотландец Гилмор заболел коронавирусом. Он стал лучшим игроком матча против Англии
#Евро-2020
21 июня 2021, 12:45
Футбол
Бускетс сдал отрицательный тест на коронавирус и теперь вернется в сборную Испании на Евро
#Серхио Бускетс
18 июня 2021, 13:22
Футбол
В Москве из-за коронавируса закрыли фан-зоны
#Евро-2020
18 июня 2021, 10:51
Футбол
В Санкт-Петербурге после матча сборной России будут введены коронавирусные ограничения
#Евро-2020
14 июня 2021, 11:21
Футбол
Бильбао получит компенсацию от УЕФА за отмену матчей Евро. Их запретили из-за антиковидных ограничений
#Евро-2020
11 июня 2021, 18:52
Футбол
Аргентина вслед за Колумбией лишилась права проведения Кубка Америки. До старта турнира осталось две недели
#Кубок Америки
31 мая 2021, 09:31
Футбол
УЕФА выпустил отчет о влиянии пандемии на футбол. Клубы недополучат из-за нее 8,7 миллиарда евро
#УЕФА
21 мая 2021, 14:12
Футбол
«Ривер Плейт» из-за ковида провел матч без замен и с полузащитником в воротах. Победил
#Ривер Плейт
20 мая 2021, 10:15
Хоккей
«Каролина» установила рекорд посещаемости в сезоне НХЛ. На ее игру пришли 12 тысяч человек
#Каролина
18 мая 2021, 09:35
Футбол
Кроос заболел коронавирусом. Через пять дней у «Реала» решающий матч в борьбе за чемпионство
#Тони Кроос
17 мая 2021, 19:48
Хоккей
Бывший игрок «Автомобилиста» умер от осложнений после коронавируса
#Владислав Егин
11 мая 2021, 17:58
Разное
Китай проведет по вершине Эвереста «разделительную линию». Чтобы его альпинисты не контактировали с непальскими
#коронавирус
10 мая 2021, 14:13
Теннис
«Ролан Гаррос» пройдет со зрителями. Но из-за ковида на корты допустят не больше тысячи человек
#Ролан Гаррос
03 мая 2021, 13:47
Футбол
Головин заразился коронавирусом и ушел на карантин
#Александр Головин
27 апреля 2021, 16:13
Футбол
УЕФА перенес в Петербург из Дублина три дополнительных матча Евро-2020. Всего город примет семь игр
#Евро-2020
23 апреля 2021, 14:09
Футбол
УЕФА отменил матчи Евро-2020 в Бильбао. Администрация города потребовала объяснений и компенсации
#Евро-2020
22 апреля 2021, 10:28
Баскетбол
«Фенербахче» обратился в Евролигу из-за предупреждения о недопуске на пятый матч серии с ЦСКА в России
#Евролига
20 апреля 2021, 21:04
Хоккей
«Ванкувер» вернулся к тренировкам после отстранения. НХЛ прерывала сезон для клуба из-за крупнейшей вспышки ковида
#Ванкувер (х)
13 апреля 2021, 17:15
Разное
В Осаке отменена эстафета олимпийского огня. Причина – ситуация с коронавирусом
#Олимпиада-2020
07 апреля 2021, 11:45
Хоккей
«Ванкувер» добавил 17-го игрока в ковид-протокол. НХЛ перенесла клубу еще два матча, он не играл с конца марта
#Ванкувер (х)
06 апреля 2021, 22:13
Теннис
ATP ошиблась в расчете мирового рейтинга. Она засчитала теннисистам очки за два одинаковых турнира разных сезонов
#ATP
06 апреля 2021, 16:41
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