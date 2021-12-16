«Вашингтон» в третий раз за год поместил Кузнецова на карантин из-за коронавируса

Евгений Кузнецов исключен из состава «Вашингтона» после попадания в ковид-протокол НХЛ. Это произошло с ним в третий раз за 2021 год:

20 января - 7 февраля 5-17 мая 15 декабря - ?

Попадание в ковид-протокол не обязательно связано с заболеванием коронавирусом. В него попадают также близко контактировавшие с заразившимся.

«Вашингтон» не раскрыл причин, почему Кузнецов оказался в протоколе сейчас. Оба предыдущих раза у него был положительный тест на ковид.