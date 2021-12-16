Евгений Кузнецов
НХЛ
Вашингтон
коронавирус
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#Евгений Кузнецов #НХЛ #Вашингтон #коронавирус

«Вашингтон» в третий раз за год поместил Кузнецова на карантин из-за коронавируса

2 часа назад

Евгений Кузнецов исключен из состава «Вашингтона» после попадания в ковид-протокол НХЛ. Это произошло с ним в третий раз за 2021 год:

  1. 20 января - 7 февраля
  2. 5-17 мая
  3. 15 декабря - ?

Попадание в ковид-протокол не обязательно связано с заболеванием коронавирусом. В него попадают также близко контактировавшие с заразившимся.

«Вашингтон» не раскрыл причин, почему Кузнецов оказался в протоколе сейчас. Оба предыдущих раза у него был положительный тест на ковид. 

  • Кузнецову 29 лет, он играет в «Вашингтоне» с 2014 года.
  • В текущем сезоне провел 28 игр, забросил девять шайб и отдал 21 ассист.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
твиттер «Вашингтона»
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