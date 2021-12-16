Евгений Кузнецов
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коронавирус
«Вашингтон» в третий раз за год поместил Кузнецова на карантин из-за коронавируса
2 часа назад
Евгений Кузнецов исключен из состава «Вашингтона» после попадания в ковид-протокол НХЛ. Это произошло с ним в третий раз за 2021 год:
- 20 января - 7 февраля
- 5-17 мая
- 15 декабря - ?
Попадание в ковид-протокол не обязательно связано с заболеванием коронавирусом. В него попадают также близко контактировавшие с заразившимся.
«Вашингтон» не раскрыл причин, почему Кузнецов оказался в протоколе сейчас. Оба предыдущих раза у него был положительный тест на ковид.
- Кузнецову 29 лет, он играет в «Вашингтоне» с 2014 года.
- В текущем сезоне провел 28 игр, забросил девять шайб и отдал 21 ассист.
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