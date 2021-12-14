АПЛ снова ломается из-за ковида. «Омикрон» накрывает Великобританию, матчи отменяются, а клубы хотят учитывать вакцинацию при трансферах

Коронавирус уже повлиял на предстоящие матчи АПЛ. Клубы напряглись

На данный момент ситуация особенно плохая в двух командах:

• «Тоттенхэм». Уже перенесен матч клуба с «Ренном» в Лиге конференций, который точно должен состояться до конца декабря. Иначе УЕФА засчитает клубу техническое поражение, потому что от этой встречи зависит участник плей-офф турнира. «Ренн» бунтует: говорит, что это одностороннее решение, которое не было согласовано с УЕФА, и что о переносе клуб узнал уже в Лондоне, когда прилетел на игру.

«Тоттенхэм» не публикует точные данные о заразившихся коронавирусом. Но их много, и об этом публично сказал Антонио Конте. Его слова от 8 декабря: «Сегодня 2 положительных результата. Сегодня заболели одни, а завтра я? Это проблема. Вчера они сдали отрицательные тесты, а сегодня у них уже положительные результаты. И мы контактировали. Ситуация расстраивает меня. Нам не до конца понятна ситуация, это нелегко не только для игроков, но и для всех сотрудников клуба. У нас есть семьи».

Еще отменен матч «Тоттенхэма» с «Брайтоном», который запланирован на 16 декабря. А во второй половине месяца «Тоттенхэм» ждут еще три встречи: «Ливерпуль» (19.12), «Кристал Пэлас» (26.12) и «Саутгемптон» (28.12).

• «Манчестер Юнайтед». 13 декабря клуб приостановил тренировки, отменился его матч с «Брентфордом». «Ман Юнайтед» отправил многих сотрудников на удаленную работу, чтобы погасить вспышку коронавируса внутри клуба.

Есть слухи, что пять футболистов «Манчестер Сити» сдали положительный тест на коронавирус, а игра с «Лидсом» тоже может отмениться (она поставлена на 14 декабря 23:00 по мск). «Ман Сити» в целом насторожился из-за этой ситуации, потому что она напрямую может повлиять: а) на календарь; б) на турнирное положение. Пеп Гвардиола даже говорил, что постоянно обсуждает со своими игроками вакцинацию и советует им поставить обе компоненты.

Есть публичная реакция и от других команд. Например, в «Арсенале» говорят, что важно принимать меры, прежде чем катастрофа достигнет огромных масштабов. А это слова тренера «Астон Виллы» Стивена Джеррарда: «Интерес к вакцинированным игрокам? Мы тщательно и детально подходим к трансферам. Мы рассматриваем все аспекты. Так что я уверен, что эта тема будет обсуждаться».