АПЛ снова ломается из-за ковида. «Омикрон» накрывает Великобританию, матчи отменяются, а клубы хотят учитывать вакцинацию при трансферах
В АПЛ вспышка ковида. Sky Sports пишет, что утром 14 декабря Премьер-лига отчиталась о результатах новых тестов на коронавирус, и они получились не очень хорошие. Общее число положительных тестов – 42 (худший результат с момента прекращения публикации данных, т.е. с 2020 года). Теперь АПЛ обдумывает меры, которые помогут сдержать массовую заболеваемость среди игроков.
Коронавирус уже повлиял на предстоящие матчи АПЛ. Клубы напряглись
На данный момент ситуация особенно плохая в двух командах:
• «Тоттенхэм». Уже перенесен матч клуба с «Ренном» в Лиге конференций, который точно должен состояться до конца декабря. Иначе УЕФА засчитает клубу техническое поражение, потому что от этой встречи зависит участник плей-офф турнира. «Ренн» бунтует: говорит, что это одностороннее решение, которое не было согласовано с УЕФА, и что о переносе клуб узнал уже в Лондоне, когда прилетел на игру.
«Тоттенхэм» не публикует точные данные о заразившихся коронавирусом. Но их много, и об этом публично сказал Антонио Конте. Его слова от 8 декабря: «Сегодня 2 положительных результата. Сегодня заболели одни, а завтра я? Это проблема. Вчера они сдали отрицательные тесты, а сегодня у них уже положительные результаты. И мы контактировали. Ситуация расстраивает меня. Нам не до конца понятна ситуация, это нелегко не только для игроков, но и для всех сотрудников клуба. У нас есть семьи».
Еще отменен матч «Тоттенхэма» с «Брайтоном», который запланирован на 16 декабря. А во второй половине месяца «Тоттенхэм» ждут еще три встречи: «Ливерпуль» (19.12), «Кристал Пэлас» (26.12) и «Саутгемптон» (28.12).
• «Манчестер Юнайтед». 13 декабря клуб приостановил тренировки, отменился его матч с «Брентфордом». «Ман Юнайтед» отправил многих сотрудников на удаленную работу, чтобы погасить вспышку коронавируса внутри клуба.
Есть слухи, что пять футболистов «Манчестер Сити» сдали положительный тест на коронавирус, а игра с «Лидсом» тоже может отмениться (она поставлена на 14 декабря 23:00 по мск). «Ман Сити» в целом насторожился из-за этой ситуации, потому что она напрямую может повлиять: а) на календарь; б) на турнирное положение. Пеп Гвардиола даже говорил, что постоянно обсуждает со своими игроками вакцинацию и советует им поставить обе компоненты.
Есть публичная реакция и от других команд. Например, в «Арсенале» говорят, что важно принимать меры, прежде чем катастрофа достигнет огромных масштабов. А это слова тренера «Астон Виллы» Стивена Джеррарда: «Интерес к вакцинированным игрокам? Мы тщательно и детально подходим к трансферам. Мы рассматриваем все аспекты. Так что я уверен, что эта тема будет обсуждаться».
Как Премьер-лига отреагировала на рост положительных тестов на коронавирус?
Пока что никак. Но Адам Крафтон из The Athletic рассмотрел ситуацию с коронавирусом в АПЛ и ответил на ключевые вопросы. The Athletic сейчас – одно из самых больших спортивных медиа в мире. Оно не распыляется на слухи таблоидов и всегда публикует информацию, подтвержденную несколькими источниками.
Вот ключевое из отчета Крафтона:
1. В ближайшее время клубы АПЛ обсудят ситуацию с посещаемостью на стадионах. Возможно, они закроют арены от болельщиков на некоторое время.
2. Теперь каждый игрок Премьер-лиги должен сдавать три теста на коронавирус за неделю.
3. Работа на тренировках тоже несколько изменится. Теперь на базах игроки и сотрудники должны носить маски. Некоторые процедуры для футболистов сокращены по длительности. Например, сеанс массажа теперь идет не больше 15 минут. На территории всех клубных баз появилось обязательное дистанцирование.
4. Начиная с 15 декабря, каждый фанат, пришедший на стадион, должен предъявить сертификат о вакцинации (сразу двумя компонентами). Эта мера будет действовать минимум до решения по посещаемости стадионов АПЛ.
5. АПЛ пока что не думает о приостановке сезона, поскольку это означает, что он затронет лето-2022. Опасная ситуация, учитывая раздробленность сезона-2022/23 из-за ЧМ в Катаре.
6. Будут ли клубы возвращать определенную сумму телевещателям, если сезон встанет на паузу? Пока что нет информации по этой теме.
Что там по коронавирусной ситуации в Великобритании?
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что 27 ноября в стране появился первый случай заражения «Омикроном». Спустя чуть больше двух недель Джонсон сказал, что от нового штамма коронавируса умер минимум один человек в Великобритании.
Reuters ссылается на слова министра здравоохранения страны Саджида Джавида и пишет: в ближайшее время ситуация с «Омикроном» в Великобритании резко ухудшится. По его прогнозам, примерно с 16 декабря он станет доминирующим штаммом в стране, а число заболевших им достигнет отметки в 200 тысяч человек в день.
Джавид сказал, что 13 декабря в Великобритании было 4713 случаев заражения «Омикроном» (всего – более 33 тысяч, и оно не снижается), и это число удваивается каждый день. В тот же день Министерство здравоохранения сообщило о первой смерти от «Омикрона».
Из заявления Бориса Джонсона: «Боюсь, теперь ясно, что двух доз вакцины просто недостаточно для обеспечения необходимого уровня защиты. Ни у кого не должно быть никаких сомнений: приближается мощная волна «Омикрона». Но хорошая новость в том, что наши ученые уверены: с помощью третьей дозы мы все сможем восстановить наш уровень защиты».