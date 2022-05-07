Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
6Марк Гехи М. Гехи
|Защ
|21
|33
|2
|0
|4
|0
|
3Тайрик Митчелл Т. Митчелл
|Защ
|22
|32
|0
|2
|1
|0
|
23Конор Галлахер К. Галлахер
|Пол
|22
|30
|8
|3
|9
|0
|
13Висенте Гуаита В. Гуаита
|Вра
|35
|29
|0
|0
|2
|0
|
16Йоахим Андерсен Й. Андерсен
|Защ
|25
|28
|0
|3
|4
|0
Ближайшие матчи
Таблица
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
10
|35
|11
|10
|14
|40:56
|43
|
11
|33
|11
|9
|13
|48:54
|42
|
12
|34
|9
|14
|11
|45:42
|41
|
13
|33
|12
|4
|17
|44:46
|40
|
14
|35
|11
|7
|17
|41:52
|40
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