Кристал Пэлас

Лондон
Подписаться
Сайт
www.cpfc.co.uk/
Страна
Англия
Стадион
Селхарст Парк
Тренер
Патрик Виейра
П. Виейра
Лента
Состав
Расписание
Таблица
Результаты
Материалы
Новости

Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
6
Марк Гехи М. Гехи 		Защ 21 33 2 0 4 0
3
Тайрик Митчелл Т. Митчелл 		Защ 22 32 0 2 1 0
23
Конор Галлахер К. Галлахер 		Пол 22 30 8 3 9 0
13
Висенте Гуаита В. Гуаита 		Вра 35 29 0 0 2 0
16
Йоахим Андерсен Й. Андерсен 		Защ 25 28 0 3 4 0
Подробнее
Ближайшие матчи
07.05.2022 07 мая 2022 сб 17:00
Кристал Пэлас
-:-
Уотфорд
07.05.2022 07 мая 2022 сб 17:00
Англия. Премьер-лига , 36 тур
Кристал Пэлас
-
Уотфорд
-
Англия. Премьер-лига , 36 тур
15.05.2022 15 мая 2022 вс 16:00
Астон Вилла
-:-
Кристал Пэлас
15.05.2022 15 мая 2022 вс 16:00
Англия. Премьер-лига , 37 тур
Астон Вилла
-
Кристал Пэлас
-
Англия. Премьер-лига , 37 тур
19.05.2022 19 мая 2022 чт 21:45
Эвертон
-:-
Кристал Пэлас
19.05.2022 19 мая 2022 чт 21:45
Англия. Премьер-лига , 33 тур
Эвертон
-
Кристал Пэлас
-
Англия. Премьер-лига , 33 тур
22.05.2022 22 мая 2022 вс 18:00
Кристал Пэлас
-:-
Манчестер Юнайтед
22.05.2022 22 мая 2022 вс 18:00
Англия. Премьер-лига , 38 тур
Кристал Пэлас
-
Манчестер Юнайтед
-
Англия. Премьер-лига , 38 тур
Подробнее

Таблица

И В Н П Мячи Очки
10
Ньюкасл
35 11 10 14 40:56 43
11
Лестер
33 11 9 13 48:54 42
12
Кристал Пэлас
34 9 14 11 45:42 41
13
Астон Вилла
33 12 4 17 44:46 40
14
Брентфорд
35 11 7 17 41:52 40
Подробнее
Результаты
30.04.2022 30 апр. 2022 сб 17:00
Саутгемптон
1 : 2
Кристал Пэлас
30.04.2022 30 апр. 2022 сб 17:00
35 тур
Саутгемптон
1
Кристал Пэлас
2
Англия. Премьер-лига , 35 тур
25.04.2022 25 апр. 2022 пн 22:00
Кристал Пэлас
0 : 0
Лидс
25.04.2022 25 апр. 2022 пн 22:00
34 тур
Кристал Пэлас
0
Лидс
0
Англия. Премьер-лига , 34 тур
20.04.2022 20 апр. 2022 ср 21:45
Ньюкасл
1 : 0
Кристал Пэлас
20.04.2022 20 апр. 2022 ср 21:45
30 тур
Ньюкасл
1
Кристал Пэлас
0
Англия. Премьер-лига , 30 тур
17.04.2022 17 апр. 2022 вс 18:30
Челси
2 : 0
Кристал Пэлас
17.04.2022 17 апр. 2022 вс 18:30
1/2 финала
Челси
2
Кристал Пэлас
0
Англия. Кубок , 1/2 финала
10.04.2022 10 апр. 2022 вс 16:00
Лестер
2 : 1
Кристал Пэлас
10.04.2022 10 апр. 2022 вс 16:00
32 тур
Лестер
2
Кристал Пэлас
1
Англия. Премьер-лига , 32 тур
Подробнее
Материалы
Британская телекомпания посреди Кубка Англии включила в прямой трансляции мультфильм «Король Лев» – и 16 секунд крутила его вместо футбола
#Кубок Англии
Твиттер несуществующего клуба из сериала «Тед Ласо» собрал сто тысяч подписчиков: он шутит про Месси и историю, что девиз придумал известный алкоголик
#Ричмонд
Классный скилл игрока «Лейпцига». Каждый его пятый гол – победный, каждый шестой залетает в дополнительное время
#Александр Сорлот
«Ливерпуль» забил семь голов за матч. За этим результатом – бомбардирские рекорды и признание Клоппа
#Ливерпуль
Все говорят: «Спартак» берет Мозеса как крайнего защитника. Это правда? Но он же бегал в атаке. Когда изменился?
#Виктор Мозес
Эфир в Англии сорвал голосовой помощник на телефоне. Ведущая говорила об успехах «Эвертона» – тот громко напомнил его положение
#Эвертон
Все материалы
Последние новости
Футбол
«МЮ» победил в дебютной игре Рангника. Роналду отыграл весь матч
#Манчестер Юнайтед
Футбол
«Манчестер Сити» в меньшинстве проиграл «Кристал Пэлас». Это второе поражение в АПЛ
#Манчестер Сити
Футбол
Заа – первый игрок АПЛ, который не встал на колено перед матчем. Считает, что такого протеста недостаточно
#Уилфрид Заа
Футбол
Семь голов «Ливерпуля» = семь разных ассистентов. Это первый случай в АПЛ
#АПЛ
Футбол
«Ливерпуль» впервые победил в выездном матче АПЛ с разницей в семь голов
#АПЛ
Футбол
Алан Пардью – технический директор софийского ЦСКА. В 2012-м он признавался лучшим тренером АПЛ
#Алан Пардью
Все новости