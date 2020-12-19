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#Ливерпуль #Футбол #АПЛ #Кристал Пэлас

«Ливерпуль» забил семь голов за матч. За этим результатом – бомбардирские рекорды и признание Клоппа

31 минуту назад
Александр Плеханов

www.imago-images.de/Global Look Press

«Ливерпуль» разгромил «Кристал Пэлас» (7:0) в матче АПЛ. Юрген Клопп назвал победу тяжелой работой, хотя по статистике «Ливерпуль» доминировал весь матч. Эта победа закрепила команду на первом месте в АПЛ, а сам Клопп стал главным тренером в истории «Ливерпуля» по количеству побед. Теперь их 127 – на одну больше, чем у Рафы Бенитеса.

Матч завершен
Кристал Пэлас
Лондон
0:7
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Минамино 3
Мане 35
Фирмино 44
Хендерсон 52
Фирмино 68
Салах 81
Салах 84

Другие факты об этом матче:

🌪️ «Ливерпуль» впервые в истории победил в гостевой игре АПЛ с разницей в семь голов. «Кристал Пэлас» в первый раз пропустил столько на домашней арене. «Ливерпуль» и сам пропускал семь голов в этом сезоне – в игре с «Астон Виллой» (2:7).

🌪️ Семь разных игроков отметились ассистами на семь голов. До игры «Ливерпуля» и «Кристал Пэлас» такого в АПЛ никогда не было. Особенно интересен ассист Робертсона. Начиная со старта сезона-2018/19, он сделал 28 голевых пасов. Столько набрал только Де Брюйне.

🌪️️Салах и Фирмино забили по два гола и сделали по ассисту. Теперь Салах – единоличный лидер гонки бомбардиров в АПЛ. У него 13 голов в сезоне. В игре с «Кристал Пэлас» он вышел на замену во втором тайме.

www.imago-images.de/Global Look Press

🌪️️Такуми Минамино – седьмой японец с голом в АПЛ. Он перешел в «Ливерпуль» из «Зальцбурга» еще в январе 2020-го. Осваивался год, в среднем выходил на 25 минут, а теперь сделал первое результативное действие в матче АПЛ.

🌪️ Тройка Мане-Фирмино-Салах вышла на новый уровень развития. Теперь все они в первый раз забили и ассистировали в одной игре АПЛ. Интересно, что каждый из них не сыграл в этом матче 90 минут. Салах вообще заменил Мане.

🌪️ Грустное интервью Луки Миливоевича, которое подтверждает доминирование «Ливерпуля»: «Это лучшая команда, которая организовала жестокий результат. В моей жизни никогда не было ничего подобного. «Ливерпуль» был безжалостным».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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