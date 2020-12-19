«Ливерпуль» забил семь голов за матч. За этим результатом – бомбардирские рекорды и признание Клоппа

Другие факты об этом матче:

🌪️ «Ливерпуль» впервые в истории победил в гостевой игре АПЛ с разницей в семь голов. «Кристал Пэлас» в первый раз пропустил столько на домашней арене. «Ливерпуль» и сам пропускал семь голов в этом сезоне – в игре с «Астон Виллой» (2:7).

🌪️ Семь разных игроков отметились ассистами на семь голов. До игры «Ливерпуля» и «Кристал Пэлас» такого в АПЛ никогда не было. Особенно интересен ассист Робертсона. Начиная со старта сезона-2018/19, он сделал 28 голевых пасов. Столько набрал только Де Брюйне.

🌪️️Салах и Фирмино забили по два гола и сделали по ассисту. Теперь Салах – единоличный лидер гонки бомбардиров в АПЛ. У него 13 голов в сезоне. В игре с «Кристал Пэлас» он вышел на замену во втором тайме.