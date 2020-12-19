Семь голов «Ливерпуля» = семь разных ассистентов. Это первый случай в АПЛ

Авторы ассистов в каждом из них:

Впервые в истории АПЛ семь разных игроков сделали ассисты в одном матче.

«Ливерпуль» впервые победил в выездном матче АПЛ с разницей в семь голов

Минамино забил первый гол в АПЛ. Он перешел в «Ливерпуль» год назад