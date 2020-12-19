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#АПЛ #Ливерпуль #Футбол #Мохамед Салах #Роберто Фирмино #Трент Александер-Арнольд #Эндрю Робертсон #Кристал Пэлас #Алекс Окслейд-Чемберлен #Жоэль Матип #Садио Мане

Семь голов «Ливерпуля» = семь разных ассистентов. Это первый случай в АПЛ

вчера, 17:59

«Ливерпуль» разгромил «Кристал Пэлас» со счетом 7:0. Авторы голов – вот:

Матч завершен
Кристал Пэлас
Лондон
0:7
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Минамино 3
Мане 35
Фирмино 44
Хендерсон 52
Фирмино 68
Салах 81
Салах 84

Авторы ассистов в каждом из них:

  1. Мане
  2. Фирмино
  3. Робертсон
  4. Александер-Арнольд
  5. Салах
  6. Матип
  7. Окслейд-Чемберлен

Впервые в истории АПЛ семь разных игроков сделали ассисты в одном матче.

«Ливерпуль» впервые победил в выездном матче АПЛ с разницей в семь голов

Минамино забил первый гол в АПЛ. Он перешел в «Ливерпуль» год назад

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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#Роберто Фирмино
#Трент Александер-Арнольд
#Эндрю Робертсон
#Кристал Пэлас
#Алекс Окслейд-Чемберлен
#Жоэль Матип
#Садио Мане