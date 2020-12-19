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Семь голов «Ливерпуля» = семь разных ассистентов. Это первый случай в АПЛ
вчера, 17:59
«Ливерпуль» разгромил «Кристал Пэлас» со счетом 7:0. Авторы голов – вот:
Авторы ассистов в каждом из них:
Впервые в истории АПЛ семь разных игроков сделали ассисты в одном матче.
«Ливерпуль» впервые победил в выездном матче АПЛ с разницей в семь голов
Минамино забил первый гол в АПЛ. Он перешел в «Ливерпуль» год назад
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