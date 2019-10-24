Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Алекс Окслэд-Чемберлен
№21
Нападающий
Подписаться
Команда
Ливерпуль
Гражданство
Англия
Дата рождения
15 июля 1993 (26) лет
Рост
180
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
10 необычных способов провести карантин от спортсменов: делать скворечник, стричь газон с линейкой, покорять тикток
#коронавирус
19 марта, 13:32
Окслейд-Чемберлен не забивал полтора года (полтора!). Он тонул в травмах и совсем выпал из основы
#Алекс Окслейд-Чемберлен
24 октября 2019, 00:44