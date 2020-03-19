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10 необычных способов провести карантин от спортсменов: делать скворечник, стричь газон с линейкой, покорять тикток
19 марта, 13:32
Все ведущие спортивные турниры закрыты на карантин, спортсмены отправлены домой, лиги рекомендуют им как можно реже выходить на улицу. Так что спортсмены находят находят для себя массу занятий (помимо тренировок), чтобы хоть как-то убить время.
Некоторые из них довольно необычные.
Фото на плашке: инстаграм Артемия Панарина
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