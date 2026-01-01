Артемий Панарин

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Хоккей
Панарин досрочно завершил матч НХЛ из-за травмы. Он лучший бомбардир «Рейнджерс» в сезоне
#Артемий Панарин
Хоккей
Панарин впервые за пять матчей НХЛ не набрал очков. В четырех предыдущих у него три гола и шесть ассистов
#Артемий Панарин
Хоккей
Панарин набрал 500 очков в НХЛ за 457 матчей. У него 2+2 в игре против «Чикаго»
#Артемий Панарин
Хоккей
«Наверное, все россияне хотят защитить свою страну». Панарин кинул перчатку в соперника и получил штраф
#Артемий Панарин
Хоккей
Панарин сделал дубль против «Коламбуса». У него 15 очков за 14 матчей в НХЛ
#Артемий Панарин
Хоккей
Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых игроков НХЛ: в топ-10 – трое россиян, Панарин зарабатывает из них больше всех
#НХЛ
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Вратарь «Ванкувера» потерял клюшку и перчатку, но все равно не пропустил. Бросок Панарина отбил движением скорпиона
#Тэтчер Демко
Матч НХЛ начался с мести за травму Панарина. Игроки подрались на 141 минуту штрафа!
#НХЛ
Игрок «Вашингтона» сломал Панарина в драке. Фанаты назвали его психопатом, а клуб поддержал: «Выбираем насилие»
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#Том Уилсон
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Тренер Назаров обвинил Панарина в избиении девушки. История из 2011-го, по которой нет доказательств
#Артемий Панарин
«Матч ТВ» показал повтор бокса и лыж вместо игры НХЛ. Проблемы с сигналом возникли за пять минут до старта
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#НХЛ
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Кто такой Лафренье – юниор, которого хочет вся НХЛ. В детстве он пробивал шайбами стены и уже работает с диетологом
#Алексис Лафренье
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