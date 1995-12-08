Тэтчер Демко

Дата рождения
8 декабря 1995 г.
Факт
В составе молодежной сборной США участник чемпионата мира 2015
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Материалы
Материалы
Вратарь «Ванкувера» потерял клюшку и перчатку, но все равно не пропустил. Бросок Панарина отбил движением скорпиона
#Тэтчер Демко
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