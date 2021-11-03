Тэтчер Демко
НХЛ
Артемий Панарин
Нью-Йорк Рейнджерс
Ванкувер (х)
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#Тэтчер Демко #НХЛ #Артемий Панарин #Нью-Йорк Рейнджерс #Ванкувер (х)

Вратарь «Ванкувера» потерял клюшку и перчатку, но все равно не пропустил. Бросок Панарина отбил движением скорпиона

03 ноября, 12:03

Keystone Press Agency/Global Look Press

В ночь на третье ноября «Ванкувер» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». У первых перед этой встречей было все не очень хорошо: в девяти матчах они победили лишь трижды, три последние игры – поражения. «Рейнджерс» идет ровнее: в девяти матчах победил шесть раз, последние две встречи – победы.

Но «Ванкувер» обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» – 3:2 ОТ. А одним из героев встречи стал вратарь «Ванкувера» Тэтчер Демко, который отразил 21 бросок. Среди них были реально крутые сейвы.

1. В конце третьего периода гости были в большинстве. В одной из атак возле ворот «Ванкувера» образовалась куча, и Демко потерял клюшку и блин. В таком состоянии он отразил три броска.

Видео момента:

Причем бросок Артемия Панарина он отразил движением скорпиона, лежа на льду.

ютуб-канал SPORTSNET

2. Или такой:

Главный тренер «Ванкувера» Трэвис Грин после матча сказал: «Знаете, я не сомневался в классе Тэтчера. Но иногда он ловит такой кураж, что ты просто смотришь и не понимаешь, как он это делает. Сегодняшняя победа была добыта благодаря его невероятным действиям».

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