Вратарь «Ванкувера» потерял клюшку и перчатку, но все равно не пропустил. Бросок Панарина отбил движением скорпиона

В ночь на третье ноября «Ванкувер» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». У первых перед этой встречей было все не очень хорошо: в девяти матчах они победили лишь трижды, три последние игры – поражения. «Рейнджерс» идет ровнее: в девяти матчах победил шесть раз, последние две встречи – победы.

Но «Ванкувер» обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» – 3:2 ОТ. А одним из героев встречи стал вратарь «Ванкувера» Тэтчер Демко, который отразил 21 бросок. Среди них были реально крутые сейвы.

1. В конце третьего периода гости были в большинстве. В одной из атак возле ворот «Ванкувера» образовалась куча, и Демко потерял клюшку и блин. В таком состоянии он отразил три броска.

Видео момента: