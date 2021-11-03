«Баварии» уже скучно забивать просто так: теперь голевую отдает вратарь Нойер ~ с 60 метров! Это его 7-й ассист в карьере

«Бавария» разгромила «Бенфику» 5:2 в четвертом туре Лиги чемпионов и досрочно вышла в плей-офф. Роберт Левандовски сделал дубль в своем 100-м матче в ЛЧ.

А Мануэль Нойер отдал голевую передачу. Последний раз ассист голкипера в ЛЧ был зафиксирован в феврале 2019-го – Эдерсон сделал голевой пас в игре против «Шальке».

Вот как это получилось у Нойера. Мяч он запустил примерно с середины своей половины поля до чужой штрафной. Получается, примерно на 60 метров и точно на ногу своему партнеру, который реализовал момент: