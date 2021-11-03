Мануэль Нойер
Лига чемпионов
Бавария
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#Мануэль Нойер #Лига чемпионов #Бавария

«Баварии» уже скучно забивать просто так: теперь голевую отдает вратарь Нойер ~ с 60 метров! Это его 7-й ассист в карьере

03 ноября, 02:45
Михаил Морозов

«Бавария» разгромила «Бенфику» 5:2 в четвертом туре Лиги чемпионов и досрочно вышла в плей-офф. Роберт Левандовски сделал дубль в своем 100-м матче в ЛЧ.

А Мануэль Нойер отдал голевую передачу. Последний раз ассист голкипера в ЛЧ был зафиксирован в феврале 2019-го – Эдерсон сделал голевой пас в игре против «Шальке».

Вот как это получилось у Нойера. Мяч он запустил примерно с середины своей половины поля до чужой штрафной. Получается, примерно на 60 метров и точно на ногу своему партнеру, который реализовал момент:

Да, в соцсетях хватает шуток про сравнение Нойера и Месси по ассистам в ЛЧ за этот сезон:

Это не первый голевой пас Нойера. Когда они были еще:

🎯 2006/07 в игре за «Шальке» против «Бохума» (2:1).

🎯 2007/08 за «Шальке» против «Арминии» (3:0).

🎯 2008/09 за «Шальке» против «Вольфсбурга» (2:2). Благодаря этому пасу Кевин Кураньи сравнял счет на 90+3.

🎯 2010/11 за «Шальке» против «Айнтрахта» (2:1).

Это в Бундеслиге:

Как были отмечены еще две голевые передачи:

🎯 На ЧМ-2010, когда Германия обыграла Англию 4:1. С ассиста Нойера счет открыл Клозе.

🎯 В Кубке Германии-2019/20 – «Бавария» выиграла у «Байера» 4:2, Нойер ассистировал Левандовскому.

Значит, голевой пас в игре с «Бенфикой» – уже седьмой в карьере Нойера. Что удивительно, в «Шальке» он все-таки отдавал их чаще.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Михаил Морозов
Автор и редактор. Лучшая память на «Голе».
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