«Баварии» уже скучно забивать просто так: теперь голевую отдает вратарь Нойер ~ с 60 метров! Это его 7-й ассист в карьере
«Бавария» разгромила «Бенфику» 5:2 в четвертом туре Лиги чемпионов и досрочно вышла в плей-офф. Роберт Левандовски сделал дубль в своем 100-м матче в ЛЧ.
А Мануэль Нойер отдал голевую передачу. Последний раз ассист голкипера в ЛЧ был зафиксирован в феврале 2019-го – Эдерсон сделал голевой пас в игре против «Шальке».
Вот как это получилось у Нойера. Мяч он запустил примерно с середины своей половины поля до чужой штрафной. Получается, примерно на 60 метров и точно на ногу своему партнеру, который реализовал момент:
Да, в соцсетях хватает шуток про сравнение Нойера и Месси по ассистам в ЛЧ за этот сезон:
Это не первый голевой пас Нойера. Когда они были еще:
🎯 2006/07 в игре за «Шальке» против «Бохума» (2:1).
🎯 2007/08 за «Шальке» против «Арминии» (3:0).
🎯 2008/09 за «Шальке» против «Вольфсбурга» (2:2). Благодаря этому пасу Кевин Кураньи сравнял счет на 90+3.
🎯 2010/11 за «Шальке» против «Айнтрахта» (2:1).
Это в Бундеслиге:
Как были отмечены еще две голевые передачи:
🎯 На ЧМ-2010, когда Германия обыграла Англию 4:1. С ассиста Нойера счет открыл Клозе.
🎯 В Кубке Германии-2019/20 – «Бавария» выиграла у «Байера» 4:2, Нойер ассистировал Левандовскому.
Значит, голевой пас в игре с «Бенфикой» – уже седьмой в карьере Нойера. Что удивительно, в «Шальке» он все-таки отдавал их чаще.