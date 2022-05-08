Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
9Роберт Левандовски Р. Левандовски
|Нап
|33
|32
|33
|2
|2
|0
|
25Томас Мюллер Т. Мюллер
|Нап
|32
|30
|7
|12
|0
|0
|
10Лерой Сане Л. Сане
|Нап
|26
|27
|7
|7
|3
|0
|
1Мануэль Нойер М. Нойер
|Вра
|36
|26
|0
|0
|0
|0
|
6Йозуа Киммих Й. Киммих
|Пол
|27
|26
|3
|10
|4
|0
Ближайшие матчи
Таблица
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
1
|32
|24
|3
|5
|93:33
|75
|
2
|32
|20
|3
|9
|80:50
|63
|
3
|32
|17
|7
|8
|74:44
|58
|
4
|32
|15
|10
|7
|56:40
|55
|
5
|32
|16
|6
|10
|67:36
|54
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