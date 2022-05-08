Бавария

Мюнхен
FC Bayern
Подписаться
Сайт
fcbayern.com
Страна
Германия
Стадион
Альянц Арена
Тренер
Юлиан Нагельсман
Ю. Нагельсман
Лента
Состав
Расписание
Таблица
Результаты
Материалы
Новости

Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
9
Роберт Левандовски Р. Левандовски 		Нап 33 32 33 2 2 0
25
Томас Мюллер Т. Мюллер 		Нап 32 30 7 12 0 0
10
Лерой Сане Л. Сане 		Нап 26 27 7 7 3 0
1
Мануэль Нойер М. Нойер 		Вра 36 26 0 0 0 0
6
Йозуа Киммих Й. Киммих 		Пол 27 26 3 10 4 0
Подробнее
Ближайшие матчи
08.05.2022 08 мая 2022 вс 18:30
Бавария
-:-
Штутгарт
08.05.2022 08 мая 2022 вс 18:30
Германия. Бундеслига , 33 тур
Бавария
-
Штутгарт
-
Германия. Бундеслига , 33 тур
14.05.2022 14 мая 2022 сб 16:30
Вольфсбург
-:-
Бавария
14.05.2022 14 мая 2022 сб 16:30
Германия. Бундеслига , 34 тур
Вольфсбург
-
Бавария
-
Германия. Бундеслига , 34 тур
Подробнее

Таблица

И В Н П Мячи Очки
1
Бавария
32 24 3 5 93:33 75
2
Боруссия
32 20 3 9 80:50 63
3
Байер
32 17 7 8 74:44 58
4
Фрайбург
32 15 10 7 56:40 55
5
РБ Лейпциг
32 16 6 10 67:36 54
Подробнее
Результаты
30.04.2022 30 апр. 2022 сб 16:30
Майнц
3 : 1
Бавария
30.04.2022 30 апр. 2022 сб 16:30
32 тур
Майнц
3
Бавария
1
Германия. Бундеслига , 32 тур
23.04.2022 23 апр. 2022 сб 19:30
Бавария
3 : 1
Боруссия
23.04.2022 23 апр. 2022 сб 19:30
31 тур
Бавария
3
Боруссия
1
Германия. Бундеслига , 31 тур
17.04.2022 17 апр. 2022 вс 16:30
Арминия
0 : 3
Бавария
17.04.2022 17 апр. 2022 вс 16:30
30 тур
Арминия
0
Бавария
3
Германия. Бундеслига , 30 тур
12.04.2022 12 апр. 2022 вт 22:00
Бавария
1 : 1
Вильярреал
12.04.2022 12 апр. 2022 вт 22:00
1/4 финала
Бавария
1
Вильярреал
1
Лига чемпионов , 1/4 финала
09.04.2022 09 апр. 2022 сб 16:30
Бавария
1 : 0
Аугсбург
09.04.2022 09 апр. 2022 сб 16:30
29 тур
Бавария
1
Аугсбург
0
Германия. Бундеслига , 29 тур
Подробнее
Материалы
Как «Вильярреал» из 50-тысячного города сходит с ума от счастья: выход в полуфинал Лиги чемпионов – сенсация
#Вильярреал
Одна небанальная история про Агуэро: «Бавария» отказалась от него молодого («стоит всю игру») – он вернулся спустя годы и забил «Баварии» три
#Серхио Агуэро
«Барса» мокнет под снегом, сидит на холодном газоне, грустно ковыляет по полю, обнимается с Левандовски – это вылет из группы ЛЧ впервые за 21 год
#Барселона
На матче «Баварии» и «Боруссии» работал судья, который получал бан за доказанный договорняк. Когда об этом сказал игрок, полиция запустила расследование
#Бундеслига
«Лучше бы вручили Зендее». Как мир реагирует на седьмой «Золотой мяч» Месси
#Лионель Месси
Быстрые факты о «Золотом мяче»: представители 19 стран, 65% побед у форвардов, сегодня реально выиграть впервые даже в 33 года
#Золотой мяч
Все материалы
Последние новости
Футбол
«Бавария» – «Боруссия» Дортмунд прогноз на матч 23 апреля Бундеслига, прогноз на футбол
#Бундеслига
Футбол
«Бавария» – «Боруссия» Дортмунд. Обзор, прогноз и ставки: 23 апреля
#Бундеслига
Футбол
«Бавария» – «Вильярреал». Обзор, прогноз и ставки на матч сегодня: 12 апреля
#Лига чемпионов
Футбол
«Вильярреал» – «Бавария». Обзор, прогноз и ставки на матч сегодня: 6 апреля
#Лига чемпионов
Футбол
Определились все четвертьфиналисты Лиги чемпионов – нет клубов Серии А и Лиги 1
#Лига чемпионов
Футбол
Лига чемпионов: прогноз на матч «Бавария» – «Зальцбург», 8 марта 2022 года
#Лига чемпионов
Все новости