Лионель Месси
Золотой мяч
Роберт Левандовски
Барселона
Бавария
ПСЖ
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#Лионель Месси #Золотой мяч #Роберт Левандовски #Барселона #Бавария #ПСЖ

«Лучше бы вручили Зендее». Как мир реагирует на седьмой «Золотой мяч» Месси

2 часа назад

твиттер France Football

Лионель Месси – обладатель «Золотого мяча». Это уже седьмой в его коллекции. Неожиданно? Неожиданно, потому что рядом весь год безумствовал Роберт Левандовски, но в итоге стал лишь вторым. Ладно, чтобы вы не сильно злились из-за этого успеха Месси, вот вам текст специально об этом:

За что Месси все-таки заслужил этот «Золотой мяч»

Сначала реакция Месси: 

  • «Сейчас в моей жизни новый этап: новый клуб, новый город. Это придает мне много энергии в борьбе за новые цели».
  • «Спасибо партнерам по «Барселоне», «ПСЖ» и Аргентине. Мне чего-то не хватало, а теперь все сложилось по-другому. Я исполнил свою мечту, о которой долго думал. Этот приз у меня благодаря тому, что мы сделали на Кубке Америки».

А вот реакции мира на победу Месси.

Стильное поздравление от «ПСЖ».

Реакция Лиги 1:

«Барселона» тоже порадовалась:

Твиттер Федерации футбола Польши, один короткий вопрос: «Почему?»

France Football запустил тред со всеми «Золотыми мячами» Месси:

«Бавария» утешала Левандовски: «Для нас ты все равно лучший!»

А теперь юмор и народное возмущение (хотя есть и радость):

«Золотой мяч» глазами объективного фаната: «Ограбленный Левандовски [Здесь Robert заменено созвучным Robbed]».

«Я знал это еще в 2018-м. Сумасшествие». Картинка расшифровывается как «C– Cristiano, R – Ronaldo, 7 – «Золотых мячей» Месси».

«Сегодня произошла одна из самых больших афер в истории футбола. Сегодня Месси вошел в история. Но не за семь «Золотых мячей», а потому что украл четыре из них».

«К «Золотому мячу» уже много лет нет доверия. Награда, которая больше не имеет ничего общего с тем, что происходит на поле».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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