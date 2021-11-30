«Лучше бы вручили Зендее». Как мир реагирует на седьмой «Золотой мяч» Месси

Лионель Месси – обладатель «Золотого мяча». Это уже седьмой в его коллекции. Неожиданно? Неожиданно, потому что рядом весь год безумствовал Роберт Левандовски, но в итоге стал лишь вторым. Ладно, чтобы вы не сильно злились из-за этого успеха Месси, вот вам текст специально об этом:

За что Месси все-таки заслужил этот «Золотой мяч»

Сначала реакция Месси:

«Сейчас в моей жизни новый этап: новый клуб, новый город. Это придает мне много энергии в борьбе за новые цели».

«Спасибо партнерам по «Барселоне», «ПСЖ» и Аргентине. Мне чего-то не хватало, а теперь все сложилось по-другому. Я исполнил свою мечту, о которой долго думал. Этот приз у меня благодаря тому, что мы сделали на Кубке Америки».

А вот реакции мира на победу Месси.

Стильное поздравление от «ПСЖ».