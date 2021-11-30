«Лучше бы вручили Зендее». Как мир реагирует на седьмой «Золотой мяч» Месси
Лионель Месси – обладатель «Золотого мяча». Это уже седьмой в его коллекции. Неожиданно? Неожиданно, потому что рядом весь год безумствовал Роберт Левандовски, но в итоге стал лишь вторым. Ладно, чтобы вы не сильно злились из-за этого успеха Месси, вот вам текст специально об этом:
За что Месси все-таки заслужил этот «Золотой мяч»
Сначала реакция Месси:
- «Сейчас в моей жизни новый этап: новый клуб, новый город. Это придает мне много энергии в борьбе за новые цели».
- «Спасибо партнерам по «Барселоне», «ПСЖ» и Аргентине. Мне чего-то не хватало, а теперь все сложилось по-другому. Я исполнил свою мечту, о которой долго думал. Этот приз у меня благодаря тому, что мы сделали на Кубке Америки».
А вот реакции мира на победу Месси.
Стильное поздравление от «ПСЖ».
Реакция Лиги 1:
«Барселона» тоже порадовалась:
Твиттер Федерации футбола Польши, один короткий вопрос: «Почему?»
France Football запустил тред со всеми «Золотыми мячами» Месси:
«Бавария» утешала Левандовски: «Для нас ты все равно лучший!»
А теперь юмор и народное возмущение (хотя есть и радость):
«Золотой мяч» глазами объективного фаната: «Ограбленный Левандовски [Здесь Robert заменено созвучным Robbed]».
«Я знал это еще в 2018-м. Сумасшествие». Картинка расшифровывается как «C– Cristiano, R – Ronaldo, 7 – «Золотых мячей» Месси».
«Сегодня произошла одна из самых больших афер в истории футбола. Сегодня Месси вошел в история. Но не за семь «Золотых мячей», а потому что украл четыре из них».
«К «Золотому мячу» уже много лет нет доверия. Награда, которая больше не имеет ничего общего с тем, что происходит на поле».