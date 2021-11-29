Загадочные гонщики в шлемах привезли два «Золотых мяча» на церемонию. Оказалось – это звезды Формулы 1
Перед стартом церемонии награждения «Золотого мяча» его официальный твиттер показал, как призы были доставлены.
Два человека в шлемах положили в капот машины два трофея и уехали.
Таким был приезд:
Только на самой церемонии можно было узнать, кто на самом деле вез призы. На сцену они тоже вышли в шлемах. И только после этого стало ясно, кто они:
Это были звезды Формулы 1 – Фернандо Алонсо и Эстебан Окон. Они также показали майки сборных Испании и Франции, подписанные Мбаппе и Педри. Позже они обсуждали, как бьют пенальти. Два «Золотых мяча», которые они привезли – лучшему футболисту и лучшей футболистке.
Еще на церемонию прибыли Зендея и Том Холланд – актеры из фильма «Человек-паук».
После этого была вручена первая награда. Пока не «Золотой мяч». Лучшим нападающим был признан Роберт Левандовски.