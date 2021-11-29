Загадочные гонщики в шлемах привезли два «Золотых мяча» на церемонию. Оказалось – это звезды Формулы 1

Только на самой церемонии можно было узнать, кто на самом деле вез призы. На сцену они тоже вышли в шлемах. И только после этого стало ясно, кто они:

Это были звезды Формулы 1 – Фернандо Алонсо и Эстебан Окон. Они также показали майки сборных Испании и Франции, подписанные Мбаппе и Педри. Позже они обсуждали, как бьют пенальти. Два «Золотых мяча», которые они привезли – лучшему футболисту и лучшей футболистке.