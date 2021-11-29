Золотой мяч
Фернандо Алонсо
Эстебан Окон
Поделиться:
Комментарии:
0
#Золотой мяч #Фернандо Алонсо #Эстебан Окон

Загадочные гонщики в шлемах привезли два «Золотых мяча» на церемонию. Оказалось – это звезды Формулы 1

вчера, 23:06
Михаил Морозов

Твиттер «Золотого мяча»

Перед стартом церемонии награждения «Золотого мяча» его официальный твиттер показал, как призы были доставлены.

Два человека в шлемах положили в капот машины два трофея и уехали.

Таким был приезд:

Только на самой церемонии можно было узнать, кто на самом деле вез призы. На сцену они тоже вышли в шлемах. И только после этого стало ясно, кто они:

Это были звезды Формулы 1Фернандо Алонсо и Эстебан Окон. Они также показали майки сборных Испании и Франции, подписанные Мбаппе и Педри. Позже они обсуждали, как бьют пенальти. Два «Золотых мяча», которые они привезли – лучшему футболисту и лучшей футболистке.

Еще на церемонию прибыли Зендея и Том Холланд – актеры из фильма «Человек-паук».

После этого была вручена первая награда. Пока не «Золотой мяч». Лучшим нападающим был признан Роберт Левандовски.

Михаил Морозов
Автор и редактор. Лучшая память на «Голе».
Еще по теме
Быстрые факты о «Золотом мяче»: представители 19 стран, 65% побед у форвардов, сегодня реально выиграть впервые даже в 33 года
Как умирает France Football – журнал, который вручает «Золотой мяч». Сотрудники бастуют против сокращения штата, тираж падает
Кто и как создает приз «Золотого мяча»: бригада из одиннадцати человек от семьи ювелиров из XVI века
Тест об истории «Золотого мяча». Кто кроме Аршавина и Жиркова номинировался от России? Кто взял единственный «Супер мяч»?
Как устроено голосование за «Золотой мяч»: кто выбирает, откуда среди них несуществующие люди, правда ли все голосуют за своих
«Золотой мяч» вручается в театре Шатле. Построен на месте тюрьмы, богатые могут покупать билеты бедным, там шли русские премьеры – со скандалами
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Золотой мяч
#Фернандо Алонсо
#Эстебан Окон