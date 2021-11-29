Как умирает France Football – журнал, который вручает «Золотой мяч». Сотрудники бастуют против сокращения штата, тираж падает

Сотрудники предлагали свои варианты по аренде главного офиса и зарплатам менеджеров и обращались к материнской компании SAS L’Equipe – Amaury, чтобы преодолеть кризис. «Плана Б нет, – говорил генеральный директор группы L’Equipe Жан-Луи Пеле. – Если бы мы не достигли успеха в этом соглашении о коллективной производительности, нам пришлось бы работать над новыми источниками экономии, которые охватывали бы все наши расходы, включая заработную плату».

В январе-2021 кризис привел к двухнедельной забастовке сотрудников SAS L’Equipe. План экономии включал ликвидацию более 50 рабочих мест, включая 47 журналистов из разных изданий. Это позволяло сэкономить пять миллионов евро и предотвратить убытки в шесть миллионов на фоне снижения продажи бумаги, кризиса системы здравоохранения и паузы крупных соревнований. Результат забастовки – гарантии, что увольнений избегут верстальщики, графисты и фотографы. Продажи возобновились.

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«В этом деле переплетаются и профсоюзная, и эмоциональная борьба, – говорил журналист Винсент Дюлюк, который видел уличные забастовки. – Всем больно, что мы не можем делать газету, которую любим и которая для нас гораздо больше, чем бизнес». Тогда 180 людей из мира спорта написали письмо в поддержку редакции. Цитата из обращения: «Возвращайся скорее, заставь нас снова заниматься спортом, всеми видами спорта, и продолжай рассказывать нам, рассказывать мне». Среди подписавших письмо – Мишель Платини.

«В 2019 году медиа-подразделение группы получило более 5 миллионов евро чистой прибыли. Конечно, это был хороший год, но у группы есть средства, чтобы выдержать нынешний кризис», – рассказывал корреспондент L’Equipe Жозе Баррозу. Сотрудники назвали решения руководства стратегией бульдозера, а перед забастовкой направили письма из пяти рабочих отделов.

Гнев одного из сотрудников: «Мы любим свою работу, и это душераздирающе – не следить за спортивными новостями, но мы говорим себе, что если мы не спасем L’Equipe сейчас, то не сможем существовать в 2024 году, учитывая прогнозы руководства. Мы просто пытаемся экономить деньги и находимся на седьмом или восьмом плане реорганизации с 2012 года. Огромное разочарование. Что, если бы вместо этого мы инвестировали в редакцию?»

Жозе Баррозу говорил, что с 2012 года реорганизация четыре раза включала сокращение штата. Председатель Национального профсоюза журналистов Фрэнсис Магуа рассказал об активном несогласии сотрудников с планом по выходу из кризиса: «Пеле был поражен реакцией сотрудников, которые больше не принимают все реорганизации, проводимые с 2012 года, и выражают истинное недовольство». Радиостанция Europe 1 со ссылкой на AFP говорила, что штат France Football сократился на 25%.