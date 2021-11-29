Как умирает France Football – журнал, который вручает «Золотой мяч». Сотрудники бастуют против сокращения штата, тираж падает
France Football 75 лет был еженедельником, а теперь ужался до выхода раз в месяц. Но делает интервью с Месси
Газета L’Equipe назвала France Football футбольной Библией. За влияние, историю и создание «Золотого мяча». С 1946 года он традиционно выходил в еженедельном формате и появлялся в киосках два раза в неделю – по вторникам и пятницам. С 1997 по 2013 год периодичность изменилась до выхода раз в две недели. Так прошли 75 лет до 2021 года.
С июня France Football выходит каждый месяц во вторую субботу как приложение L’Equipe на 84 страницы. Летом такой комплект стоил €4,3, дальше – €5,1. В 2021 году France Football выпускал по четыре ежемесячных выпуска, но все закончилось в мае.
Объяснение редакционного директора группы L’Equipe (которой принадлежит France Football) Жерома Казадье:
«Еженедельная версия в течение нескольких лет страдала в плане продаж и позиционирования. Думаю, мы можем выпускать 12 исключительных выпусков в год. Мы переходим от исторической аудитории France Football, которая в последние годы сократилась, к гораздо более широкой аудитории L’Equipe. Мы надеемся завоевать их и привлечь как можно больше исторических поклонников France Football в это новое приключение».
Сегодня France Football превращается в рудимент: не предлагает новые идеи в медиаиндустрии и слабо резонирует. Еще в 2009 году экс-главный редактор Дени Шомье отвечал на вопрос о возможном закрытии: «Мы много чего придумываем, размышляем, но на данный момент его дата не актуальна. У нас в руках сокровище, так что не стоит расстраивать наших читателей. Когда-нибудь все изменится – да, почему бы и нет. Нужно внедрять инновации, но сейчас не время».
Чтобы выжить в 2021 году, France Football переформатировался под материалы, которые меньше привязаны ко времени и новостному потоку: репортажи, интервью, исследования, работа со статистикой. «Раньше нас считали холодной правдой футбола. Поэтому мы собираемся разогреться, вложив в это немного больше страсти и приверженности», – говорил главный редактор Паскаль Ферре.
С июня вышли шесть выпусков France Football, куда попали интервью с Килианом Мбаппе, Златаном Ибрагимовичем, Роналдиньо, Лионелем Месси и Кевином Де Брюйне + репортаж из Катара о гендиректоре «ПСЖ» Нассере Аль-Хелаифи. Главный шум – октябрьская обложка: свежий Месси после перехода в «ПСЖ» и цитата «Я не ошибся».
Сейчас France Football вязнет в скандалах и кризисе: сокращение тиражей на 30% за четыре года, двухнедельная забастовка, открытые письма
В 2020 году France Football продавал по 57 тысяч экземпляров, в 2017-м – 80 тысяч. Падение продаж составило 30% и усилилось на фоне пандемии коронавируса и последовавших государственных проблем. Глобальное снижение идет с 2005 года: тогда France Football выходил тиражом 190 тысяч экземпляров по вторникам, 124 тысячи – по пятницам.
Информация о кризисе появились в октябре-2020. Тогда первая ежедневная газета о финансах Les Echos написала, что из-за финансовых проблем группа SAS L’Equipe, куда входит France Football, сократит 56 работников и переформатирует FF из еженедельного издания в ежемесячное приложение.
SAS L’Equipe объединяет газеты и журналы L’Equipe, L’Equipe Magazine, Velo Magazine, France Football и Sport & Style и охватывает работу 355 человек. Летом-2020 руководство L’Equipe предложило сотрудником увеличить продолжительность еженедельной работы и снизить зарплату на 10% взамен на отсутствие увольнений. На это последовал отказ: «Это не секрет: мы не будем подписывать».
В июне-2020 SAS L’Equipe дал смертельные цифры: из-за пандемии коронавируса это худший год для компании с дефицитом в 16 миллионов евро. По их прогнозам, минус по бюджету сохранится в 2021 и 2022 годах. В июле руководство предложило сотрудникам вариант, чтобы понижение зарплаты было обратимым с 2025 года, но снова получило массовый отказ в письме, которое подписали 225 человек.
Сотрудники предлагали свои варианты по аренде главного офиса и зарплатам менеджеров и обращались к материнской компании SAS L’Equipe – Amaury, чтобы преодолеть кризис. «Плана Б нет, – говорил генеральный директор группы L’Equipe Жан-Луи Пеле. – Если бы мы не достигли успеха в этом соглашении о коллективной производительности, нам пришлось бы работать над новыми источниками экономии, которые охватывали бы все наши расходы, включая заработную плату».
В январе-2021 кризис привел к двухнедельной забастовке сотрудников SAS L’Equipe. План экономии включал ликвидацию более 50 рабочих мест, включая 47 журналистов из разных изданий. Это позволяло сэкономить пять миллионов евро и предотвратить убытки в шесть миллионов на фоне снижения продажи бумаги, кризиса системы здравоохранения и паузы крупных соревнований. Результат забастовки – гарантии, что увольнений избегут верстальщики, графисты и фотографы. Продажи возобновились.
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«В этом деле переплетаются и профсоюзная, и эмоциональная борьба, – говорил журналист Винсент Дюлюк, который видел уличные забастовки. – Всем больно, что мы не можем делать газету, которую любим и которая для нас гораздо больше, чем бизнес». Тогда 180 людей из мира спорта написали письмо в поддержку редакции. Цитата из обращения: «Возвращайся скорее, заставь нас снова заниматься спортом, всеми видами спорта, и продолжай рассказывать нам, рассказывать мне». Среди подписавших письмо – Мишель Платини.
«В 2019 году медиа-подразделение группы получило более 5 миллионов евро чистой прибыли. Конечно, это был хороший год, но у группы есть средства, чтобы выдержать нынешний кризис», – рассказывал корреспондент L’Equipe Жозе Баррозу. Сотрудники назвали решения руководства стратегией бульдозера, а перед забастовкой направили письма из пяти рабочих отделов.
Гнев одного из сотрудников: «Мы любим свою работу, и это душераздирающе – не следить за спортивными новостями, но мы говорим себе, что если мы не спасем L’Equipe сейчас, то не сможем существовать в 2024 году, учитывая прогнозы руководства. Мы просто пытаемся экономить деньги и находимся на седьмом или восьмом плане реорганизации с 2012 года. Огромное разочарование. Что, если бы вместо этого мы инвестировали в редакцию?»
Жозе Баррозу говорил, что с 2012 года реорганизация четыре раза включала сокращение штата. Председатель Национального профсоюза журналистов Фрэнсис Магуа рассказал об активном несогласии сотрудников с планом по выходу из кризиса: «Пеле был поражен реакцией сотрудников, которые больше не принимают все реорганизации, проводимые с 2012 года, и выражают истинное недовольство». Радиостанция Europe 1 со ссылкой на AFP говорила, что штат France Football сократился на 25%.
«Мы не хотим играть в политику». Главред одобрил комплиментарное интервью с будущим президентом Олландом – и гендиректор снял его с выпуска
25 октября 2011 года France Football планировал выпуск двухстраничного интервью с кандидатом в президенты Франции от социалистов Франсуа Олландом. Первый тур выборов прошел в апреле-2012, во втором – Олланд победил Николя Саркози и стал президентом Франции. В интервью он рассказал, что любит футбол и следит за Лигой 2, и персонально выделил «Генгам», «Ренн» и «Руан».
За два дня до выпуска один из членов редакции удивился, что интервью вообще не о политике, без критики действующего президента Франции Николя Саркози и дает пространство только одному кандидату. Это привело к обращению без уведомления главного редактора Дени Шомье к генеральному директору группы L’Equipe Франсуа Мориньеру, который приостановил выпуск интервью.
Издания Telerama и Le Canard Enchaine написали, что Шомье из-за пропуска в печать интервью с Олландом был уволен. Газета Le Monde дала другие подробности: Шомье и руководство L’Equipe конфликтовали на фоне снижения продаж. Для этого продажу ежедневной газеты L’Equipe объединили с France Football. «Эффект был положительным», – сказал Мориньер. Но сами продажи снижались: на 10% – в 2010 году, на 9% – в 2011-м.
Мориньер подтвердил факт встречи с Шомье, но опроверг информацию об увольнении: «Я категорически отрицаю уход Дени Шомье. Я не опубликовал интервью Франсуа Олланда, потому что оно не вписывалось в более широкий редакционный подход. Мы всегда были нейтральными, и я думаю, что читатели не поняли бы, если бы мы выступили от одного кандидата в президенты».
Потом Мориньер оправдывался, что такая ситуация не носила политический характер: «Мы не хотим играть в политику. К этому прикреплен читатель. Но о Франсуа Олланде мы расскажем чуть позже. Возможно, в другом разделе и с другими политиками. У журналиста, взявшего интервью, не было скрытых мотивов, но, возможно, время было выбрано неудачно».
Сам Шомье попадал в воронку обсуждения политики. Например, журналист Жером Латта описывал коллег с левыми политическими взглядами и привел в пример Шомье как правого: «Он [левый] не будет деполитизировать футбол, он будет расшифровывать то, что касается идеологии. Напротив, мы имеем дело с симптомами правого крыла, такими как статьи Дени Шомье из France Football, которые крайне консервативны – особенно в отношении сборной Франции в 2010 году».
France Football как прицеп «Золотого мяча»: критика за политическое голосование и извинения редакции, что награду не получил Иньеста
France Football вручает «Золотой мяч» с 1956 года. Имя и «Золотой мяч» – главный актив издания. Например, сейчас аккаунт France Football назван Ballon d’Or и всю осень раскручивает церемонию. «France Football – родоначальник «Золотого мяча». Эти два бренда очень близки и дополняют друг друга, поэтому мы решили выставить их вместе», – говорил главный редактор Паскаль Ферре, когда France Football стал ежемесячным изданием.
В обновленном France Football есть ретроспективный раздел о «Золотом мяче», где освещаются важные детали истории награды и ее вручения. «Каждый месяц мы будем искать или воскрешать обладателей «Золотого мяча», если они ушли из жизни», – говорил Ферре. В первом ежемесячном номере вышел материал о Джанни Ривере и «Золотом мяче-1969».
Ферре давал полноценное интервью о «Золотом мяче». Перед церемонией ему постоянно названивают знакомые: «Я рад, что о награде так много говорят. Мне нравится о ней рассказывать, потому что мы все хотим, чтобы люди знали о «Золотом мяче». Но именно в эти дни я узнаю, сколько у меня друзей. Многие звонят мне будто по одному вопросу, но через три минуты меняют тему и пытаются узнать, кто выиграл «Золотой мяч».
Само голосование – критика. Например, Лукас Подольски находил связи с политикой: «Мне плевать на эти выборы. Там не всегда все справедливо. Выборы имеют много общего с политикой, и на них важно то, как человек себя преподносит. Я считаю, что они должны проводиться на основе конкретной позиции на поле. Лучший в мире футболист не может быть определен никакой шкалой».
Как устроено голосование за «Золотой мяч»: кто выбирает, откуда среди них несуществующие люди, правда ли все голосуют за своих
В 2018 году France Football извинился перед Андресом Иньестой, который ушел из «Барселоны» в «Виссел Кобе». Иньеста ни разу не выигрывал «Золотой мяч», но ближе всего был к нему в 2010 году, когда стал вторым. Это был первый «Золотой мяч», который France Football вручал вместе с FIFA. Его выиграл Лионель Месси. После отъезда Иньесты в Японию France Football выпустил материал «Прости, Андрес», который написал главред Паскаль Ферре:
«Он относился к соперникам без зависти и помогал «Барселоне» выходить из любого затруднительного положения. Он никогда не делал и не говорил ничего оскорбительного или шокирующего. На поле он доказал, что мозг – по-прежнему самая важная мышца футболиста. Из всех отсутствующих имен в списке обладателей «Золотого мяча» именно имя Иньесты вызывает наибольшую боль».