Еженедельник «Футбол» − главный журнал поколений. Как он жил, почему был культовым и что с ним стало

Понедельник сотрудничал с газетой «Труд» и «Известиями», а после окончания карьеры писал для «Советского спорта» и около 15 лет был заведующим в отделе футбола, пока в 1984 году не стал главным редактором еженедельника «Футбол-Хоккей». Там он проработал до лета 1990 года, когда «Футбол-Хоккей» вернул название «Футбол».

«Да, тогда по воскресеньям за нашей газетой очередь выстраивалась у киосков. Мы, кстати, в «Футболе-Хоккее» помогали многим нашим ребятам, у кого случались эти семейные трагедии. Прикрепляли к ним журналистов, они совместно писали материалы, а я выписывал за них повышенный гонорар», – говорил Понедельник.

Каждый материал проходил через жесткую цензуру, цензоры напрямую высказывали Понедельнику и браковали половину текстов:

«Половину! А сколько фотографий редчайших не пропустили! Вычеркнули безобидные слова Плисецкой. Она сказала на моем юбилее: «Это был мой любимый футболист. Хотя я болела за ЦСКА. Но у меня сердце разрывалось, когда Виктор Понедельник играл против ЦСКА. Я болела и за ЦСКА, и за Понедельника».

Помню, кстати, что очень много замечаний было не по Высшей лиге, а по первой и второй. Там играли команды из городов, где базировались военные гарнизоны. И их нельзя было называть. То есть мы оказывались в идиотском положении, приходилось кое-как выкручиваться».

Олег Кучеренко – легенда спортжура. Он любил сидеть в номере с телевизором и писал тексты ручкой

После ухода Понедельника главным редактором «Футбола» стал Олег Кучеренко. До этого он 30 лет работал корреспондентом и редактором в отделе футбола «Советского спорта». Кучеренко потреблял футбол через телевизор, но посетил почти все крупные турниры: с 1970-го ездил на чемпионаты мира и Европы и пропустил только Евро-1976 в Югославии.

Журналист Александр Кобеляцкий рассказывал: «В 2004 году в Португалии мы посмеивались над Кучеренко, бродившим по пресс-центру первенства Европы с запакованным в пластик сэндвичем и бумажным стаканчиком с кофе. «Олег Сергеевич, ну что вы себя мучаете? – спрашивали мы его. – Сходите нормально пообедайте».

Кучеренко не знал куда, хотя через дорогу возвышался большой супермаркет с обилием ресторанчиков. Он был равнодушен к красотам и достопримечательностям и наиболее комфортно чувствовал себя в гостиничном номере – с пачкой сигарет и включенным телевизором. Об этой его особенности ходили легенды».