France Football

Дата основания
1946 г.
Факт
Журнал вручает "Золотой мяч"
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Материалы
Материалы
Как умирает France Football – журнал, который вручает «Золотой мяч». Сотрудники бастуют против сокращения штата, тираж падает
#France Football
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