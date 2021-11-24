Как устроено голосование за «Золотой мяч»: кто выбирает, откуда среди них несуществующие люди, правда ли все голосуют за своих

Кто голосует?

🗓️ С 1956-го по 2006-й голосовали только журналисты – 52 человека из стран Европы.

🗓️ С 2007-го присоединились тренеры и капитаны сборных. Журналистов стало 96 и со всего мира.

🗓️ С 2016 года снова голосуют только журналисты. И их число снова увеличилось.

Сейчас в голосовании за «Золотой мяч» участвуют 180 журналистов. Как правило, участвует один с каждой страны. France Football находит и отбирает этих людей сам.

Как происходит процесс голосования?

Голосующие выбирают пять игроков из списка и расставляют их по убыванию. Отправляют список. На этом основании происходит подсчет голосов.

Есть какие-то критерии голосования?

Строгих правил нет. Но есть некий рекомендательный гайд.

1⃣ Индивидуальные и коллективные выступления в течение года.

2⃣ Уровень игрока (талант, честность).

3⃣ Карьера игрока.

Эти правила просто помогают ориентироваться в выборе. Но журналисты все равно голосуют по собственным уникальным причинам: кто-то учитывает зрелищность, кто-то личные симпатии, кто-то – просто на выигранные титулы.