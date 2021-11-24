Золотой мяч
Поделиться:
Комментарии:
0
#Золотой мяч

Как устроено голосование за «Золотой мяч»: кто выбирает, откуда среди них несуществующие люди, правда ли все голосуют за своих

12 минут назад
Михаил Морозов

Твиттер «Золотого мяча»

Кто голосует?

🗓️ С 1956-го по 2006-й голосовали только журналисты – 52 человека из стран Европы.

🗓️ С 2007-го присоединились тренеры и капитаны сборных. Журналистов стало 96 и со всего мира.

🗓️ С 2016 года снова голосуют только журналисты. И их число снова увеличилось.

Сейчас в голосовании за «Золотой мяч» участвуют 180 журналистов. Как правило, участвует один с каждой страны. France Football находит и отбирает этих людей сам.

Как происходит процесс голосования?

Голосующие выбирают пять игроков из списка и расставляют их по убыванию. Отправляют список. На этом основании происходит подсчет голосов.

Есть какие-то критерии голосования?

Строгих правил нет. Но есть некий рекомендательный гайд.

1⃣ Индивидуальные и коллективные выступления в течение года.

2⃣ Уровень игрока (талант, честность).

3⃣ Карьера игрока.

Эти правила просто помогают ориентироваться в выборе. Но журналисты все равно голосуют по собственным уникальным причинам: кто-то учитывает зрелищность, кто-то личные симпатии, кто-то – просто на выигранные титулы.

Твиттер «Золотого мяча»

Как считаются голоса?

Все просто:

  • За первое место – шесть очков.
  • За второе – четыре очка.
  • За третье – три.
  • За четвертое – два.
  • За пятое – одно.

Кто выбирает от России?

Уже много лет это Константин Клещев – раньше работал в «Спорт-Экспрессе» и «Советском спорте». В 2018-м он рассказывал в интервью Sports.ru:

▪️ Сейчас список из 30 игроков предоставляет сама редакция France Football, а раньше можно было включать кого угодно самому – так от Клещева в пятерку попадали Карпин, Мостовой и Цымбаларь.

▪️ Список надо отправлять на специальный редакционный адрес France Football.

▪️ Члены жюри часто тянут до последнего с отправкой своего варианта.

Что будет, если на первом месте два кандидата с одинаковым количеством баллов?

🔻 Побеждает тот, кто получил больше первых мест в голосовании.

🔻 Если равенство и в этом случае, тогда подсчитываются вторые места у этих игроков.

🔻 Если снова равенство – третьи места.

🔻 Опять равенство? Тогда новое голосование среди этих двух игроков.

🔻 Если вдруг и там равенство, тогда победителя определяет председатель жюри – главный редактор France Football.

Xinhua / Global Look Press

Что не так было с журналистами?

В 2018 году в голосовании поучаствовал журналист Абду Бойна из Коморских островов. Позже оказалось, что это был голос от несуществующей к тому времени уже шесть лет газеты и от несуществующего журналиста. От его имени первое место было отдано Килиану Мбаппе. А победил в 2018-м Лука Модрич.

Еще представители Коморских островов обиделись на газету, потому что рядом с именем Бойны был нарисован неправильный флаг их страны: «France Football представляет страну с флагом, который не существует 17 лет».

В 2019-м камерунский журналист наверняка оказался фанатом «Ливерпуля». Вся пятерка: ван Дейк, Салах, Мане, Алиссон и Александер-Арнольд. Представитель Шри-Ланки вообще проигнорировал финальную тройку Месси-ван Дейк-Роналду, проголосовав за Александера-Арнольда, Обамеянга, Гризманна, Левандовски и тер Штегена. Но похожие истории происходят чуть ли не каждый год.

Где можно увидеть результаты голосования?

Они появляются уже после церемонии награждения – различные медиа показывают их на своих сайтах. Последний раз «Золотой мяч» вручался в 2019 году, списки на нескольких листах выглядели так:

Standard

Как выглядела десятка лучших:

  1. Месси
  2. ван Дейк
  3. Роналду
  4. Мане
  5. Салах
  6. Мбаппе
  7. Алиссон
  8. Левандовски
  9. Б.Силва
  10. Марез

Что можно заметить:

▫️ Даже при изобилии стран некоторые туда не попали. Например, нет Латвии.

▫️ Не все страны выделяли своих граждан. Да, Португалия поставила Роналду первым, но Бернарду Силву – пятым. Алжир Мареза – третьим. А Франция и Бразилия даже не включили в свои пятерки соответственно Мбаппе и Алиссона.

▫️ Логично, что большинство европейцев проголосовали за европейца ван Дейка, а большинство южноамериканцев – за южноамериканца Месси. В Африке Мане не хватило всего 18 баллов, чтобы опередить Месси.

Кстати, напомните, каким там был Аршавин в 2008-м?

Урожайный год в виде двух евротрофеев и бронзы Евро Андрей Аршавин дополнил шестым местом в голосовании за «Золотой мяч», уступив только Роналду, Месси, Торресу, Касильясу и Хави. Три журналиста поставили Аршавина на второе место, четверо – на третье, десять человек – на четвертое и 20 человек – на пятое.

Михаил Морозов
Автор и редактор. Лучшая память на «Голе».
Еще по теме
«Золотой мяч» вручается в театре Шатле. Построен на месте тюрьмы, богатые могут покупать билеты бедным, там шли русские премьеры – со скандалами
Кто выиграет «Золотой мяч» – по оценкам букмекеров: на кого ставить, какие коэффициенты и кто фаворит
Тест об истории «Золотого мяча». Кто кроме Аршавина и Жиркова номинировался от России? Кто взял единственный «Супер мяч»?
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Золотой мяч