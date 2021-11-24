Как устроено голосование за «Золотой мяч»: кто выбирает, откуда среди них несуществующие люди, правда ли все голосуют за своих
Кто голосует?
🗓️ С 1956-го по 2006-й голосовали только журналисты – 52 человека из стран Европы.
🗓️ С 2007-го присоединились тренеры и капитаны сборных. Журналистов стало 96 и со всего мира.
🗓️ С 2016 года снова голосуют только журналисты. И их число снова увеличилось.
Сейчас в голосовании за «Золотой мяч» участвуют 180 журналистов. Как правило, участвует один с каждой страны. France Football находит и отбирает этих людей сам.
Как происходит процесс голосования?
Голосующие выбирают пять игроков из списка и расставляют их по убыванию. Отправляют список. На этом основании происходит подсчет голосов.
Есть какие-то критерии голосования?
Строгих правил нет. Но есть некий рекомендательный гайд.
1⃣ Индивидуальные и коллективные выступления в течение года.
2⃣ Уровень игрока (талант, честность).
3⃣ Карьера игрока.
Эти правила просто помогают ориентироваться в выборе. Но журналисты все равно голосуют по собственным уникальным причинам: кто-то учитывает зрелищность, кто-то личные симпатии, кто-то – просто на выигранные титулы.
Как считаются голоса?
Все просто:
- За первое место – шесть очков.
- За второе – четыре очка.
- За третье – три.
- За четвертое – два.
- За пятое – одно.
Кто выбирает от России?
Уже много лет это Константин Клещев – раньше работал в «Спорт-Экспрессе» и «Советском спорте». В 2018-м он рассказывал в интервью Sports.ru:
▪️ Сейчас список из 30 игроков предоставляет сама редакция France Football, а раньше можно было включать кого угодно самому – так от Клещева в пятерку попадали Карпин, Мостовой и Цымбаларь.
▪️ Список надо отправлять на специальный редакционный адрес France Football.
▪️ Члены жюри часто тянут до последнего с отправкой своего варианта.
Что будет, если на первом месте два кандидата с одинаковым количеством баллов?
🔻 Побеждает тот, кто получил больше первых мест в голосовании.
🔻 Если равенство и в этом случае, тогда подсчитываются вторые места у этих игроков.
🔻 Если снова равенство – третьи места.
🔻 Опять равенство? Тогда новое голосование среди этих двух игроков.
🔻 Если вдруг и там равенство, тогда победителя определяет председатель жюри – главный редактор France Football.
Что не так было с журналистами?
В 2018 году в голосовании поучаствовал журналист Абду Бойна из Коморских островов. Позже оказалось, что это был голос от несуществующей к тому времени уже шесть лет газеты и от несуществующего журналиста. От его имени первое место было отдано Килиану Мбаппе. А победил в 2018-м Лука Модрич.
Еще представители Коморских островов обиделись на газету, потому что рядом с именем Бойны был нарисован неправильный флаг их страны: «France Football представляет страну с флагом, который не существует 17 лет».
В 2019-м камерунский журналист наверняка оказался фанатом «Ливерпуля». Вся пятерка: ван Дейк, Салах, Мане, Алиссон и Александер-Арнольд. Представитель Шри-Ланки вообще проигнорировал финальную тройку Месси-ван Дейк-Роналду, проголосовав за Александера-Арнольда, Обамеянга, Гризманна, Левандовски и тер Штегена. Но похожие истории происходят чуть ли не каждый год.
Где можно увидеть результаты голосования?
Они появляются уже после церемонии награждения – различные медиа показывают их на своих сайтах. Последний раз «Золотой мяч» вручался в 2019 году, списки на нескольких листах выглядели так:
Как выглядела десятка лучших:
- Месси
- ван Дейк
- Роналду
- Мане
- Салах
- Мбаппе
- Алиссон
- Левандовски
- Б.Силва
- Марез
Что можно заметить:
▫️ Даже при изобилии стран некоторые туда не попали. Например, нет Латвии.
▫️ Не все страны выделяли своих граждан. Да, Португалия поставила Роналду первым, но Бернарду Силву – пятым. Алжир Мареза – третьим. А Франция и Бразилия даже не включили в свои пятерки соответственно Мбаппе и Алиссона.
▫️ Логично, что большинство европейцев проголосовали за европейца ван Дейка, а большинство южноамериканцев – за южноамериканца Месси. В Африке Мане не хватило всего 18 баллов, чтобы опередить Месси.
Кстати, напомните, каким там был Аршавин в 2008-м?
Урожайный год в виде двух евротрофеев и бронзы Евро Андрей Аршавин дополнил шестым местом в голосовании за «Золотой мяч», уступив только Роналду, Месси, Торресу, Касильясу и Хави. Три журналиста поставили Аршавина на второе место, четверо – на третье, десять человек – на четвертое и 20 человек – на пятое.