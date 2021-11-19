Кто выиграет «Золотой мяч-2021». Месси и Левандовски – фавориты по котировкам букмекеров

Почему выделяются именно эти игроки?

Лионель Месси. Сейчас он наконец-то собрал недостающее карьерное достижение – победил на Кубке Америки в составе сборной Аргентины. «Барселона» падала еще в прошлом сезоне, но Месси вытащил ее в чемпионате. Там он создал 30 голов и отдал девять результативных пасов. Месси – шестикратный обладатель «Золотого мяча».

Роберт Левандовски. Претендовал на «Золотой мяч» еще в 2020-м, когда церемония отменилась из-за коронавируса. Его главное достижение – стабильная результативность. В сезоне-2020/21 Левандовски стал рекордсменом по голам за сезон в Бундеслиге – 41 гол. Он перекрыл вечное достижение Герда Мюллера, которое продержалось 49 лет.

Мохамед Салах. Английский фаворит – звезда «Ливерпуля». Салах удержал уровень после чемпионства, которое было еще в 2020-м. Забил за прошлый сезон 22 гола, а в этом вообще идет с графиком почти гол за игру в АПЛ. И набирает больше очков по результативности, чем проводит матчей внутри Англии. Но с трофеями на клубном уровне все не так ярко.