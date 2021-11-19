Золотой мяч
Лионель Месси
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Карим Бензема
Мохамед Салах
Жоржиньо
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#Золотой мяч #Лионель Месси #Жоржиньо #Роберт Левандовски #Карим Бензема #Мохамед Салах

Кто выиграет «Золотой мяч-2021». Месси и Левандовски – фавориты по котировкам букмекеров

вчера, 22:13
Александр Плеханов

dpa/Global Look Press

29 ноября в парижском театре Шатле пройдет церемония вручения «Золотого мяча». Напоминаем: в 2020 году она не проводилась из-за пандемии коронавируса. «Золотой мяч-2020» тогда никому не вручался. Сейчас на награду уже объявлено 30 официальных претендентов. Педри, Морено, Фоден, Кьер – эти игроки стали частью полного списка.

В котировки букмекеров попадают только фавориты голосования. Squawka показывала линию авторитетного английского букмекера Sky Bet. Котировки там выставлены на английский манер – дробными числами. Их можно перевести в привычные нам, если поделить первое число на второе с прибавлением единицы.

Фавориты от Sky Bet:

1. Лионель Месси – 4/7

2. Роберт Левандовски – 11/8

3. Мохамед Салах – 14/1

4. Жоржиньо – 25/1

5. Карим Бензема – 33/1

XinHua/Global Look Press

Остальные игроки имеют котировки 50/1 и выше. Важно: раскладка по букмекерам постоянно меняется. В разных иностранных букмекерских конторах Месси и Левандовски занимают разные места – но всегда первое или второе. На их позиции влияют сливы по результатам голосования, которые мы уже исследовали в отдельном материале.

В России еще не все букмекеры опубликовали выкладки на голосование по «Золотому мячу». Бетсити и Тенниси считают фаворитом Роберта Левандовски. Лионель Месси идет на втором месте, Жоржиньо – на третьем. Салах вообще не котируется в русском списке претендентов, но остальные расклады не меняются. Котировки на победу Мбаппе или Роналду – 50.

Напоминаем: букмекерские котировки постоянно меняются. В России – так:

1. Роберт Левандовски – 1.45

2. Лионель Месси – 2.10

3. Жоржиньо – 20.00

4. Карим Бензема – 35.00

dpa/Global Look Press

Почему выделяются именно эти игроки?

Лионель Месси. Сейчас он наконец-то собрал недостающее карьерное достижение – победил на Кубке Америки в составе сборной Аргентины. «Барселона» падала еще в прошлом сезоне, но Месси вытащил ее в чемпионате. Там он создал 30 голов и отдал девять результативных пасов. Месси – шестикратный обладатель «Золотого мяча».

Роберт Левандовски. Претендовал на «Золотой мяч» еще в 2020-м, когда церемония отменилась из-за коронавируса. Его главное достижение – стабильная результативность. В сезоне-2020/21 Левандовски стал рекордсменом по голам за сезон в Бундеслиге – 41 гол. Он перекрыл вечное достижение Герда Мюллера, которое продержалось 49 лет.

Мохамед Салах. Английский фаворит – звезда «Ливерпуля». Салах удержал уровень после чемпионства, которое было еще в 2020-м. Забил за прошлый сезон 22 гола, а в этом вообще идет с графиком почти гол за игру в АПЛ. И набирает больше очков по результативности, чем проводит матчей внутри Англии. Но с трофеями на клубном уровне все не так ярко.

AFLO/Global Look Press

Жоржиньо. Человек, который выиграл почти все главные титулы. Он не взял АПЛ, но победил вместе с «Челси» в Лиге чемпионов. Дальше был триумфальный для сборной Италии Евро-2020. Там Жоржиньо был одним из главных футболистов – не доиграл только игру с Уэльсом. УЕФА позже даже назвал Жоржиньо лучшим игроком сезона-2020/21.

Карим Бензема. Он продвигает самого себя в борьбе за «Золотой мяч». В Испании именно Бензема побеждает по всем опросам фанатов. В Примере Бензема забивает почти в каждом матче, но во всех нейтральных подборках идет примерно на пятом месте. Туда же его ставил и Goal в отдельной подборке по «Золотому мячу». А четвертое место там занял Канте.

Роналду, Месси и Мбаппе – в списке из 30 претендентов на «Золотой мяч»

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Александр Плеханов
Заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
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