Лионель Месси
Футбол
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#Лионель Месси #Футбол

Каким был мир, когда Месси получил «Золотой мяч» в первый раз

03 декабря 2019, 00:23
Валера Полевиков

Это было десять лет назад – в 2009 году. Тогда же:

• Вышел iPhone 3GS.

• ЕГЭ стал обязательным во всей России.

• Чемпионом России стал «Рубин».

• Прошла инаугурация президента США Барака Обамы.
 

ZUMAPRESS.com/Global Look Press

• Фильм «Миллионер из трущоб» получил Оскар.

• Донецкий «Шахтер» выиграл Кубок УЕФА. 

• Вышел фильм «Аватар».

• Главный музыкальный хит в России: «Flo Rida» – Right Round.

• Кирилл стал патриархом Московским и всея Руси.

• Был изобретен биологический 3D-принтер.

• Распалась группа Oasis, образовалась Twenty One Pistols.

• Россия победила на чемпионате мира по хоккею.

• Бундеслигу взял «Вольфсбург».

• Умер Майкл Джексон.

Global Look Press

• На «СТС» вышли «Даешь молодежь!» и «Воронины». 

• Единственный концерт Мадонны в России.

• Вышли игры The Sims 3, Left 4 Dead 2 и Call of Duty: Modern Warfare.

• Пожар в ночном клубе «Хромая лошадь» в Перми.

• Скончались Владимир Турчинский и Роман Трахтенберг.

• Лигу чемпионов забрала «Барселона», в финале победив «МЮ».

Все фото: ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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