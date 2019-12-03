Каким был мир, когда Месси получил «Золотой мяч» в первый раз
Это было десять лет назад – в 2009 году. Тогда же:
• Вышел iPhone 3GS.
• ЕГЭ стал обязательным во всей России.
• Чемпионом России стал «Рубин».
• Прошла инаугурация президента США Барака Обамы.
• Фильм «Миллионер из трущоб» получил Оскар.
• Донецкий «Шахтер» выиграл Кубок УЕФА.
• Вышел фильм «Аватар».
• Главный музыкальный хит в России: «Flo Rida» – Right Round.
• Кирилл стал патриархом Московским и всея Руси.
• Был изобретен биологический 3D-принтер.
• Распалась группа Oasis, образовалась Twenty One Pistols.
• Россия победила на чемпионате мира по хоккею.
• Бундеслигу взял «Вольфсбург».
• Умер Майкл Джексон.
• На «СТС» вышли «Даешь молодежь!» и «Воронины».
• Единственный концерт Мадонны в России.
• Вышли игры The Sims 3, Left 4 Dead 2 и Call of Duty: Modern Warfare.
• Пожар в ночном клубе «Хромая лошадь» в Перми.
• Скончались Владимир Турчинский и Роман Трахтенберг.
• Лигу чемпионов забрала «Барселона», в финале победив «МЮ».