Лионель Месси
Футбол
Маттейс де Лигт
Алиссон
Меган Рапино
Месси выиграл «Золотой мяч», Алиссон – первый обладатель трофея имени Яшина
02 декабря 2019, 23:40
«Золотой мяч»
Победитель: Лионель Месси
2 место: Вирджил ван Дейк
3 место: Криштиану Роналду
Женский «Золотой мяч»
Победитель: Меган Рапино
2 место: Люси Бронз
3 место: Алекс Морган
Kopa Trophy (лучший молодой игрок)
Победитель: Маттейс де Лигт
2 место: Джейдон Санчо
3 место: Жоау Феликс
Yachine Trophy (лучший вратарь)
Победитель: Алиссон
2 место: Марк-Андре тер Штеген
3 место: Эдерсон
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