Большой разбор о премии «Золотой мяч». Сколько все это стоит? Почему голосование всегда спорное? Кто все это придумал?

В 1956-м Ано придумал «Золотой мяч». Схема простая: собрать журналистов и попросить их выбрать лучшего игрока года в Европе. С того времени France Football и вручает «Золотой мяч». Первым обладателем стал англичанин Стэнли Мэтьюз. Ему было уже за 40, а свой последний матч в профессиональном футболе он вообще сыграл в 50 лет. Позже Мэтьюзу присвоили рыцарский титул.

«Золотой мяч» повлиял на развитие всего футбола – теперь игроки имели реальную личную награду. Она быстро стала престижной и желаемой, но все-таки имела один серьезный недостаток. До 1995 года «Золотой мяч» вручали только европейцам из европейских клубов, поэтому без него остались Марадона и Пеле. Сейчас «Золотой мяч» может получить любой футболист мира из любой команды. Его первым обладателем не из Европы стал Джордж Веа.

Обладателя «Золотого мяча» всегда выбирали журналисты. Начинали с 52 человек, а теперь их уже почти в четыре раза больше (180). Раньше у такой системы проявлялся и еще один недостаток: эти же журналисты и предлагали кандидатов на голосование. Бывало, что игроков продвигали по национальному признаку. Потом систему поменяли – теперь на голосование футболистов выставляет France Football.

В голосовании давно участвует российский журналист Константин Клещев. В интервью Sports.ru он рассказывал обо всей процедуре и ее недостатках: «Систему голосования поменяли, потому что некоторые журналисты из чувства патриотизма предлагали игроков из своих стран. Поскольку все так поступали, я тоже включал то Карпина, то Мостового, то Цымбаларя».

Церемония вручения «Золотого мяча» – это интересно, но никакой интриги для его обладателя нет. France Football примерно за неделю сообщает новому победителю «Золотого мяча», что выиграл именно он. Журналисты готовят с ним интервью для нового номера журнала, чтобы оперативно все выпустить. От их приезда в «Барселону» и пошел слух, что в 2019-м выиграл Лионель Месси.