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#Лига чемпионов #Манчестер Сити #Челси #Кевин Де Брюйне #Жоржиньо #Нголо Канте

Жоржиньо – лучший игрок сезона по версии УЕФА

вчера, 20:26

Сегодня в Стамбуле прошло награждение лучшего игрока сезона-2020/21 от УЕФА. Им стал полузащитник «Челси» Жоржиньо.

В тройку вошли полузащитники Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити») и Нголо Канте («Челси»).

В прошлом сезоне Жоржиньо выиграл чемпионат Европы со сборной Италии и Лигу чемпионов вместе с «Челси».

Жоржиньо 29 лет. Он выступает за «Челси» с 2018 года.

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Источник:
Гол.ру
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