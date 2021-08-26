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Жоржиньо – лучший игрок сезона по версии УЕФА
вчера, 20:26
Сегодня в Стамбуле прошло награждение лучшего игрока сезона-2020/21 от УЕФА. Им стал полузащитник «Челси» Жоржиньо.
В тройку вошли полузащитники Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити») и Нголо Канте («Челси»).
В прошлом сезоне Жоржиньо выиграл чемпионат Европы со сборной Италии и Лигу чемпионов вместе с «Челси».
Жоржиньо 29 лет. Он выступает за «Челси» с 2018 года.
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