Жоржиньо – лучший игрок сезона по версии УЕФА

Сегодня в Стамбуле прошло награждение лучшего игрока сезона-2020/21 от УЕФА. Им стал полузащитник «Челси» Жоржиньо.

В тройку вошли полузащитники Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити») и Нголо Канте («Челси»).

В прошлом сезоне Жоржиньо выиграл чемпионат Европы со сборной Италии и Лигу чемпионов вместе с «Челси».

Жоржиньо 29 лет. Он выступает за «Челси» с 2018 года.