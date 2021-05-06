Канте не хотел идти к Тухелю в «ПСЖ», а при нем в «Челси» – заиграл в лучший футбол. Карьеру перезагрузил простейший ход
Нголо Канте – герой обоих матчей «Челси» и «Реала» в полуфинале Лиги чемпионов. В Мадриде забивал Пулишич, в Лондоне – Вернер и Маунт, спасал Менди, но УЕФА оба раза выбирал лучшим игроком именно Канте.
Что из его действий можно посчитать
✅ Точность передач не ниже 85%.
✅ Шесть перехватов, пять из которых – во второй игре.
✅ Семь обводок, шесть из которых – в первой игре.
✅ Регулярно – удары, ключевые передачи, выигранные единоборства, отборы и заблокированные удары.
Что можно распознать
Обе тепловые карты выглядят так. Слева первый матч, справа – второй.
Как его выделил УЕФА
От УЕФА были два примерно одинаковых комментария.
🗨️ Хинес Карвахаль: «Он блестяще отработал и в обороне, и в атаке, дал команде столь нужный баланс. Подбирал мячи на всех участках поля, здорово пасовал между линиями, обеспечив быстрый переход из защиты в нападение. Канте провел отличный матч».
🗨️ Джон Пикок: «В весьма упорном противостоянии Канте покрывал своими активными действиями огромную территорию. Он блестяще переходил из обороны в атаку, равно как делал это и в обратном направлении».
Как его оценил «Челси»
Томас Тухель еще после первого матча был в восторге: «Это парень, который нужен для завоевания трофеев. Потому мы очень и очень рады, что он с нами. Наблюдать за ним – одно удовольствие. У него менталитет человека, который всегда готов прийти на выручку».
Фанаты «Челси» оценили вклад Канте после второго матча. Празднуя рядом со стадионом, окружили его машину, так что игрок не сразу покинул место.
Канте проводит в «Челси» пятый сезон. Он ушел после победного для «Лестера» сезона в АПЛ, в котором они зажигали вместе с Риядом Марезом. Сейчас они сыграют в финале Лиги чемпионов друг против друга.
Почему Канте закис в последние годы
В 2019-м Канте рассказывал о том, как играл на новой позиции при Маурицио Сарри:
«У меня появилась новая роль из-за схемы 4-3-3. Я несколько лет не играл с двумя партнерами в центре полузащиты. Позиция позволяет участвовать в атаках команды, когда мы продвигаемся вперед. Тут больше давления, но мне это нравится».
Сарри же хотелось, чтоб оттянутым полузащитником выступал более техничный игрок. Фрэнк Лэмпард поначалу использовал ту же систему, потом пробовал Канте в роли единственного опорника – эта позиция тоже не так хорошо знакома игроку, на ней он выступал редко. Получалось, что на одной позиции требовались более атакующие навыки (не стиль Канте), на другой – больше дисциплины (в одиночку сложно справиться).
Канте старался на этих позициях, но не выдавал максимум, хотя раньше считался эталоном работоспособности. Сам Канте так отвечал на вопрос, когда он играл лучше: «При Антонио Конте, когда мы выиграли более десяти матчей подряд. Мне было очень комфортно на поле». Тогда Канте чаще всего играл в связке с Матичем в схеме 3-4-3.
Как Тухель перезагрузил Канте
Тухель ждал Канте. Он звал его еще в «ПСЖ», но Канте отказался – все устраивало в «Челси», он и в «Реал» раньше не хотел идти. «Много лет хотел получить себе в команду Канте, и вот он наконец у меня», – говорил Тухель после прихода в «Челси».
Это не означало, что при Тухеле Канте будет стопроцентным игроком основы. Так и выходило особенно поначалу – полный матч, потом выход на замену во втором тайме. Например, в плей-офф ЛЧ Канте начинал две гостевые игры против «Атлетико» и «Порту» на скамейке, две домашние (хотя это очень формально в случае с «Порту») – в основе.
Тухель подбирает игроков и схему под соперника, а Канте его не подводит. Если проследить по матчам, то большинство из них, которые он проводит полными, – успешны: против «МЮ», «Ливерпуля», «Лидса», «Вест Хэма» и других команд. Матчи с «Реалом» – яркое подтверждение, но на стадии полуфинала против гранда такая работа видна еще лучше. Высокий уровень Канте при Тухеле выдавал и в прошлых матчах, просто с «Реалом» он стал еще более заметным.
Теперь он не одинок в центре полузащиты и занимается любимым делом. Тухель говорил и сам, что для лучших качеств Канте нужна свобода действий. «С ним в составе у вас на полчеловека больше», – хвалил своего игрока Тухель после победы над «Атлетико». «Не нужно недооценивать его качества», – тут он будто бы даже намекал на то, насколько непросто было Канте при предыдущих тренерах.
Сарри хотел, чтобы Канте атаковал, при Лэмпарде игрок вообще чуть не ушел из «Челси», а еще прошлой осенью в британских медиа слышался призыв купить Деклана Райса, который «гораздо полезнее Канте». Но «Челси» дождался тренера, который остановил все эти разговоры.
Тухелю даже не понадобилось никакой гениальности: не переделывать игрока, не лепить из него что-либо новое, а вернуть его на свое место и позволить делать то, что он умеет лучше всего. Результат: Канте – лучший игрок двух полуфиналов, а Гвардиоле в финале придется крепко думать.