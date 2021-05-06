Канте не хотел идти к Тухелю в «ПСЖ», а при нем в «Челси» – заиграл в лучший футбол. Карьеру перезагрузил простейший ход

Нголо Канте – герой обоих матчей «Челси» и «Реала» в полуфинале Лиги чемпионов. В Мадриде забивал Пулишич, в Лондоне – Вернер и Маунт, спасал Менди, но УЕФА оба раза выбирал лучшим игроком именно Канте.

Что из его действий можно посчитать

✅ Точность передач не ниже 85%.

✅ Шесть перехватов, пять из которых – во второй игре.

✅ Семь обводок, шесть из которых – в первой игре.

✅ Регулярно – удары, ключевые передачи, выигранные единоборства, отборы и заблокированные удары.

Что можно распознать

Обе тепловые карты выглядят так. Слева первый матч, справа – второй.