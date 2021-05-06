«Челси» просто обожает выходить в финалы еврокубков с тренерами, которые пришли по ходу сезона
В первом полуфинальном матче ЛЧ «Реал» и «Челси» сгоняли ничью в Мадриде – 1:1.
Ответная игра в Лондоне – уверенная победа «Челси» со счетом 2:0. И «Челси» выходит в финал Лиги чемпионов, где сыграет с «Манчестер Сити». Пара моментов:
- Для Томаса Тухеля это второй финал ЛЧ подряд. Первый тренер, кому это удалось.
- Тухель вывел «Челси» в финал ЛЧ через 3,5 месяца после перехода в клуб.
И как же «Челси» любит играть в еврокубковых финалах с тренерами, которые пришли по ходу сезона.
Вот статистика по всем финалам:
❌ Сезон-1970/71. «Челси» победил в Кубке обладателей кубков УЕФА. Здесь был постоянный тренер – Дейв Секстон. Он тренировал «Челси» с 1967-го по 1974-й. За 7 лет он выиграл Кубок Англии (в 1970 году) и Кубок обладателей кубков в том сезоне.
✅ Сезон-1997/98. «Челси» снова взял Кубок обладателей кубков. По ходу сезона место ушедшего Рууда Гуллита занял играющий тренер Джанлука Виалли и сразу же выиграл еврокубок.
✅ Сезон-2007/08. «Челси» проиграл в московском финале Лиги чемпионов. В сентябре-2007 Жозе Моуринью ушел из клуба по разным причинам (слабые результаты, конфликты с игроками, разногласия с руководством). Его место занял Авраам Грант, который довел «Челси» до финала ЛЧ, где проиграл «Ман Юнайтед».
✅ Сезон-2011/12. «Челси» взял Лигу чемпионов. В марте-2012 руководство «Челси» уволил Андре Виллаш-Боаша. Через два месяца Роберто Ди Маттео, для которого это стало третьим опытом самостоятельной работы, выиграл ЛЧ.
Правда, через полгода Ди Маттео уволили.
✅ Сезон-2012/13. «Челси» победил в Лиге Европы. На следующий сезон «Челси» снова повезло в еврокубках – успех пришел с Рафаэлем Бенитесом, который стал следующим тренером после Ди Маттео.
❌ Сезон-2018/19. «Челси» опять покорил Лигу Европу и сделал это вместе с Маурицио Сарри. Но тот повел полный сезон, а потом ушел в «Ювентус».
✅ Сезон-2020/21. «Челси» вышел в финал Лиги чемпионов: Тухель сменил Лэмпарда и добился успеха.