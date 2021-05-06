«Челси» просто обожает выходить в финалы еврокубков с тренерами, которые пришли по ходу сезона

Вот статистика по всем финалам:

❌ Сезон-1970/71. «Челси» победил в Кубке обладателей кубков УЕФА. Здесь был постоянный тренер – Дейв Секстон. Он тренировал «Челси» с 1967-го по 1974-й. За 7 лет он выиграл Кубок Англии (в 1970 году) и Кубок обладателей кубков в том сезоне.

✅ Сезон-1997/98. «Челси» снова взял Кубок обладателей кубков. По ходу сезона место ушедшего Рууда Гуллита занял играющий тренер Джанлука Виалли и сразу же выиграл еврокубок.

✅ Сезон-2007/08. «Челси» проиграл в московском финале Лиги чемпионов. В сентябре-2007 Жозе Моуринью ушел из клуба по разным причинам (слабые результаты, конфликты с игроками, разногласия с руководством). Его место занял Авраам Грант, который довел «Челси» до финала ЛЧ, где проиграл «Ман Юнайтед».