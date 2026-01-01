Рафаэль Бенитес

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Футбол
«Эвертон» уволил Бенитеса, упав на 16-е место в АПЛ
#Рафаэль Бенитес
Футбол
Хамес после смены тренера «Эвертона» ушел в катарский «Аль-Райян». Он не сыграл ни в одном матче нового сезона
#Хамес Родригес
Футбол
Бенитес – главный тренер «Эвертона»
#Рафаэль Бенитес
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Рондон ездил за любимым тренером в Китай, учил детей языкам и ждал перехода в «МЮ»
#Саломон Рондон
Кулибали подрался за «сенегальского бедняка» и стащил кошелек мамы, чтобы раздать деньги нищим. Как Сенегал, он любит только Неаполь
#Калиду Кулибали
«Ливерпуль» потратил меньше «Норвича» и отгрузил ему 4 гола за тайм. Так открыли новый сезон (по интригам – безумие)
#АПЛ
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