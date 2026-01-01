Рафаэль Бенитес

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Футбол
«Эвертон» уволил Бенитеса, упав на 16-е место в АПЛ
#Рафаэль Бенитес
Футбол
Хамес после смены тренера «Эвертона» ушел в катарский «Аль-Райян». Он не сыграл ни в одном матче нового сезона
#Хамес Родригес
Футбол
Бенитес – главный тренер «Эвертона»
#Рафаэль Бенитес