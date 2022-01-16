Рафаэль Бенитес
АПЛ
Эвертон
«Эвертон» уволил Бенитеса, упав на 16-е место в АПЛ
2 часа назад
15 января «Эвертон» проиграл «Норвичу» 1:2, а на следующий день расстался с главным тренером Рафаэлем Бенитесом.
61-летний Бенитес возглавил «Эвертон» летом 2021 года. Его статистика – семь побед и десять поражений в 22 матчах во всех турнирах.
«Эвертон» при нем занимал 16-е место в АПЛ после 19 матчей. До зоны вылета – шесть очков, но на два сыгранных матча меньше. В период с октября по декабрь был самый неудачный период, в котором «Эвертон» набрал лишь два очка в восьми играх.
При Бенитесе «Эвертон» вышел в четвертый раунд Кубка Англии, но вылетел из Кубка лиги.
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