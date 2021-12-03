Очень необычный эпизод в АПЛ: игрок «МЮ» наступил на своего вратаря – в этот момент «Арсенал» забил. И судья засчитал гол

В третьем пункте правил о судьях есть такие положения:

«Судья позволяет продолжить игру, пока мяч не выйдет из игры, если игрок получил незначительную травму.

«Судья останавливает игру, если игрок получил серьезную травму и обеспечивает, чтобы игрок покинул поле для игры».

В этом же пункте сказано, что травмированный игрок должен сначала покинуть поле, если хочет вернуться в игру. Исключение – если вратарь получил травму или если вратарь и полевой игрок столкнулись и нуждаются в осмотре.

Учитывая, что Де Хеа через пару минут уже был на ногах и был готов продолжать игру, судья, похоже, расценил его травму, как незначительную.

Комментатор «Матч ТВ» Эльвин Керимов как раз в день игры рассказал другую интересную историю. Похожая ситуация произошла в чемпионате Турции: вратарь оступился и получил травму во время атаки соперника, но тот забил. Тренер забившей команды после матча раскритиковал своих игроков за гол.