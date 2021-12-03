Очень необычный эпизод в АПЛ: игрок «МЮ» наступил на своего вратаря – в этот момент «Арсенал» забил. И судья засчитал гол
«Манчестер Юнайтед» принимал «Арсенал» в 14-м туре АПЛ. Игра началась с двух ошибок игроков «МЮ» в первую же минуту, но чуть позже успокоилась. А на 14-й минуте возник странный момент:
- «Арсенал» подавал угловой, и в это время Фред случайно наступил на ногу Де Хеа.
- Через пару секунд Эмил Смит-Роу пробил из-за пределов штрафной и попал в ворота, когда Де Хеа лежал, скорчившись от боли.
- Судья взял паузу и чуть позже засчитал гол, «Арсенал» повел 1:0.
Фред очевидно травмировал собственного вратаря, но через пару минут Де Хеа встал и был готов играть. Логика судьи в том, что на Де Хеа не было фола соперника, и «Арсенал» никак не виноват в этой ситуации. Нет причин, которые мешают засчитать гол «Арсенала».
В третьем пункте правил о судьях есть такие положения:
- «Судья позволяет продолжить игру, пока мяч не выйдет из игры, если игрок получил незначительную травму.
- «Судья останавливает игру, если игрок получил серьезную травму и обеспечивает, чтобы игрок покинул поле для игры».
В этом же пункте сказано, что травмированный игрок должен сначала покинуть поле, если хочет вернуться в игру. Исключение – если вратарь получил травму или если вратарь и полевой игрок столкнулись и нуждаются в осмотре.
Учитывая, что Де Хеа через пару минут уже был на ногах и был готов продолжать игру, судья, похоже, расценил его травму, как незначительную.
Комментатор «Матч ТВ» Эльвин Керимов как раз в день игры рассказал другую интересную историю. Похожая ситуация произошла в чемпионате Турции: вратарь оступился и получил травму во время атаки соперника, но тот забил. Тренер забившей команды после матча раскритиковал своих игроков за гол.
А Фред позже исправился – отдал изящный голевой пас на Фернандеша, и «МЮ» сравнял счет еще в первом тайме.