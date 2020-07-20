У Де Хеа вечные проблемы со зрением (возможно, дальнозоркость). Он носит линзы и пока отказывается от операции

Де Хеа планировал операцию еще до перехода в «МЮ», но «Атлетико» просил ее отложить – клубу нужен стабильно играющий вратарь. «Это нормально, – говорил сам Де Хеа. – Я пользуюсь контактными линзами. Если что-то не могу разглядеть – просто надеваю их, и тогда вообще не возникает никаких сложностей».

Иногда медиа говорят, что у Де Хеа не дальнозоркость, а близорукость. Но это две разные болезни. При близорукости человек хорошо видит предметы вблизи, а дальние – плохо. При дальнозоркости – наоборот. Дальнозоркость – это у Де Хеа. Есть три способа уменьшить неудобства: очки, линзы или лазерная коррекция. Если операция проходит хорошо, то очки и линзы больше не нужны.

Информации об операции Де Хеа нет. Вероятно, он ее так и не сделал и пока обходится линзами.