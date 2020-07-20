Давид Де Хеа
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#Давид Де Хеа #Футбол #АПЛ #Манчестер Юнайтед

У Де Хеа вечные проблемы со зрением (возможно, дальнозоркость). Он носит линзы и пока отказывается от операции

20 июля, 15:00
Михаил Морозов

imago sportfotodienst / Global Look Press

Когда Де Хеа резонансно ошибается, фанаты часто вспоминают его дальнозоркость. В «МЮ» он перешел летом 2011-го, а первые публикации о зрении появились в английской прессе уже через полгода. Вот о чем обычно говорили медиа:

  • У Де Хеа с детства проблемы с одним глазом;
  • В обычной жизни он носит очки или контактные линзы;
  • Корректировать зрение ему рекомендовали еще врачи «Атлетико».

ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Де Хеа планировал операцию еще до перехода в «МЮ», но «Атлетико» просил ее отложить – клубу нужен стабильно играющий вратарь. «Это нормально, – говорил сам Де Хеа. – Я пользуюсь контактными линзами. Если что-то не могу разглядеть – просто надеваю их, и тогда вообще не возникает никаких сложностей».

Иногда медиа говорят, что у Де Хеа не дальнозоркость, а близорукость. Но это две разные болезни. При близорукости человек хорошо видит предметы вблизи, а дальние – плохо. При дальнозоркости – наоборот. Дальнозоркость – это у Де Хеа. Есть три способа уменьшить неудобства: очки, линзы или лазерная коррекция. Если операция проходит хорошо, то очки и линзы больше не нужны. 

Информации об операции Де Хеа нет. Вероятно, он ее так и не сделал и пока обходится линзами.

imago sportfotodienst / Global Look Press

Бывший полузащитник «Атлетико» Пауло Асунсао говорил: «Однажды он рассказал, что не может нормально видеть, но все еще ловил мячи – это удивительно. Самая большая проблема для него – играть вечером. Но все равно он все ловил. Я еще шутил над ним: «Не делай операцию, и так все отлично, а то вдруг станет хуже. Оперируйся, когда закончишь карьеру».

«Неважно, если критики говорят, что эта проблема сказывается на моей игре, – считал Де Хеа. – Думаю, она у многих игроков, но ведь есть линзы». 

Де Хеа использует одноразовые линзы, которые тоньше, легче и реже выпадают, чем многоразовые.

Де Хеа шесть лет ведет инстаграм и иногда постит фото из обычной (то есть неигровой) жизни. Очков на нем нигде нет. Вероятно, дома он тоже носит линзы.

Очки бывают только солнцезащитные. 

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Комментарии (2)
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Валера Полевиков
21 июля, 14:15

Может быть, у него линзы западают перед ударами?.. По себе знаю, что ничего не видно, когда они наверх глазного яблока уходят

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НИККО
21 июля, 16:57

Да ладно тебе. Я как-то в раме играл в одной линзе. Если умеешь - никакая линза поверх главного яблока тебе не помешает:) Хотя когда западает, лучше ее снять вообще. Собственно, так и у меня случилось - доигрывал без нее.

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