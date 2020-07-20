У Де Хеа вечные проблемы со зрением (возможно, дальнозоркость). Он носит линзы и пока отказывается от операции
Когда Де Хеа резонансно ошибается, фанаты часто вспоминают его дальнозоркость. В «МЮ» он перешел летом 2011-го, а первые публикации о зрении появились в английской прессе уже через полгода. Вот о чем обычно говорили медиа:
- У Де Хеа с детства проблемы с одним глазом;
- В обычной жизни он носит очки или контактные линзы;
- Корректировать зрение ему рекомендовали еще врачи «Атлетико».
Де Хеа планировал операцию еще до перехода в «МЮ», но «Атлетико» просил ее отложить – клубу нужен стабильно играющий вратарь. «Это нормально, – говорил сам Де Хеа. – Я пользуюсь контактными линзами. Если что-то не могу разглядеть – просто надеваю их, и тогда вообще не возникает никаких сложностей».
Иногда медиа говорят, что у Де Хеа не дальнозоркость, а близорукость. Но это две разные болезни. При близорукости человек хорошо видит предметы вблизи, а дальние – плохо. При дальнозоркости – наоборот. Дальнозоркость – это у Де Хеа. Есть три способа уменьшить неудобства: очки, линзы или лазерная коррекция. Если операция проходит хорошо, то очки и линзы больше не нужны.
Информации об операции Де Хеа нет. Вероятно, он ее так и не сделал и пока обходится линзами.
Бывший полузащитник «Атлетико» Пауло Асунсао говорил: «Однажды он рассказал, что не может нормально видеть, но все еще ловил мячи – это удивительно. Самая большая проблема для него – играть вечером. Но все равно он все ловил. Я еще шутил над ним: «Не делай операцию, и так все отлично, а то вдруг станет хуже. Оперируйся, когда закончишь карьеру».
«Неважно, если критики говорят, что эта проблема сказывается на моей игре, – считал Де Хеа. – Думаю, она у многих игроков, но ведь есть линзы».
Де Хеа использует одноразовые линзы, которые тоньше, легче и реже выпадают, чем многоразовые.
Де Хеа шесть лет ведет инстаграм и иногда постит фото из обычной (то есть неигровой) жизни. Очков на нем нигде нет. Вероятно, дома он тоже носит линзы.
Очки бывают только солнцезащитные.