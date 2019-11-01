Откуда у спортсменов болезни сердца? Кто виноват в смертях? Как защититься?

Болезни сердца – важная тема для профессионального спорта. Даже если взять: а) только футбол, б) промежуток времени в 5-15 последних лет, в) резонансные истории − то все равно выйдет пугающе длинный список.

Вот некоторые случаи, когда действующий игрок умирал от проблем с сердцем либо в жизни, либо прямо на матче.

1. Жарзиньо Питер из Кюрасао (2019). Умер из-за остановки сердца в гостиничном номере перед матчем с Гаити.

2. Давиде Астори (2018). Он умер во сне за день до выездного матча с «Удинезе». Изначально врачи диагностировали у него «внезапную смерть» (медицинский термин, означающий естественная ненасильственная смерть от кардиальных причин и возникающая в течение часа после начала проявления острых симптомов). Чуть позже определили, что у Астори была брадиаритмия. То есть снижение частоты сердечных сокращений.

3. Шейк Тиоте (2017). Потерял сознание во время тренировки, умер в больнице от сердечного приступа.

4. Моиз Бру Апанга (2017). Умер от сердечного приступа во время тренировки в расположении габонской команды «105 Либервиль».

5. Патрик Экенг (2016). Вышел на замену бухарестского «Динамо» в матче с «Вииторулом» и умер через семь минут от кардиогенного шока. Это осложненная степень инфаркта миокарда.