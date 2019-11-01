Откуда у спортсменов болезни сердца? Кто виноват в смертях? Как защититься?
Болезни сердца – важная тема для профессионального спорта. Даже если взять: а) только футбол, б) промежуток времени в 5-15 последних лет, в) резонансные истории − то все равно выйдет пугающе длинный список.
Вот некоторые случаи, когда действующий игрок умирал от проблем с сердцем либо в жизни, либо прямо на матче.
1. Жарзиньо Питер из Кюрасао (2019). Умер из-за остановки сердца в гостиничном номере перед матчем с Гаити.
2. Давиде Астори (2018). Он умер во сне за день до выездного матча с «Удинезе». Изначально врачи диагностировали у него «внезапную смерть» (медицинский термин, означающий естественная ненасильственная смерть от кардиальных причин и возникающая в течение часа после начала проявления острых симптомов). Чуть позже определили, что у Астори была брадиаритмия. То есть снижение частоты сердечных сокращений.
3. Шейк Тиоте (2017). Потерял сознание во время тренировки, умер в больнице от сердечного приступа.
4. Моиз Бру Апанга (2017). Умер от сердечного приступа во время тренировки в расположении габонской команды «105 Либервиль».
5. Патрик Экенг (2016). Вышел на замену бухарестского «Динамо» в матче с «Вииторулом» и умер через семь минут от кардиогенного шока. Это осложненная степень инфаркта миокарда.
6. Ален Памич из хорватской «Пулы» (2013). Умер из-за остановки сердца перед матчем с молодежной командой.
7. Пьермарио Морозини (2012). У игрока «Ливорно» остановилось сердце в матче с «Пескарой». Врачи сказали, что шансов на спасение не было: он умер еще на поле.
8. Наоки Мацуда из японского «Мацумото Ямага» (2011). На тренировке у Мацуды остановилось сердце. Врачи боролись двое суток, но не смогли.
9. Филл О’Донелл, «Мотеруэлл» (2007). Во время матча с «Данди» упал на поле из-за сердечного приступа. Умер в больнице.
10. Антонио Пуэрта из «Севильи» (2007). Во время матча с «Хетафе» ему стало плохо, после этого он покинул поле. В раздевалке у Пуэрты случился сердечный приступ. Он умер в больнице.
В конце августа прошлого года BBC предоставил статистику: на 100 тысяч игроков приходятся семь смертей из-за проблем с сердцем. Автор исследования Джеймс Гэллахер связался с британским кардиологом Сенджаем Шармой (бывший профессор лондонского университета Святого Георгия), и тот объяснил ситуацию так:
«Мы не обращаем внимание на эту проблему, но она убивает спортсменов, несмотря на все меры, принятые командами и лигами. Все это приводит к одному выводу: мы делаем недостаточно, чтобы сберечь спортсменов».
Сердце спортсмена отличается от сердца обычного человека. Все дело в кровообращении
Чтобы перейти к проблеме смертности футболистов из-за заболеваний сердца, важно понять, как именно изменяются работа сердца и само сердце при постоянных повышенных физических нагрузках.
Спортсмены с детства получают сумасшедшие нагрузки. Обычно в 6-7 лет нагрузка на сердце ребенка-спортсмена сопоставима с нагрузкой четырнадцатилетнего подростка. К 13 годам такой ребенок уже занимается на уровне взрослого профессионального спортсмена. Это отражается как на его внутренних органах, так и внешне (не всегда, но очень часто).
Главное отличие сердца спортсмена от сердца обычного человека – количество перекачиваемой крови. За одно сокращение среднее сердце качает 50-70 миллилитров крови, натренированное – около 200. Физически сердце тоже меняется. В первую очередь это связано с увеличением размеров левого желудочка. Также уменьшается толщина межжелудочковой перегородки.
В медицине даже есть понятие «сердце спортсмена», которое подчеркивает изменения некоторых функций (их можно отследить на различных анализах).
♥ Незначительно изменяется кардиограмма. Врачи иногда не замечают этого. Но изменения могут привести к серьезным заболеваниям.
♥ Спортсмены, тренирующиеся на выносливость, часто сталкиваются с различными видами гипертрофии (увеличение какого-либо органа сердца).
♥ Меняется работа миокарда (мышечный слой сердца, который составляет основную часть его массы). Это тоже влечет серьезные заболевания.
Обычно (в здоровом состоянии) спортивное сердце означает повышенную выносливость к большим нагрузкам. В плохом случае приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям, которые можно выявить только при помощи специальных тестов (ЭКГ, биопсия и т.д.).
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Чтобы подробнее узнать, почему спортсмены умирают, несмотря на многочисленные проверки и тесты, мы связались с главным врачом центра спортивной медицины «Локомед» Филиппом Чубаровским.
Почему спортсмены умирают из-за проблем с сердцем?
«Есть даже официальная статистика, которая показывает смертность футболистов на поле по болезням сердца: из десяти спортсменов, умерших из-за проблем с сердцем, девять – мужчины.
Стоит отметить, что не все болезни сердца можно диагностировать. Еще футболисты, например, бедных стран не всегда проходят углубленное медицинское обследование. Хотя это всего занимает полтора часа: эхо сердца, кардиограмма под нагрузкой и в состоянии покоя, велоэргометрия (исследования для выявления скрытой коронарной недостаточности и определения реакции сердца на нагрузку с применением возрастающей ступенчатой физической нагрузки – прим.ред.), тредмил-тест (электрокардиографический тест, который проводится при физической нагрузке на беговой дорожке – прим.ред.), УЗИ.
Еще одна причина смерти – генетическая предрасположенность (иногда ЭКГ их практически не показывает). Допустим, кто-то из родственников из предыдущего поколения или пару поколений назад умер от внезапной сердечной остановки. ЭКГ в этом случае может не выявить опасности.
В этом случае анализы нормальные. Но сердце спортсмена может быть гипертрофировано и поражено. Я обычно привожу в пример хоккеиста Черепанова (в 2008 году у него остановилось сердце во время матча «Витязя» и «Авангарда». Черепанова увезла скорая, но спасти его не удалось).
Запрещенные гормональные вещества могут стать причиной смерти спортсмена. Разные препараты (например, стероиды) ведут к гипертрофии миокарда и ко всем остальным вытекающим последствиями. Пороки сердца, нарушения кровообращения, аритмия, внезапная остановка сердца – это все может стать следствием употребления запрещенных веществ.
Наркотические вещества также угнетают работу сердца. Но иногда их используют в разумных дозировках, и это не повлияет на работу сердца. (недавний пример – вратарь «Тоттенхэм» Уго Ллорис сломал руку в матче с «Брайтоном». В подтрибунном помещении ему вкололи морфин, чтобы обезболить травмированный участок – прим. ред.)».
Важное пояснение от редакции: морфин – относительно недорогое обезболивающее. В 2012-м на русскоязычном сайте BBC вышел текст, в котором отлично рассказано о применении морфина.
В медицине его используют для снятия болей различной силы. Но иногда врачи целенаправленно не прописывают его, чтобы уберечь пациента от морфиновой зависимости (такое случается довольно редко).
Кто виноват: сами спортсмены или врачи?
«В разных случаях – по-разному. В случае с Антонио Пуэртой, думаю, была врачебная ошибка, потому что в его смерти было много предрасполагающих факторов: на тренировках ему было плохо, он чувствовал головокружение, слабость.
Случай Черепанова: если наши врачи и допустили ошибку, то незначительную, это было стечением обстоятельств. И ничем нельзя было помочь. Первую помощь ему оказали сразу: завели сердце, он получил импульс. Черепанов открывал глаза, дышал, реагировал, но сердце все равно останавливалось. В данном случае спасти человека было просто невозможно.
Иногда случается внезапная остановка сердца. Есть даже такой диагноз – «внезапная смерть». И не всегда причиной этого является какое-либо заболевание. Это может быть удар в грудь и солнечное сплетение.
Иногда в смертях виноваты врачи, допустившие ошибку. Иногда вина лежит на самих футболистах. Не могу говорить за всех, но люди могут скрывать свои болезни. На профессиональном футболисте есть ответственность перед командой, перед страной. Естественно, если с ним что-то происходит (те же проблемы с сердцем), чаще всего он постарается скрыть это. Он не расскажет тренеру и врачу».
Как влияет перетренированность на работу сердце? Могут ли восстановительные процедуры отрицательно сказаться на работе сердца?
«В вопросах о повышенных тренировках я бы обратил внимание на нагрузки в период каких-то заболеваний (простуда, температура и так далее). Обычно тренер в такой ситуации гонит спортсмена заниматься. И это плохо.
Сердце человека – насос, оно гоняет кровь. В случае простуды вместе с кровью сердце гоняет различные бактерии. Так появляются различные болезни: миокардиты, гипертрофия, проблемы с клапанами.
Восстановительные процедуры обычно ориентированы на предотвращение надрывов и микроразрывов. Так что на работу сердца они вряд ли влияют. Тем не менее есть криобочка. И резко пониженная температура плохо влияет на организм. Ни для кого не секрет, что при крещениях каждый год происходят смертельные случаи: человек попадает в холодную воду, происходит резкий спазм сердца, и оно останавливается.
Пониженная температура приводит к спазму всех периферических сосудов. Тут тоже может произойти остановка сердца. Но я бы отметил для спортсменов это в последнюю очередь. Потому что организм подготовлен к этому».
Как клубы и лиги поддерживают нормальное функционирование сердца спортсменов?
«Если говорить об основной команде и командах, которые близки к основной, то там очень пристальное внимание уделяется нагрузкам. Игроки получают своевременный отдых. Кроме того, тренировочные нагрузки дозируются таким образом, чтобы не было перегрузок. Это основа, базис.
Каждый год ребята очень внимательно обследуются. Если есть отклонения, то этому уделяется огромное внимание. Что касается медикаментов и других препаратов, то используют магний, железо (для улучшения самочувствия и кровообращения). Иногда это устанавливается капельно, иногда – таблетированным способом. В «Локомотиве» все препараты, которые даются футболистам, согласованы с РУСАДА.
У каждой лиги есть требования. У РПЛ – это справка о здоровье. Именно допуск к занятию физической культурой и спортом. Эту справку дают специализированные диспансеры. Только пройдя все эти процедуры, футболист допускается к игре на высочайшем уровне. Еще это разрешение регулирует врач клуба.
Эти требования незначительно отличаются от требований УЕФА (под них подстраиваются и ведущие лиги). Напротив, мы идем к тому, чтобы они полностью совпадали. Разница есть, но она все же незначительная».
Как спокойно тренироваться и не бояться, что можешь умереть от проблем с сердцем?
«Нужно просто следовать определенным правилам:
1. Прохождение углубленного обследования раз в год.
2. Правильная реабилитация (дозированность нагрузки).
3. Не употреблять запрещенные препараты, постараться отказываться от вредных привычек (либо просто не злоупотреблять ими).
4. Очень внимательно относиться к своему здоровью. Обращаться к врачу даже при появлении небольших проблем».