Секрет Златана − единоборства. В детстве они спасали от мрака вокруг, затем − дали тело и те самые голы
На увлечение боями повлияли смерть дяди и видео с Мухаммедом Али
Ибрагимович вырос в Русенгорде, районе, наполненном иммигрантами: сомалийцы, турки, югославы, поляки – и немного шведы. По его рассказам, «все вокруг изображали из себя крутых, и любая мелочь могла мгновенно воспламенить».
Жизнь в таком опасном месте была не единственной проблемой – в школе обзывали за длинный нос и шепелявость. Он ненавидел занятия с логопедом, но еще больше ненавидел тех, кто его дразнил.
Хватало проблем и дома. Родители Ибрагимовича едва содержали многодетную семью. Мать работала уборщицей, отец – сторожем. Постоянные конфликты сильно влияли на психику Златана – в нем копилось слишком много агрессии:
«Если в обычной шведской семье разговор за столом происходит приблизительно так: «Дорогой, ты не мог бы передать мне масло, пожалуйста», то у нас это прозвучало бы: «Дай-ка сюда молоко, болван».
Предпосылки искать себя в единоборствах прослеживались еще и на уровне родственных связей. Об этом Ибрагимович рассказывал в автобиографии:
«Я продолжал заниматься своими делами – велосипедами [в детстве Златан угонял велосипеды] и футболом, а также мечтал стать, как мои кумиры Брюс Ли и Мухаммед Али. Еще в бывшей Югославии у моего отца был старший брат. Его полное имя было Сабахудин, но все звали его Сапко (моего старшего сводного брата назвали в его честь).
Сабахудин был боксером, настоящим талантом. Он выступал за боксерский клуб «Раднички» из Kpaгyeваца, стал в его составе чемпионом Югославии и был привлечен в национальную сборную. Но в 1967 году, когда парню было всего двадцать три и он женился, Сабахудин утонул в реке Неретва. Там были коварные течения, и, по всей видимости, у него возникли проблемы с сердцем или с легкими. Течением его затянуло вглубь, и он захлебнулся.
Можете себе представить, каким ударом это стало для семьи?! После того трагического случая мой отец стал настоящим фанатом бокса и единоборств. Он собрал видеозаписи боев, не только с участием покойного Сабахудина, но и великих Али, Формана и Тайсона. Кроме того, на этих старых записях были все трюки Брюса Ли и Джеки Чана.
Именно эти пленки мы и просматривали, когда собирались у телевизора. Шведское телевидение было отстоем. У нас оно не пользовалось авторитетом. Мы жили в совершенно другом мире. Впервые я посмотрел шведский фильм уже в двадцатилетием возрасте, а о шведских героях или спортсменах (вроде Ингемара Стенмарка и ему подобных) и понятия малейшего не имел.
Зато я знал, кто такой Али! Вот это была легенда! Он делал то, что считал нужным, невзирая на мнения людей. Он никогда не извинялся, и это я навсегда запомнил. И решил: это мое. Вот кто был по-настоящему крут.
Этот парень гнул свою линию. И это был пример для подражания, так что я взял на вооружение какие-то вещи, типа – я круче всех. В городе нужно было держаться уверенно: если вы слышали у себя за спиной какую-либо гадость (худшими для парня считались прозвища, связанные с женской анатомией), то уже не имели права отступать»
У Златана есть черный пояс − но он не совсем настоящий
Чтобы направить агрессию Златана во что-то безопасное, родители отправили его в секцию тхэквондо. Тогда страсть Ибрагимовича к футболу расценивали как что-то проходящее и были только рады, что буйный ребенок слегка успокоился.
Златан занимался тхэквондо в клубе «Единство». Он провел там почти семь лет, он никогда не говорил, что получал навыки единоборств в спортивном клубе из Мальме − ни в той автобиографии, ни в сотнях интервью.
Клуб тоже не особо кичится тем, что на занятия ходила будущая звезда футбола – на сайте «Единства» нет ничего о его тренировках. Журналисты связывали это с тем, что в ноябре 2010-го Златан получил черный пояс по тхэквондо от итальянца – серебряного призера Олимпиады-2008 Мауро Сармиенто. На кимоно Златана красовался итальянский флаг, а потому СМИ сформулировали причину конфликта так: скиллы он приобрел в Швеции, а пиарились на этом в Италии.
Через три дня бывший президент «Единства» Лейф Альме рассказал шведским журналистам, что никакого конфликта между клубом и Златаном нет:
«Когда Златан занимался тхэквондо, он считал это обычным развлечением, а потому не относился к тренировкам серьезно. Да, он был способным, но не относился к тем, кто выделялся.
Навыки из тхэквондо пригодились ему на поле. Вспомните его гол итальянцам на Евро-2004. Я встречался с ним в 2008-м, мы пообедали и хорошо пообщались. Златан сказал, что был доволен временем, проведенным в «Единстве», и что навыки тхэквондиста действительно помогают ему на поле.
Я спросил, находит ли он время для тренировок сейчас. Он ответил, что всего себя посвящает футболу, но при этом постоянно поддерживает форму.
В футболе он уделяет много внимания тому, чтобы быть лучшим в мире. Если бы он переложил свои старания на тхэквондо, то мог бы добиться серьезных успехов и там».
Самая ценная часть интервью Альме – частичное разрушение мифа о черном поясе. Он объяснил, что Златан получил награду за то, что очень много сделал для тхэквондо. Это о популяризации и рекламе – используя тхэквондо-скиллы во время матчей, Ибрагимович заостряет внимание футбольных фанатов на менее попсовом виде спорта.
Любительский статус пояса Златана подтверждают и цифры: в среднем, на получение черного пояса по тхэквондо уходит от одного года до четырех лет. Для того чтобы получить заветную ленту за год, нужно пахать в зале по четыре часа шесть дней в неделю. Есть более лайтовый вариант – полуторачасовые тренировки 2-3 раза в неделю. При таком подходе к черному поясу можно подойти в течение четырех-пяти лет.
Не один из вариантов никак не вписывался в футбольный режим Златана. Плюс в основе тхэквондо лежит дисциплина и порядок, которых у юного Ибрагимовича вообще не было. В автобиографии он рассказывал, что несколько раз сбегал с тренировок, чтобы закупиться сладостями или порножурналами и потусить с друзьями из академии «Мальме».
Тхэквондо помогает ему лучше справляться с бегом и подкачивать корпус
Один из пунктов в его ежедневном расписании – аэробные нагрузки. Это любой вид физического упражнения низкого или среднего темпа. Вроде, ничего сложного, но у таких нагрузок есть сразу несколько тонкостей.
Во-первых, основа аэробных тренировок – кислород. Он используется как главный источник энергии для поддержания мышечной двигательной деятельности.
Во-вторых, аэробные нагрузки способствуют понижению давления, уменьшают риск возникновения сердечной недостаточности, улучшают работу легких и помогают одолеть стрессовые состояния организма. Самые популярные аэробные упражнения – бег, плавание и езда на велосипеде. Вся аэробная программа Ибрагимовича – в его инстаграме.
Вот Златан крутит педали.
Вот Златан вкалывает на беговой дорожке.
А вот Златан в бассейне. Хотя не совсем плавает.
Занятия тхэквондо тоже сильно влияют на организм. Тренировки активизируют всю мышечную систему – от пальцев рук до пальцев ног.
В результате занятий тхэквондо мышцы не делаются рельефными, но происходит превращение жировой ткани в мышечную. Характерные для занятий тхэквондо большое число повторений и небольшие преодолеваемые сопротивления развивают змеиную тонкую мускулатуру.
Такие мышцы располагаются ближе к кровеносным сосудам, за счет чего достигается большая выносливость и работоспособность. Посмотрите на тело Златана – у него нет фактурной мускулатуры, как у Роналду и Левандовского. Ибрагимович нереально прокачан, но акцент в его работе с телом совершенно иной.
Удары ногами и повороты таза хорошо развивают мышцы брюшного пресса – смотрим на Ибрагимовича и видим там качество. Большинство ударов в тхэквондо связано с высоким подъемом ног, что развивает боковые мышцы туловища и внутренней поверхности бедер.
Кстати, о высоких подъемах ног. Ибрагимович стабильно внедряет приемчики из тхэквондо в футбол. Речь даже не о знаменитом ударе в голову Кассано (чтобы прописать пинок Антонио, Златан закинул ногу на высоту 175 сантиметров). Ибрагимович регулярно активирует тхэквондо-режим, чтобы забить.
В статистике по таким ударам есть интересный факт: голов пяткой у Ибрагимовича больше, чем через себя. Если к ударам через себя относить «ножницы» и бисиклету, то таких выстрелов у Златана набралось четыре: один за «Милан», один за «Юнайтед» (в товарищеской игре) и дважды за сборную. В 2012-м пострадали французы, а спустя год случился легендарный удар в матче со сборной Англии.
В плане голов пяткой все гораздо разнообразнее. Вот мини-инфографика о том, как часто синтез футбола и тхэквондо генерировал голы для Златана.
Златан называет себя Конором (Конор против!) и задирает профессиональных бойцов
Златан часто выдает огненные интервью, отвечая на вопросы о единоборствах. В 2017-м он советовал Макгрегору и Мэйвезеру скорее схлестнуться на ринге, пока Ибрагимович сам не напихал обоим.
Когда бой анонсировали, Ибрагимович высказался еще раз. На этот раз он был менее резким и тактично респектнул обоим:
«Мы наблюдаем человека, который выстраивал свою карьеру много лет. И это − Флойд Мэйвезер.
И его соперника, который добился признания в куда более короткие сроки. У Макгрегора − мой темперамент! Он столь же уверен в своих силах. Конор способен нокаутировать оппонента, ударив под любым углом. Могу признаться, что я – давний фанат смешанных единоборств. Макгрегор − это Ибрагимович в мире ММА, а я – Макгрегор в футболе».
Златан вообще любит обсуждать Конора. Осенью 2018-го он прогнозировал исход боя с Хабибом:
«Мне кажется, что Хабиб победит Конора. Если Нурмагомедов поймает в захват Макгрегора, то уже не отпустит. Хабиб всегда выглядит спокойным внешне, но очень опасен, он просто не оставляет соперникам шансов. Помнится, таким был Федор Емельяненко, он тоже был спокоен и хладнокровен, но в бою творил невероятные вещи».
Тогда Макгрегор был слишком занят разборками в октагоне и на слова Ибрагимовича не отреагировал. Обмен колкостями случился позже – в марте этого года он припомнил историю об «Ибрагимовиче от ММА» и панчил в ответ:
«Я уважаю Златана и его менталитет победителя. Но давайте говорить прямо: есть только один Конор Макгрегор! Златан Ибрагимович пытается быть Конором Макгрегором от футбола – удачи ему. Златан и Поль Погба могут приходить в мой зал и тренироваться со мной».
В 2015 году Ибрагимович рассказывал журналистам, что вместо футбола вполне мог стать успешным и в единоборствах:
«Мой отец всегда хотел, чтобы я стал адвокатом, но я просто не видел никогда себя в этой роли. Я считаю себя прекрасным бойцом UFC. Ой, простите, прекрасным поклонником UFC. Но я всё же считаю, что мог бы неплохо выступать в смешанных единоборствах».
Через год на слова Златана отреагировал боец UFC Дэнни Робертс и предложил бой:
«Если Ибрагимович готов драться, я жду его. Я хотел бы посмотреть, что у него есть. Ради этого я готов даже набрать вес, в любое время».
Ибрагимович любит козырнуть своими скиллами и делает это не только на поле. В 2010 году он снимался в тематической фотосессии, где в тренировочной амуниции спарринговался с профессиональным тхэквондистом. Несмотря на лайтовый формат поединка, Ибрагимович хлестко лупил оппонента по тренировочной лапе, но в итоге пропустил ответный хук.
Друзья, наблюдавшие за съемкой, запаниковали: Ибрагимович упал на пол и держался за голову. Когда один из друзей попытался его поднять, тот тут же отмахнулся и громко рассмеялся.
Тхэквондо не только сделало Златана конвейером голливудских ударов, но и продлило карьеру. Даже в 37 лет Ибрагимович гибок, пластичен и мегазаряжен на успех. Пока в жизни Златана есть велосипед, бассейн и отработка вертушек в зале, защитникам нужно быть наготове. Этот парень еще не раз выдаст гол или ассист в духе единоборств.