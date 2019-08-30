Секрет Златана − единоборства. В детстве они спасали от мрака вокруг, затем − дали тело и те самые голы

Предпосылки искать себя в единоборствах прослеживались еще и на уровне родственных связей. Об этом Ибрагимович рассказывал в автобиографии:

«Я продолжал заниматься своими делами – велосипедами [в детстве Златан угонял велосипеды] и футболом, а также мечтал стать, как мои кумиры Брюс Ли и Мухаммед Али. Еще в бывшей Югославии у моего отца был старший брат. Его полное имя было Сабахудин, но все звали его Сапко (моего старшего сводного брата назвали в его честь).

Сабахудин был боксером, настоящим талантом. Он выступал за боксерский клуб «Раднички» из Kpaгyeваца, стал в его составе чемпионом Югославии и был привлечен в национальную сборную. Но в 1967 году, когда парню было всего двадцать три и он женился, Сабахудин утонул в реке Неретва. Там были коварные течения, и, по всей видимости, у него возникли проблемы с сердцем или с легкими. Течением его затянуло вглубь, и он захлебнулся.

Можете себе представить, каким ударом это стало для семьи?! После того трагического случая мой отец стал настоящим фанатом бокса и единоборств. Он собрал видеозаписи боев, не только с участием покойного Сабахудина, но и великих Али, Формана и Тайсона. Кроме того, на этих старых записях были все трюки Брюса Ли и Джеки Чана.

Именно эти пленки мы и просматривали, когда собирались у телевизора. Шведское телевидение было отстоем. У нас оно не пользовалось авторитетом. Мы жили в совершенно другом мире. Впервые я посмотрел шведский фильм уже в двадцатилетием возрасте, а о шведских героях или спортсменах (вроде Ингемара Стенмарка и ему подобных) и понятия малейшего не имел.

Зато я знал, кто такой Али! Вот это была легенда! Он делал то, что считал нужным, невзирая на мнения людей. Он никогда не извинялся, и это я навсегда запомнил. И решил: это мое. Вот кто был по-настоящему крут.