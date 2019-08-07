Хабиб связан с Украиной: выиграл там первые бои, ему пять раз отказывали в гражданстве, хочет в Полтаве спорткомплекс

Самая неприметная и незатертая часть биографии Хабиба Нурмагомедова: один из главных спортсменов России в начале карьеры долго тренировался в Киеве и Полтаве и мог выступать за Украину. Удивлены? Мы тоже.

Нурмагомедов родился в селе Сильди в Дагестане, но профессиональную карьеру начал именно на Украине. Пересечений с ней очень-очень много.

Фиксируем основные пункты.

Два дяди Хабиба живут в Полтаве, а отец служил в армии, работал там тренером и даже играл в футбол

Отец Хабиба Абдулманап Нурмагомедов имеет российский паспорт, хотя много времени провел на Украине: там он учился, служил в армии, под руководством украинского тренера Петра Бутрия стал чемпионом республики по вольной борьбе и самбо и играл в футбол во второй лиге. Потом Абдулманап Нурмагомедов вырос в тренера (сейчас методики Бутрия Нурмагомедов-старший использует, чтобы готовить сына) и в 1992 году сделал из младшего брата чемпиона мира по спортивному самбо.