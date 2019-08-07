Хабиб связан с Украиной: выиграл там первые бои, ему пять раз отказывали в гражданстве, хочет в Полтаве спорткомплекс
Самая неприметная и незатертая часть биографии Хабиба Нурмагомедова: один из главных спортсменов России в начале карьеры долго тренировался в Киеве и Полтаве и мог выступать за Украину. Удивлены? Мы тоже.
Нурмагомедов родился в селе Сильди в Дагестане, но профессиональную карьеру начал именно на Украине. Пересечений с ней очень-очень много.
Фиксируем основные пункты.
Два дяди Хабиба живут в Полтаве, а отец служил в армии, работал там тренером и даже играл в футбол
Отец Хабиба Абдулманап Нурмагомедов имеет российский паспорт, хотя много времени провел на Украине: там он учился, служил в армии, под руководством украинского тренера Петра Бутрия стал чемпионом республики по вольной борьбе и самбо и играл в футбол во второй лиге. Потом Абдулманап Нурмагомедов вырос в тренера (сейчас методики Бутрия Нурмагомедов-старший использует, чтобы готовить сына) и в 1992 году сделал из младшего брата чемпиона мира по спортивному самбо.
У Хабиба есть два дяди – Алекс и Нурмагомед Нурмагомедовы. Оба – граждане Украины, живут в Полтаве и занимаются бизнесом. Хабиб не забывает о них и регулярно приезжает в гости. «Тут уже 30 лет живут мои родные дяди, и они поддерживали меня во всем и создавали все условия, чтобы я лишь бы тренировался. Никогда не забывайте своих истоков», – говорит Нурмагомедов.
Хабибу пять раз пытались выбить украинское гражданство. Не получилось
Пока Хабиб рос, семья планировала, что он будет выступать за Украину. Все попытки получить украинский паспорт провалились. В то время Нурмагомедов учился в финансово-экономическом колледже в России, а в Полтаву приезжал по доверенности отца.
По словам Алекса Нурмагомедова, Хабиб расстраивался, что ему не давали украинский паспорт, но поделать ничего не мог. Хабиб полюбил украинский народ и благодарен за помощь тем, кто ее постоянно оказывал. «Он здесь жил, выступал и всегда говорил, что Полтава ему очень нравится», – отмечает Алекс Нурмагомедов.
В 19 лет Хабиб планировал устроиться на работу охранником, чтобы зарабатывать на еду. Отец выступил против: только здоровый отдых и жесткий тренировочный режим. Уже в 2008 году Нурмагомедов стартовал в ММА.
На турнире CSFU: Champions League в Полтаве, который проспонсировал дядя Нурмагомедова Алекс, Хабиб в первом раунде удушающим приемом победил Вусала Байрамова (того потом откачивали). Бой проходил в ресторане «Полтава». На следующий год организаторам не разрешили устраивать турнир, потому что бои показались слишком жесткими и опасными.
С Полтавой Хабиба связывает многое:
- Здесь он тренировался в течение шести лет (четыре года – подряд, еще два – с перерывами);
- Здесь он проходил специальный курс подготовки по боксу, куда его отправил отец;
- Здесь он хочет открыть спортивный клуб Eagles MMA и назвать его в честь себя (деньги на строительство Хабиб хотел выделить с гонорара от победы над Макгрегором).
Еще больше Хабибу дал Киев, где с 2009 по 2011 он выступал за клуб Combat-DOBRO и провел девять боев. Тогда Хабиб стал чемпионом мира по боевому самбо, а на первые бои приезжал из Полтавы.
Важная деталь: за бои в Украине Нурмагомедов получал в два раза больше, чем в России. Как отмечает сам Хабиб, за первые шесть боев ему заплатили по 2 тысячи долларов, тогда как в России максимум – тысяча. На первые выигранные в Полтаве деньги Хабиб купил спортивную одежду.
После Киева Нурмагомедов получил российский паспорт, оформил загранпаспорт и отправился завоевывать UFC, а в мае 2018 года заглянул на киевский финал Лиги чемпионов и заодно навестил друзей из Combat-DOBRO.
В первый раз приехал в США в шапке с надписью Ukraine. Это подарок, которым он дорожит
В январе 2012 года Хабиб дебютировал в UFC и победил Камала Шалоруса. Ту победу Хабиб посвятил своему другу Макашарипу Макашарипову, который погиб в автомобильной аварии за два дня до боя. Вместе с ним Хабиб дрался в том самом ресторане «Полтава», когда дебютировал в смешанных единоборствах.
Перед боем с Шалорусом Хабиб прогуливался по Нашвиллу в шапке с надписью Ukraine, которую ему подарил Эльхан Велиев – президент федерации боевого самбо Украины и глава украинской лиги PROFC. Это он организовывал бои для Нурмагомедова, когда тот выступал за киевский клуб Combat-DOBRO. Велиева Хабиб называет вторым учителем.
«Как я могу не носить этот подарок?» – удивляется Нурмагомедов. Вот, как он тренировался в подаренной Велиевым шапке на берегу Каспийского моря, спустя два года после дебюта в UFC:
Первый бой – в ресторане в Полтаве, еще четыре – в Киеве, Симферополе и Одессе
До перехода в UFC Хабиб уничтожал соперников только на территории Украины и России. Треть боев прошла в украинских городах: