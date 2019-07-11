Мужик просто вышел за чипсами в коридор – так появилась новая важная звезда
«Мемфис» всегда был изгоем мира НБА. Клуб перебрался из Ванкувера в штат Теннесси, но остался глухой деревней в восприятии общественности.
Здесь нет рынка: не проходят показы модных брендов, не снимаются блокбастеры, не покупают дома селебрити, не валят толпами туристы. Это родина виски Jack Daniel’s, который нужен уже для того, чтобы ненадолго забыть, что ты в Теннесси.
Философия Grit&Grind была спасением для провинциального клуба. Приняв свою суть и сделав ее своей отличительной чертой, организация взяла курс на максимальный уровень брутальности и минимальный уровень гламура.
Это была настоящая банда баскетбольных головорезов, которые шли против течения, добиваясь результата за счет сумасшедшей самоотдачи и готовности умирать на паркете. «Гриззлис» заставили всех принимать себя всерьез, выиграв 333 матча из 558 в период с 2010 по 2017 года.
Но время все меняет. Символы успешной эпохи – Тони Аллен, Зак Рэндольф, Марк Газоль и Майк Конли – постепенно старели, сохраняя прежний характер, но не прежнюю свежесть. В клубе назревала смена времен. Попытка до конца держаться за старую философию провалилась.
2019-й стал годом прощания с остатками Grit&Grind. Зимой коллектив покинул Марк Газоль, успевший стать чемпионом с «Торонто», а уже летом Майк Конли отправился учить жизни Донована Митчелла в «Юте». Вслед за ними ушел и генеральный менеджер Крис Уоллес, который собирал всех этих людей вместе.
Теперь новый президент клуба Джейсон Векслер и новый главный тренер Тэйлор Дженкинс (оба достаточно молоды для своих должностей) должны превратить руины старого режима в нечто совершенно новое.
Первоочередной задачей был выбор лидера, который должен стать лицом франшизы на долгие годы. Клуб располагал вторым пиком на драфте этого года и важно было сделать ставку на правильного человека. Нужно понимать, что лучшие молодые игроки, как и суперзвезды, не горели желанием строить карьеру в Теннесси.
Один из главных проспектов драфта Ар Джей Барретт отказался ехать на просмотр в команду, рассчитывая, что его выберут «Нью-Йорк Никс». Но это было не так важно, ведь «Мемфис» уже определился с кандидатурой новой звезды.
Джа Морант был просто создан для «Гриззлис». В отличие от многих коллег по драфту, он совершенно не боялся переезда в Мемфис. Потому что точно знает: счастье не в больших городах и громких брендах.
Год назад никто не ставил Теметриуса (да, его зовут Теметриус, а Джа – это сокращение от его второго имени Джамель) даже в ТОП-100 главных проспектов своего класса. Только выдающиеся выступления в составе «Рейсерс» резко подняли его акции на ежегодной ярмарке талантов. Но даже здесь он мог так и не оказаться.
Если бы не чипсы.
Джа никогда не был избалован вниманием. До выпускного года в старшей школе он даже не мог допрыгнуть до кольца, чтобы сделать данк. Тренироваться ему приходилось не в современных залах с кондиционерами, а на заднем дворе его дома, где отец построил настоящую баскетбольную площадку. Со временем сюда начали приходить другие дети, а Морант-старший стал тренером и для них.
Ти Морант невероятно хотел, чтобы сын стал профессиональным баскетболистом. Когда-то в старшей школе он сам играл в одной команде с самим Рэем Алленом, но потом их пути разошлись: Рэй отправился в Коннектикут, а Ти стал студентом Университета Клафлин.
После окончания учебы Морант-старший еще пытался стать профессионалом, но его девушка Джейми сообщила, что ждет ребенка. Потому Ти оставил мечту о НБА и начал работать барбером, чтобы содержать семью. Он был готов пожертвовать всем, чтобы его сын добился своего шанса в лиге.
И Джа действительно заболел баскетболом. Он тренировался с утра до ночи, несмотря на дичайшую жару. Потом выпивал литр молока и шел спать. Когда он не бегал на заднем дворе, то учился.
«Я смотрел самый разный баскетбол, какой только найду: НБА, колледжи, Европа, школы. Я смотрел на то, что делает каждый баскетболист и старался запомнить все до мелочей. Потом я шел и пытался повторить это самостоятельно. Наверное, это помогло мне еще лучше понять игру», – вспоминает сам Морант в интервью изданию The Undefeated.
Не только отец делал существенный вклад в карьеру сына. Мать будущей звезды Джейми тоже была баскетболисткой в школе и играла на позиции разыгрывающего.
«Долгое время он вообще не мог поверить, что я разбираюсь в баскетболе. Только когда мы поехали в Джорджию к моим родителям, и я показала свои награды, он проникся уважением и начал прислушиваться к моим советам. Роль разыгрывающего всегда очень важна, ведь именно ты обязан наизусть знать все, что будут делать твои партнеры. Для этого нужно много терпения и готовности учиться», – говорит Джейме.
Помощник главного тренера «Мюррей Стэйт» Джемс Кейн находился в Южной Каролине, просматривая одного из потенциальных новичков для своей команды. В процессе ему захотелось перекусить, а потому он вышел в коридор, где стоял автомат с чипсами Доритос и газировкой. Там он услышал удары мяча о паркет из соседнего зала. Кейн пошел на звук и увидел Моранта, который рвал всех в игре «3 на 3».
Джеймс был восхищен молодым игроком и тут же рассказал о нем коучу Мэтту МакМэхону. Тот не терял времени и пригласил семейство Морантов к себе на ужин, чтобы обсудить стипендию. Спустя два года среди фанатов «Рейсерс» стало дико популярным вспоминать эту историю и заканчивать ее словами «Благослови Бог эти Доритос».
Готовность Моранта постоянно работать над собой помогла ему и в колледже. Первый сезон в «Мюррей Стэйт» он провел неважно, поэтому авторитетные ресурсы обделили его вниманием при составлении разнообразных рейтингов. Джа не сдался и совершил резкий скачок в качестве за одно лето.
Несмотря на существенное увеличение нагрузки в нападении, он только прибавил в эффективности, попадая почти 50% всех своих бросков, в том числе 36% из-за дуги (в первом сезоне было 30%). В итоге он закончил сезон с сумасшедшей линейкой 24,5+5,7+10, что сделало его второй звездой NCAA после Зайона Уильямсона.
И «Мемфис» выглядит идеальным местом для дальнейшего развития Моранта. Джа уже успел заявить, что ему тут нравится. После перформансов в колледже могло показаться, что он типичная прима, которая любит славу. Но это все еще мальчик, который не так давно прыгал по покрышкам на заднем дворе своего дома в Южной Каролине.
Он как никто другой из топ-проспектов понимает, что Нью-Йорк или Лос-Анджелес не сделают тебя звездой сами по себе. Все только в твоих руках – ты можешь заявить о себе в Теннесси или погрязнуть в пучине пороков Калифорнии.
«Я часто вспоминаю свой дом и нашу баскетбольную площадку. Многие местные дети помнят меня и следили за моим становлением. Теперь я хочу стать для них достойным примером», – пишет Джа в своей колонке для Players’ Tribune.
В клубе готовы всецело довериться молодой звезде. Тэйлор Дженкинс уже заявил, что хочет построить в Мемфисе яркую команду, которая будет играть в высоком темпе и выбрасывать много трехочковых бросков. Это идеальная игровая модель для такого разыгрывающего, как Морант.
Джа быстр, он легко обыгрывает соперников на первом шаге и потрясающе видит площадку. Окружите его качественными снайперами на периметре, дайте ему пространство – и он будет одним из лучших ассистентов лиги в первый же свой сезон.
Сам Морант не раз говорил, что берет пример с Расселла Уэстбрука. Их действительно часто сравнивают из-за схожей манеры игры. Но для самого Джа куда важнее та энергетика и жажда борьбы, которую буквально источает разыгрывающий «Оклахомы».
Это то, что нужно сейчас «Мемфису» - настоящий взрыв эмоций, ураган, врывающийся на площадку и не оставляющий никого равнодушным. Что примечательно, Расселл также играет в клубе с далеко не самого большого рынка и чувствует себя там великолепно. Потому что не так важно, где любить баскетбол.
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