Мужик просто вышел за чипсами в коридор – так появилась новая важная звезда

«Мемфис» всегда был изгоем мира НБА. Клуб перебрался из Ванкувера в штат Теннесси, но остался глухой деревней в восприятии общественности.

Здесь нет рынка: не проходят показы модных брендов, не снимаются блокбастеры, не покупают дома селебрити, не валят толпами туристы. Это родина виски Jack Daniel’s, который нужен уже для того, чтобы ненадолго забыть, что ты в Теннесси.

Философия Grit&Grind была спасением для провинциального клуба. Приняв свою суть и сделав ее своей отличительной чертой, организация взяла курс на максимальный уровень брутальности и минимальный уровень гламура.

Это была настоящая банда баскетбольных головорезов, которые шли против течения, добиваясь результата за счет сумасшедшей самоотдачи и готовности умирать на паркете. «Гриззлис» заставили всех принимать себя всерьез, выиграв 333 матча из 558 в период с 2010 по 2017 года.