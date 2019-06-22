Зайон-Зайон-Зайон. Все вокруг обсуждают застенчивого крепыша, который захватит баскетбол
Зайон Уильямсон не просто первый номер драфта-2019. Для НБА его появление − сенсация. Очень много лет к студенту не прилетало столько внимания. Самое популярное сравнение − это лучший молодой талант со времен Леброна Джеймса. Зайон ушел в «Новый Орлеан», который выиграл лотерею первого выбора. Все замерли в ожидании.
Главный баскетбольный джедай редакции «Гола» Степан Саяпин доступно рассказывает про Зайона: откуда он взялся, в чем его сила и как он писал стихи.
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«Потрясающий разносторонний атлет с потенциалом суперзвезды, который не чувствует гравитацию». Эта фраза одного из главных баскетбольных медиа планеты отлично описывает самого интригующего игрока на драфте за многие годы. На пороге девятнадцатилетия Зайон приближается к своему физическому пику: при росте в 201 см, он обладает уникальным весом в 129 кг. Это больше, чем Джоэл Эмбиид и почти все центровые лиги, которые выше его на голову.
Сложно представить, что при такой антропометрии человек способен играть в баскетбол на уровне НБА. Но его исключительность в невероятном атлетизме и вертикальном прыжке: он взлетает вверх более чем на метр и входит в историческую десятку игроков по этому показателю.
База уникальных данных Уильямсона − генетика. Отец Латиф Уильямсон играл в американский футбол на уровне колледжа, а мать Шаронда Сампсон занималась легкой атлетикой и бегала спринт. Сам Зайон начинал в соккере, а позже играл квотербека в американском футболе.
Но быстрый рост физических параметров и любовь к баскетболу определили его выбор. Уже в школе Зайон выделялся как один из самых высоких и мощных игроков своего возраста. При этом он не играл на позиции центрового, а умело вел нападение команды с мячом в руках. Мало кто мог помешать его ловким силовым проходам под кольцо.
На тот момент родители Зайона развелись, а отчимом будущего первого пика драфта стал Ли Андерсон − в прошлом полупрофессинальный баскетболист. Его история вмещается в этот монолог: «В колледже я был в двух неделях от баскетбольного лагеря и игры в НБА, когда меня сбила машина. Тогда маленький я спрашивал большого Бога, почему ты позволил этому произойти. И он ответил, что тогда это было не для тебя. Но я благословлю твоего ребенка».
Именно Андерсон привил Уильямсону базовые навыки в обращении с мячом и понимание игры, а его школьные тренеры могли уверенно ставить Зайона на позицию разыгрывающего. Там он не чувствовал более щуплых оппонентов и имел большое физическое преимущество.
Параллельно с игрой в баскетбол Уильямсон старательно учился в школе и очень любил писать стихи: «Он начал с рассказов, но затем перешел к написанию стихотворений. Зайон мне показывал свои работы, и мы вместе дорабатывали их. Со временем, его стихи стали более разнообразными и утонченными. Я говорил ему, если он продолжит заниматься этим, то станет таким же хорошим поэтом, как и баскетболистом».
Как и стихи, баскетбольные умения Зайон становились более целостными и ограненными. После доминирования в школьном баскетболе он получил 16 предложений от команд NCAA. Уильмсон объединился с первым и третьи номерами топ-100 – Ар Джей Барретом и Кэмероном Реддишем.
Своей командой они выбрали университет «Дьюк» с традиционно сильной программой и тренерским штабом. На пресс-конференции, посвященной выбору будущей команды, Зайон читал заготовленную речь с листа, так как очень волновался. По обе стороны от него сидели мать и отчим. Даже такому доминирующему на паркете здоровяку всегда была важна поддержка близких.
Спустя год он расплачется на драфте НБА.
Проехавшись танком по студенческому баскетболу с индивидуальными показателями в 22,6 очка, 8,9 подбора, 2,1 передачи и под 70% реализации бросков с игры, в полуфинале конференции Зайон и его «Дьюк» неожиданно проиграли крепкому «Мичигану».
«Мы все разочарованы, потому что не оправдали ожиданий. Мы очень хотели попасть в финал. Сложно смотреть на раздевалку, своих партнеров, своих братьев и понимать, что вы больше никогда не сыграете вместе».
Зайон до самого конца тянул с решением о выставлении на драфт. Эмоции долго не утихали, и он думал остаться в «Дьюке» еще на год, чтобы выиграть NCAA. Но семья и ближайшее окружение помогли отпустить ситуацию и идти дальше. А дальше НБА – лига больших возможностей и больших соблазнов.
− Что ты испытываешь, считаясь лучшим новичком со времен Леброна Джеймса? − пошутил бывший тиммейт Барретт на пресс-конференции перед драфтом.
− Я чувствую себя Ар Джей Барреттом», − с улыбкой парировал Уильямсон.
Он понимает свою значимость на паркете, но вне площадки все еще застенчивый. Огромные ожидания и уровень хайпа позитивно отражаются на рейтингах НБА, но сильно давят на молодого Зайона. Уже с первого сезона от его новой команды «Новый Орлеан Пеликанс» ждут попадания в плей-офф, а от молодого форварда ежедневных хайлайтов.
Очень давно первый пик драфта не был так очевиден. Пожалуй, со времен Энтони Дэвиса − прошлой звезды «Орлеана», которая как раз сейчас уходит в «Лейкерс» к Леброну. Круг истории замкнулся.
В новой системе драфт-лотереи «Пеликанс» определенно сорвали джекпот. Они заполучили первый пик с шансами в 6%. Несмотря на массу молодых талантов в составе, после обмена Дэвиса и пиков на драфте Зайону отдадут мяч − и это будет его команда. Его талант не вызывает сомнений, но желтый флаг вокруг здоровья вызывает тревогу. Сколько выдержит его тело, его ноги и колени, пока вопрос. Сбросить мышечную массу и максимально подсушиться – многие эксперты советуют именно это.
«Пеликанс» изучили его, будут постепенно подводить и нагружать своего таланта. Даже в современной лиге атлетов Зайон – редкое оружие массового (во всех смыслах слова) поражения. Перед нами уникальный, невиданный сплав юношеской улыбки и физической мощи с природным даром буквально летать.
«Они могут сравнивать меня с кем угодно, но я просто попытаюсь быть первым Зайоном. Я готов».
Фото на плашке: твиттер НБА