Зайон-Зайон-Зайон. Все вокруг обсуждают застенчивого крепыша, который захватит баскетбол

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«Потрясающий разносторонний атлет с потенциалом суперзвезды, который не чувствует гравитацию». Эта фраза одного из главных баскетбольных медиа планеты отлично описывает самого интригующего игрока на драфте за многие годы. На пороге девятнадцатилетия Зайон приближается к своему физическому пику: при росте в 201 см, он обладает уникальным весом в 129 кг. Это больше, чем Джоэл Эмбиид и почти все центровые лиги, которые выше его на голову.

Сложно представить, что при такой антропометрии человек способен играть в баскетбол на уровне НБА. Но его исключительность в невероятном атлетизме и вертикальном прыжке: он взлетает вверх более чем на метр и входит в историческую десятку игроков по этому показателю.

База уникальных данных Уильямсона − генетика. Отец Латиф Уильямсон играл в американский футбол на уровне колледжа, а мать Шаронда Сампсон занималась легкой атлетикой и бегала спринт. Сам Зайон начинал в соккере, а позже играл квотербека в американском футболе.

Но быстрый рост физических параметров и любовь к баскетболу определили его выбор. Уже в школе Зайон выделялся как один из самых высоких и мощных игроков своего возраста. При этом он не играл на позиции центрового, а умело вел нападение команды с мячом в руках. Мало кто мог помешать его ловким силовым проходам под кольцо.