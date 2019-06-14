Прошел финал НБА, но все до сих пор переживают за Дюрэнта. Лига останется без суперзвезды

Президент «Голден Стэйт» Боб Майерс едва сдерживал слезы на послематчевой пресс-конференции. Он подтвердил: у баскетболиста разрыв ахилла, о чем шептались раньше, а теперь уверенно произносили вслух. Дюрэнт перенес операцию спустя сутки. По информации EPSN, он может пропустить весь следующий сезон НБА . Это же подтвердил и главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр.

Тяжелая травма баскетболиста затронула всех, кто в эти дни живет финалом. «Шокирующий момент. Я бывал в похожей ситуации. Скорейшего выздоровления, очень переживаю за него», – сказал лидер «Торонто» Кавай Леонард. «Знай, что однажды ты снова будешь играть», – добавил он позже.

Форвард «Сан-Антонио» Руди Гэй тоже лечился от разрыва ахилла. «Написал ему, что не надо бояться. Даже если он не сможет быть собой в самом начале, то все равно будет играть лучше многих. Знаю, что он будет в порядке», – рассказал Гэй.