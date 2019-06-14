Прошел финал НБА, но все до сих пор переживают за Дюрэнта. Лига останется без суперзвезды
С тех пор как Кевин Дюрэнт перешел в «Голден Стэйт», клуб выиграл оба сезона НБА. Лидер «Уорриорз» развил крутую результативность и в этом плей-офф, например, обновил личный рекорд – 50 очков в игре с «Клипперс». Но ни в последних полуфинальных матчах НБА, ни в первых четырех финальных он не сыграл. Причина – травма правой икры. Как говорили неофициальные источники, все гораздо хуже – порванный ахилл.
«Голден Стэйт» горел в финальной серии 1-3 «Торонто» и на площадке соперника рисковал проиграть борьбу за титул в пятом матче. «Он сказал мне, что готов сыграть», – рассказывала Ванда Дюрэнт, мама баскетболиста. Кевин вышел, набрал 11 очков и закончил матч гораздо раньше, чем хотел. «Уорриорз» продлили серию, обыграв «Торонто», но все обсуждали и продолжают обсуждать только травму Дюрэнта.
Президент «Голден Стэйт» Боб Майерс едва сдерживал слезы на послематчевой пресс-конференции. Он подтвердил: у баскетболиста разрыв ахилла, о чем шептались раньше, а теперь уверенно произносили вслух. Дюрэнт перенес операцию спустя сутки. По информации EPSN, он может пропустить весь следующий сезон НБА. Это же подтвердил и главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр.
Тяжелая травма баскетболиста затронула всех, кто в эти дни живет финалом. «Шокирующий момент. Я бывал в похожей ситуации. Скорейшего выздоровления, очень переживаю за него», – сказал лидер «Торонто» Кавай Леонард. «Знай, что однажды ты снова будешь играть», – добавил он позже.
Форвард «Сан-Антонио» Руди Гэй тоже лечился от разрыва ахилла. «Написал ему, что не надо бояться. Даже если он не сможет быть собой в самом начале, то все равно будет играть лучше многих. Знаю, что он будет в порядке», – рассказал Гэй.
Еще один болельщик «Торонто» организовал сбор средств для благотворительной организации Дюрэнта в поддержку баскетболиста и в качестве извинений за инцидент в пятой игре. Благодаря фонду Дюрэнта по всему миру строятся баскетбольные площадки. К началу шестого матча было собрано 32 тысячи долларов.
Поддержку Дюрэнт получил и от фанов «Нью-Йорк Никс» – они вышли на улицы города с плакатами в его честь. Впрочем, тут еще и другая цель – болельщики надеются, что баскетболист будет играть за их клуб. По информации инсайдера Рика Бьюкера, Дюрэнт продал свой дом в Сан-Франциско и купил жилье в Нью-Йорке. Журналист Эй Смит считает, что вопрос о переходе решен на 95%.
«Надеюсь и жду, что Дюрэнт полностью восстановится от травмы и продолжит быть одним из лучших игроков в лиге», – написал в твиттере легендарный Мэджик Джонсон.
«Мы бы не добрались сюда, если бы не Кевин, – считает защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон. – Это будет другой проход через тоннель, другой выход на площадку без тебя, брат. Мы знаем, что это лишь трудность на пути к большой победе. Ничто не способно принизить величие Дюрэнта».
В пятом матче была неприятная история, когда болельщики «Торонто» радовались травме Дюрэнта настолько, что даже игрокам «Торонто» пришлось их успокаивать. Через сутки один из фанатов послал баскетболисту цветы с извинениями: «Дорогие Дюрэнт и и «Уорриорз». Не могу поверить тому, что эти идиоты радовались травме. Я чувствовал себя ужасно, это просто позор. Приношу извинения от всей Канады. Скорее поправляйся».
Впрочем, информация эта была еще перед тем, как Дюрэнт усугубил травму и лег на операционный стол. По данным Bleacher Report, один из менеджеров НБА (имя не называется) считает, что даже эта травма не повлияет на статусе баскетболиста в межсезонье. И все же, что будет дальше – неизвестно. Очевидно одно: с большей долей вероятности в следующем сезоне в НБА на одну суперзвезду станет меньше.
Без Дюрэнта «Голден Стэйт» проиграл шестой матч финальной серии, но помимо этого болельщиков расстроила еще и тяжелая травма защитника Клэя Томпсона – он в конце третьей четверти покинул площадку и вернуться не смог. У Томпсона подозревают разрыв крестообразной связки. Эта финальная серия для «Уорриорз» – катастрофа по всем параметрам.