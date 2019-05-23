Дрейк так болеет за «Торонто», что это всех бесит

Дрейк – самый яркий болельщик «Торонто». Он родился в Канаде, с детства топит за любимую команду и часто появляется в первых рядах. Главная фишка рэпера: он фоткается со звездами, а потом из-за этого команды проигрывают матчи (кстати, мы писали уже об этом). А еще Дрейк дико фанатеет по «Торонто». И это многих раздражает.

В матчах «Торонто» и «Милуоки» Дрейк неплохо покаламбурил. Вот два безумных момента с ним.

Первый – подбежал к тренеру «Рэпторс» Нику Нерсу и помассировал ему плечи. Нерс сказал, что не заметил это.