Дрейк так болеет за «Торонто», что это всех бесит
Дрейк – самый яркий болельщик «Торонто». Он родился в Канаде, с детства топит за любимую команду и часто появляется в первых рядах. Главная фишка рэпера: он фоткается со звездами, а потом из-за этого команды проигрывают матчи (кстати, мы писали уже об этом). А еще Дрейк дико фанатеет по «Торонто». И это многих раздражает.
В матчах «Торонто» и «Милуоки» Дрейк неплохо покаламбурил. Вот два безумных момента с ним.
Первый – подбежал к тренеру «Рэпторс» Нику Нерсу и помассировал ему плечи. Нерс сказал, что не заметил это.
Второй – Дрейк поиздевался над Яннисом Адетокумбо во время исполнения штрафных.
На это моментально отреагировали люди из баскетбольной тусовки. Представитель Адетокумбо Георгиос Димитропулос в твиттере написал (а потом удалил): «Представьте себе спортсмена на вип-местах рядом с группой. Он выходит на сцену, чтобы показать себя, делает это по ходу всей игры. Он знает, что его показывают камеры и даже делает массаж певцу. Служба безопасности и певец не против. Никогда не видел ничего более неуважительного».
По поведению Дрейка высказался и главный тренер «Милуоки» Майк Буденхольцер: «Конечно, на площадке не должны находиться фанаты. Это две взаимоисключающие вещи. И не важно: болельщики «Рэпторс» бегают там или наши».
В социальных сетях по Дрейку делают мемы. К примеру, пользователи пародируют его поведение во время матча с «Милуоки».
Или смеются уже над словами Буденхольцера.
Зарубежные СМИ, которые пишут об этой теме, намекали на снобизм Буденхольцера и Димитропулоса. Но при этом журналисты отмечают: поведение Дрейка недопустимо. Вот так написал автор Yahoo Sports Джейсон Оуэнс: «Слова Буденхольцера и Димитропулоса – это кислый виноград. С одной стороны, они возмущаются, потому что проиграли. С другой стороны, в технической зоне действительно не должно быть болельщиков, и они правы».
В этом плей-офф Дрейк окончательно сошел с ума. Все потому что «Рэпторс» ни разу не выходили в финал НБА, а в этот раз у команды есть все шансы. Еще пара выходок Дрейка (и последствия):
• Он знал о своем «проклятии», поэтому перед седьмым матчем «Торонто» с «Филадельфией» появился в шортах «Сикерс». Помогло: «Торонто» прошел дальше.
• Из-за поведения Дрейка Радиостанция из Милуоки 103.7 KISS-FM внесла его в черный список на время матчей.
• А еще Дрейк троллил форварда «Филадельфии» Джоэла Эмбиида. Потом Эмбиид сказал, что не обращает внимание на всяких болельщиков.
UPD: Дрейк снова удивляет. Мэллори Эденс, дочь одного из совладельцев «Миллуоки», пришла на игру с «Торонто» в футболке Pusha T. Красивый троллинг Дрейка, у которого конфликт с этим рэпером.
Сам Дрейк только порадовался. У «Торонто» есть победа в пятом матче серии, у Дрейка – повод сменить аватар в инстаграме. Теперь там красуется лицо Мэллори Эденс.