Может ли суперзвезда быть интровертом без инстаграма? Знает Кавай Леонард
Кавай − одна из самых загадочных суперзвезд в мировом спорте. Он не дает интервью, не светит личную жизнь, не появляется нигде кроме баскетбольной площадки. Ему даже неинтересны социальные сети: «У меня нет даже фейковых аккаунтов, честно. Мне это не надо. Все, что я делаю, и так варится в этой сфере. Ты понимаешь, о чем я. Мне не надо постить новые кроссовки, потому что их запостят до меня. Я скорее проведу время дома или на прогулке с семьей и друзьями, чем с телефоном», − рассказал он в недавнем выпуске шоу одноклубника Сержа Ибаки.
Коби называет Кавая любимым игроком, а пресса сравнивает его трудовую этику и самоотдачу с Майклом Джорданом. Из ролевого игрока без стабильного броска он превратился в суперзвезду НБА, входящую в свой прайм, и, возможно, самого желанного свободного агента предстоящего лета.
Потерять близкого − и спастись баскетболом
История Кавая Леонарда началась в городе Риверсайд, штата Калифорния. Он родился и рос в окрестностях Лос-Анджелеса, но называет себя «настоящим уроженцем Кейптауна», потому что оттуда приехала мама и там его наследие. Отец Марк Леонард имел в Комптоне небольшую мойку для машин, где маленький Кавай проводил много летних вечеров, учась вкалывать ради общего дела. После работы они вместе любили играть в американский футбол. Старший Леонард надеялся, что однажды сын станет в футболе профессионалом.
Но Кавай выбрал баскетбол, как и многие мальчишки того времени, − потому что это был разгар эпохи Майкла Джордана. Кавай обожал документалку «Летай со мной» и жадно смотрел любую нарезку с участием «Его Воздушества». Увидев такой азарт, отец принял выбор Кавая: «Мой отец помогал мне наработать трудолюбие. Он всегда заставлял меня не останавливаться на достигнутом. Говорил, что с правильным отношением к работе моя жизнь будет проще».
Во время обучения в Риверсайдской старшей школе имени Мартина Лютера Кинга Леонард много тренировался со своим тренером Марвином Леа, который взялся персонально тренировать парня, увидев в сыром молодом игроке большой талант. Под его присмотром Кавай месяц за месяцем поступательно развивался как игрок и строил планы вперед.
Но за полтора года до выпуска случилось то самое убийство.
Зимой 2008 года на своей любимой комптонской мойке Марк Леонард был застрелен неизвестными бандитами. «Я чувствовала глубокую и сильную боль в моем сыне, потому что я знала, как он любил своего отца», − со слезами рассказывает мама Кавая, Ким Робертсон. Для 16-летнего подростка смерть отца все перечеркнула. Но не разрушила главное дело. Он замкнулся в себе и еще больше сосредоточился на баскетболе. Любимая игра позволила ему отвлечься и пережить кризисный период. Он просто стал посещать зал два раза в день, а до утренних занятий в школе по плану обязательно ставил тренировку на паркете.
Найти вторую семью − и все упустить
Постоянная работа над собой дала результат – сразу несколько университетов предложили Каваю условия для продолжения карьеры. Леонард выбрал «Сан-Диего Стэйт», где ему пообещали большую роль и игровое время. Все два университетских года Кавай провел на достойном уровне и заслужил репутацию элитного защитника с огромным размахом рук. На драфте 2011 года был выбран «Индианой» под 15 пиком, но буквально через пару минут обменян в «Сан Антонио» к Греггу Поповичу, который, конечно, уже тогда знал, в кого этот молодой пацан может вырасти.
Идеально отлаженная защитная система «Сперс», их семейная атмосфера в команде, менторы в лице Тони Паркера, Ману Джинобили, Тима Данкана и трепетное отношение со стороны тренера Попа позволили необщительному Каваю адаптироваться с первого сезона. Он вошел в сборную новичков года, а где-то в Индиане уже начали завывать от досады. Но весь этот шум был для него лишь аперитивом.
После обидно проигранного финала-2013 против «Майами» Леброна с историческим броском Рэя Аллена, уже на следующий сезон «Сан-Антонио» без шансов развалили «Хит». Кавай в свой третий сезон в лиге был признан MVP финала. Потрясающий баскетбольный интеллект и размах рук в 221 см позволили ему выключить Леброна на дистанции целой серии. Свое первое чемпионство Кавай выиграл в 22 года, прямо в ночь на 16 июня − в международный день отца.
Попович с каждым годом методично увеличивал нагрузки Кавая Леонарда, а также его роль на паркете. Работа над собой и все условия со стороны штаба «Сан-Антонио» привели к логичному улучшению процента попадания с различных дистанций. Уже к концу сезона-2015/16 Кавай бросал трехочковые с элитным процентом 44%. Он уже брал на себя почти треть бросков всей команды. Кроме того, Леонард стал лишь третьим игроком в истории, после Майкла Джордана и Хакима Оладжьювона, кто смог стать МВП финала НБА и двукратным обладателем награды «Лучшему защищающемуся игроку сезона».
Но жизнь идет черно-белыми полосами − и Кавай точно знал это. Сезон-2016/17 внезапно стал последним полноценным в «Сан-Антонио». Одни лидеры команды прошлых лет ушли на пенсию, другие постепенно затухали. Кавай, уже в статусе единоличной звезды, вытащил команду в финал запада, попутно показав Уэстбруку и Хардену, кто тут настоящий MVP.
Там с ним и случился Заза «Подступлю-Под-Тебя» Пачулия.
В процессе восстановления от травмы голеностопа дела пошли куда хуже: летом 2017 года, по информации многих внутренних источников, у Кавая обнаружилось воспаление квадрицепса с возможными осложнениями в виде изменения структуры или отрыва сухожилия от кости. Говорили, что причиной стали большие нагрузки, неправильный диагноз и плохое начальное лечение со стороны штаба «Сперс». Дальше были разногласия окружения Леонарда с фронт-офисом клуба. «Сан-Антонио» в мире НБА − семья, и они не выносят абсолютно никакой информации о конфликтах внутри команды в мир. Не зря у них самая жесткая в лиге аккредитация для любых СМИ. Вокруг этой истории еще долго плели домыслы и версии. Но факт прост: Кавай оказался вне игры практически на год, запросил обмен и покинул главного тренера своей жизни, отчасти заменившего ему отца.
Стать королем − и кричать, кричать, кричать
За период травмы многие стали забывать, насколько этот гений хорош. Большую часть времени, когда он не мог бегать, Кавай тратил на броски. В составе «Торонто» он сыграл 60 матчей из 82 сезонных с наибольшим процентом задействования и лучшими статистическими показателями в карьере. Многие медиа считают, что «Торонто» − временная остановка для Кавая, что он провел сезон в эконом-режиме и что летом его дядя бизнесмен найдет место потеплее да рынок побольше. Возможно, так и было на протяжении регулярного чемпионата.
В плей-офф же Леонард показывает исторические цифры: почти 32 очка в среднем с процентом 54% с игры и 41% из-за дуги, все это с сумасшедшей бросковой, защитной и клатчевой нагрузкой. Впервые Каваю не на кого положиться: в решающем седьмом матче с «Филадельфией» у «Торонто» не было вариантов − только отдать ему 44% (!) от всех бросков команды и вернуть классический «heroball». А он еще и решил исход серии первым в истории НБА точным броском с сиреной в седьмом матче. По информации многих журналистов, сидевших сзади тренера «Рэпторс» Ника Нерса, он даже не нарисовал комбинации на решающие 4 секунды серии, а просто показал, как нужно отдать мяч Леонарду, а там пусть решает сам.
Такого Кавая мы не видели никогда. Он кричал за всю боль, перенесенную во время травмы, за весь пропущенный сезон, за все обиды на «Сан-Антонио». Кричал, потому что доказал себе, что может. Потому что знал, что отец видит его и гордится им.
Кавай до сих пор не привык к повышенному вниманию, что видно по его опущенным глазам во время интервью. Нарезки с его нелепым смехом набирают миллионы просмотров. О том, что в этом году у него родился второй ребенок, знают даже не все активные фанаты. Со своей женой, Кишель Шипли, он познакомился еще в университете Сан-Диего. Он такой человек: скупой на эмоции, закрытый и хладнокровный в решающие моменты игры. Он − олдскульная звезда НБА, которая в первую очередь пашет в защите. Только к Леонарду применим вопрос: может ли Кавай забить через Кавая? Но он больше не киборг, выращенный в теплице Поповича. Он теперь – «funguy». Он больше не игрок-звезда в благоприятной для него системе, он сам система внутри игрока. Выверенная, расчерченная, трудолюбиво собранная по крупицам.
UPD. «Торонто» впервые выиграл Восточную конференцию. В шести матчах серии обыграли «Милуоки» (4:2). Кавай набрал в шестой игре 27 очков, 17 подборов, 7 передач и 6 потерь. Неплохая статистика для лидера, который страдает в каждом перерыве из-за боли от возможной травмы.