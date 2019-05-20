Кавай Леонард
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#Кавай Леонард #НБА #Торонто #Сан-Антонио

Может ли суперзвезда быть интровертом без инстаграма? Знает Кавай Леонард

20 мая 2019, 15:35
Степан Саяпин

Кавай − одна из самых загадочных суперзвезд в мировом спорте. Он не дает интервью, не светит личную жизнь, не появляется нигде кроме баскетбольной площадки. Ему даже неинтересны социальные сети: «У меня нет даже фейковых аккаунтов, честно. Мне это не надо. Все, что я делаю, и так варится в этой сфере. Ты понимаешь, о чем я. Мне не надо постить новые кроссовки, потому что их запостят до меня. Я скорее проведу время дома или на прогулке с семьей и друзьями, чем с телефоном», − рассказал он в недавнем выпуске шоу одноклубника Сержа Ибаки. 

Коби называет Кавая любимым игроком, а пресса сравнивает его трудовую этику и самоотдачу с Майклом Джорданом. Из ролевого игрока без стабильного броска он превратился в суперзвезду НБА, входящую в свой прайм, и, возможно, самого желанного свободного агента предстоящего лета. 

Global Look Press

Потерять близкого − и спастись баскетболом

История Кавая Леонарда началась в городе Риверсайд, штата Калифорния. Он родился и рос в окрестностях Лос-Анджелеса, но называет себя «настоящим уроженцем Кейптауна», потому что оттуда приехала мама и там его наследие. Отец Марк Леонард имел в Комптоне небольшую мойку для машин, где маленький Кавай проводил много летних вечеров, учась вкалывать ради общего дела. После работы они вместе любили играть в американский футбол. Старший Леонард надеялся, что однажды сын станет в футболе профессионалом. 

Но Кавай выбрал баскетбол, как и многие мальчишки того времени, − потому что это был разгар эпохи Майкла Джордана. Кавай обожал документалку «Летай со мной» и жадно смотрел любую нарезку с участием «Его Воздушества». Увидев такой азарт, отец принял выбор Кавая: «Мой отец помогал мне наработать трудолюбие. Он всегда заставлял меня не останавливаться на достигнутом. Говорил, что с правильным отношением к работе моя жизнь будет проще».

Во время обучения в Риверсайдской старшей школе имени Мартина Лютера Кинга Леонард много тренировался со своим тренером Марвином Леа, который взялся персонально тренировать парня, увидев в сыром молодом игроке большой талант. Под его присмотром Кавай месяц за месяцем поступательно развивался как игрок и строил планы вперед. 

Но за полтора года до выпуска случилось то самое убийство.

NBA

Зимой 2008 года на своей любимой комптонской мойке Марк Леонард был застрелен неизвестными бандитами. «Я чувствовала глубокую и сильную боль в моем сыне, потому что я знала, как он любил своего отца», − со слезами рассказывает мама Кавая, Ким Робертсон. Для 16-летнего подростка смерть отца все перечеркнула. Но не разрушила главное дело. Он замкнулся в себе и еще больше сосредоточился на баскетболе. Любимая игра позволила ему отвлечься и пережить кризисный период. Он просто стал посещать зал два раза в день, а до утренних занятий в школе по плану обязательно ставил тренировку на паркете.

Найти вторую семью − и все упустить

Постоянная работа над собой дала результат – сразу несколько университетов предложили Каваю условия для продолжения карьеры. Леонард выбрал «Сан-Диего Стэйт», где ему пообещали большую роль и игровое время. Все два университетских года Кавай провел на достойном уровне и заслужил репутацию элитного защитника с огромным размахом рук. На драфте 2011 года был выбран «Индианой» под 15 пиком, но буквально через пару минут обменян в «Сан Антонио» к Греггу Поповичу, который, конечно, уже тогда знал, в кого этот молодой пацан может вырасти.

Идеально отлаженная защитная система «Сперс», их семейная атмосфера в команде, менторы в лице Тони Паркера, Ману Джинобили, Тима Данкана и трепетное отношение со стороны тренера Попа позволили необщительному Каваю адаптироваться с первого сезона. Он вошел в сборную новичков года, а где-то в Индиане уже начали завывать от досады. Но весь этот шум был для него лишь аперитивом. 

Global Look Press

После обидно проигранного финала-2013 против «Майами» Леброна с историческим броском Рэя Аллена, уже на следующий сезон «Сан-Антонио» без шансов развалили «Хит». Кавай в свой третий сезон в лиге был признан MVP финала. Потрясающий баскетбольный интеллект и размах рук в 221 см позволили ему выключить Леброна на дистанции целой серии. Свое первое чемпионство Кавай выиграл в 22 года, прямо в ночь на 16 июня − в международный день отца.

Попович с каждым годом методично увеличивал нагрузки Кавая Леонарда, а также его роль на паркете. Работа над собой и все условия со стороны штаба «Сан-Антонио» привели к логичному улучшению процента попадания с различных дистанций. Уже к концу сезона-2015/16 Кавай бросал трехочковые с элитным процентом 44%. Он уже брал на себя почти треть бросков всей команды. Кроме того, Леонард стал лишь третьим игроком в истории, после Майкла Джордана и Хакима Оладжьювона, кто смог стать МВП финала НБА и двукратным обладателем награды «Лучшему защищающемуся игроку сезона». 

Но жизнь идет черно-белыми полосами − и Кавай точно знал это. Сезон-2016/17 внезапно стал последним полноценным в «Сан-Антонио». Одни лидеры команды прошлых лет ушли на пенсию, другие постепенно затухали. Кавай, уже в статусе единоличной звезды, вытащил команду в финал запада, попутно показав Уэстбруку и Хардену, кто тут настоящий MVP. 

Там с ним и случился Заза «Подступлю-Под-Тебя» Пачулия. 

В процессе восстановления от травмы голеностопа дела пошли куда хуже: летом 2017 года, по информации многих внутренних источников, у Кавая обнаружилось воспаление квадрицепса с возможными осложнениями в виде изменения структуры или отрыва сухожилия от кости. Говорили, что причиной стали большие нагрузки, неправильный диагноз и плохое начальное лечение со стороны штаба «Сперс». Дальше были разногласия окружения Леонарда с фронт-офисом клуба. «Сан-Антонио» в мире НБА − семья, и они не выносят абсолютно никакой информации о конфликтах внутри команды в мир. Не зря у них самая жесткая в лиге аккредитация для любых СМИ. Вокруг этой истории еще долго плели домыслы и версии. Но факт прост: Кавай оказался вне игры практически на год, запросил обмен и покинул главного тренера своей жизни, отчасти заменившего ему отца. 

Стать королем − и кричать, кричать, кричать

За период травмы многие стали забывать, насколько этот гений хорош. Большую часть времени, когда он не мог бегать, Кавай тратил на броски. В составе «Торонто» он сыграл 60 матчей из 82 сезонных с наибольшим процентом задействования и лучшими статистическими показателями в карьере. Многие медиа считают, что «Торонто» − временная остановка для Кавая, что он провел сезон в эконом-режиме и что летом его дядя бизнесмен найдет место потеплее да рынок побольше. Возможно, так и было на протяжении регулярного чемпионата. 

В плей-офф же Леонард показывает исторические цифры: почти 32 очка в среднем с процентом 54% с игры и 41% из-за дуги, все это с сумасшедшей бросковой, защитной и клатчевой нагрузкой. Впервые Каваю не на кого положиться: в решающем седьмом матче с «Филадельфией» у «Торонто» не было вариантов − только отдать ему 44% (!) от всех бросков команды и вернуть классический «heroball». А он еще и решил исход серии первым в истории НБА точным броском с сиреной в седьмом матче. По информации многих журналистов, сидевших сзади тренера «Рэпторс» Ника Нерса, он даже не нарисовал комбинации на решающие 4 секунды серии, а просто показал, как нужно отдать мяч Леонарду, а там пусть решает сам. 

Такого Кавая мы не видели никогда. Он кричал за всю боль, перенесенную во время травмы, за весь пропущенный сезон, за все обиды на «Сан-Антонио». Кричал, потому что доказал себе, что может. Потому что знал, что отец видит его и гордится им. 

Кавай до сих пор не привык к повышенному вниманию, что видно по его опущенным глазам во время интервью. Нарезки с его нелепым смехом набирают миллионы просмотров. О том, что в этом году у него родился второй ребенок, знают даже не все активные фанаты. Со своей женой, Кишель Шипли, он познакомился еще в университете Сан-Диего. Он такой человек: скупой на эмоции, закрытый и хладнокровный в решающие моменты игры. Он − олдскульная звезда НБА, которая в первую очередь пашет в защите. Только к Леонарду применим вопрос: может ли Кавай забить через Кавая? Но он больше не киборг, выращенный в теплице Поповича. Он теперь – «funguy». Он больше не игрок-звезда в благоприятной для него системе, он сам система внутри игрока. Выверенная, расчерченная, трудолюбиво собранная по крупицам. 

UPD. «Торонто» впервые выиграл Восточную конференцию. В шести матчах серии обыграли «Милуоки» (4:2). Кавай набрал в шестой игре 27 очков, 17 подборов, 7 передач и 6 потерь. Неплохая статистика для лидера, который страдает в каждом перерыве из-за боли от возможной травмы. 

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