Может ли суперзвезда быть интровертом без инстаграма? Знает Кавай Леонард

Потерять близкого − и спастись баскетболом

История Кавая Леонарда началась в городе Риверсайд, штата Калифорния. Он родился и рос в окрестностях Лос-Анджелеса, но называет себя «настоящим уроженцем Кейптауна», потому что оттуда приехала мама и там его наследие. Отец Марк Леонард имел в Комптоне небольшую мойку для машин, где маленький Кавай проводил много летних вечеров, учась вкалывать ради общего дела. После работы они вместе любили играть в американский футбол. Старший Леонард надеялся, что однажды сын станет в футболе профессионалом.

Но Кавай выбрал баскетбол, как и многие мальчишки того времени, − потому что это был разгар эпохи Майкла Джордана. Кавай обожал документалку «Летай со мной» и жадно смотрел любую нарезку с участием «Его Воздушества». Увидев такой азарт, отец принял выбор Кавая: «Мой отец помогал мне наработать трудолюбие. Он всегда заставлял меня не останавливаться на достигнутом. Говорил, что с правильным отношением к работе моя жизнь будет проще».

Во время обучения в Риверсайдской старшей школе имени Мартина Лютера Кинга Леонард много тренировался со своим тренером Марвином Леа, который взялся персонально тренировать парня, увидев в сыром молодом игроке большой талант. Под его присмотром Кавай месяц за месяцем поступательно развивался как игрок и строил планы вперед.

Но за полтора года до выпуска случилось то самое убийство.