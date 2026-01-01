Сан-Антонио

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Баскетбол
«Детройт» выиграл право первого выбора на драфте НБА. Второй пик – у «Хьюстона»
#драфт НБА
Баскетбол
Попович – третий тренер в истории НБА с 1300 победами
#грегг попович
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30 текстов о главных персонажах НБА – по одному на каждый клуб
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#НБА
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Клубы и главные люди НБА − через режиссеров, которым подойдут их истории. Леброн − Скорсезе, «Хьюстон» − Нолан, Кавай − Финчер
#кино
Игрок НБА отрастил волосы из-за сексуального насилия. Теперь постригся – чтобы забыть и простить
#Лонни Уокер
В НБА есть два баскетболиста без пальца: один неудачно пилил дрова, другой – прыгнул с кольцом матери
#Давис Бертанс
Тот игрок НБА со смешного фото: сомневается в смерти Гитлера, изучает жизнь животных, развозит еду семьям
#Лонни Уокер
Отдельный дом под кроссовки и поместье с шестью туалетами – так живет звезда НБА с зарплатой 24 млн в год
#Ламаркус Олдридж
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