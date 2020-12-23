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30 текстов о главных персонажах НБА – по одному на каждый клуб

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НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Плюс еще один
Клубы и главные люди НБА − через режиссеров, которым подойдут их истории. Леброн − Скорсезе, «Хьюстон» − Нолан, Кавай − Финчер
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#Бруклин
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#Голден Стэйт Уорриорз
#Даллас
#Денвер (б)
#Детройт (б)
#Индиана
#Кливленд Кавальерс
#Лос-Анджелес Клипперс
#Майами Хит
#Мемфис
#Миллуоки
#Миннесота
#Новый Орлеан
#Нью-Йорк Никс
#Оклахома-Сити
#Орландо Мэджик
#Портленд (б)
#Сакраменто
#Сан-Антонио
#Торонто
#Филадельфия
#Финикс
#Хьюстон
#Чикаго
#Шарлотт