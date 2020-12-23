30 текстов о главных персонажах НБА – по одному на каждый клуб
«Бруклин Нетс»
Дюрэнт – это вечная борьба. Против авторитетов, против бедности и смерти близкого, против ненависти
«Бостон Селтикс»
Джейлен Браун показал метлу в победной игре. Так выглядит доминирование
«Шарлотт Хорнетс»
Майкл Джордан − дерьмовый президент
«Атланта Хоукс»
Трэй Янг – сенсация НБА: плачет от радости, покрывает долги горожан, сияет в худшей команде лиги
«Чикаго Буллс»
Главный баскетболист «Чикаго» выдал лучшую игру в карьере. В прошлом матче тренер унизил его заменой
«Кливленд Кавальерс»
Звезды НБА переживают панические атаки и депрессию. Теперь лига с этим борется
«Майами Хит»
В 13 лет мать выгнала Батлера из дома – а он стал звездой Востока. Дерзит, продает кофе, дружит со звездами и тащит «Майами»
«Нью-Йорк Никс»
Реджи Буллок перенес убийства двух сестер, одна из которых – трансгендер. Он стал борцом за права меньшинств
«Детройт Пистонс»
Блэйк Гриффин лучше всех в спорте объяснил, почему флеш-интервью – это грусть, боль и ерунда
«Орландо Мэджик»
Джонатан Айзек – единственный игрок в двух командах, который перед матчем не встал на колено при гимне и не надел футболку Black Lives Matter
«Филадельфия Сиксерс»
Эмбиид бунтует против «Филадельфии»: открыто критикует игру, а фанаты свистят и оскорбляют
«Индиана Пэйсерс»
«Черт, он реально сделал это?». 8 очков за 9 секунд – так Реджи Миллер убил «Никс» в плей-офф НБА
«Вашингтон Уизардс»
Трансфер года в НБА – обмен двух звездных заноз в заднице. И как мы до такого докатились?
«Торонто Рэпторс»
«Я играю за нечто большее, чем баскетбол. Я играю для отца». Откровение Паскаля Сиакама
«Милуоки Бакс»
Таннасис Адетокумбо теперь играет вместе с Яннисом. Кумовство, не?
«Даллас Маверикс»
Кланяйтесь: Лука Дончич – умница, гений и солнечный европеец, который захватит НБА
«Денвер Наггетс»
Чудо-сенсация, которую сделали толстяк, вегетарианец и мастер кунг-фу
«Голден Стэйт Уорриорз»
Стеф Карри во время пандемии: помогает детям, звонит фанатам и воодушевляет медсестер
«Хьюстон Рокетс»
Харден повернут на стриптизе. Спускает горы денег и торчит там всегда. Есть даже исследования: стрип-клубы влияют на его карьеру
«Миннесота Тимбервулвз»
«Я не сучка, которая выросла среди львов». Таунс и его вражда с Эмбиидом
«Лос-Анджелес Клипперс»
Может ли суперзвезда быть интровертом без инстаграма? Знает Кавай Леонард
«Мемфис Гриззлис»
Мужик просто вышел за чипсами в коридор – так появилась новая важная звезда Джа Морант
«Оклахома-Сити Тандер»
«Оклахома» – один из тех клубов, которые в августе запустили бойкот НБА из-за выстрелов в спину афроамериканца Джейкоба Блейка полицейскими
«Лос-Анджелес Лейкерс»
Большой гид по Леброну для чайников. Почему это главный баскетболист современности и, возможно, лучший в истории
«Новый Орлеан Пеликанс»
Зайон-Зайон-Зайон. Все вокруг обсуждают застенчивого крепыша, который захватит баскетбол
«Портленд Трэйл Блейзерс»
Мир всегда недооценивает Лилларда. Он боец и последний патриот в лиге карьеристов
«Финикс Санз»
Букер забросил победный под сирену, затем попал под душ, а аккаунт клуба сошел с ума
«Сан-Антонио Сперс»
Отдельный дом под кроссовки и поместье с шестью туалетами – так живет Ламаркус Олдридж с зарплатой 24 млн в год
«Юта Джаз»
Первый заболевший короной в НБА – Гобер, который за пару дней до заражения смеялся над вирусом и специально трогал все микрофоны журналистов
«Сакраменто Кингз»