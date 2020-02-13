Эмбиид бунтует против «Филадельфии»: открыто критикует игру, а фанаты свистят и оскорбляют
«Филадельфия» недавно обыграла одного из фаворитов сезона – «Клипперс», сейчас идет третьей в Атлантическом дивизионе и пятой в Восточной конференции. Вряд ли возможно достать «Милуоки», но забраться повыше клуб точно может.
Хотя сейчас внутри команды неспокойно. У нее проблемы с лидером – Джоэлом Эмбиидом.
Вкратце, что мы знаем об Эмбииде:
- Он планировал играть в волейбол за свою сборную, но все же выбрал баскетбол;
- Он – третий камерунец в НБА;
- Карьера пока только в «Филадельфии» – числился с 2014-го, заиграл с 2016-го, пропустив два года из-за травм;
- В 2017-м подписал мощный 5-летний контракт на сумму $148 миллионов;
- Эмбиид – лицо обложки симулятора NBA Live 19;
- Он терпеть не может алкоголь;
- Считался мастером троллинга в соцсетях. Настолько, что Кевин Дюрэнт однажды пошутил: «Не хотели проигрывать «Филадельфии», потому что Эмбиид опять начал бы писать всякую чушь».
В прошлом октябре Эмбиид сказал, что завязал с трештоком, но все равно угодил в скандал – подрался прямо на площадке с игроком «Миннесоты» Карлом-Энтони Таунсом, которого неоднократно доставал в соцсетях. Обоих выгнали с игры и еще дали сверху по бану на два матча.
В декабре Эмбиид выдал крутой матч с «Бостоном» после того как услышал критику от Чарльза Баркли и Шакила. 38 очков, 13 подборов, шесть передач – команда выиграла, а Джоэл согласился со словами легенд. Зима все равно выдалась непростой – то болезнь, то травма пальца.
2020-й начался с обострения – Эмбиид открыто покритиковал партнеров, намекнув на проблемы в игре Бена Симмонса: «Если у тебя есть пространство для броска, ты должен бросать по кольцу. Нужно, чтобы все это наконец поняли».
Общеизвестно, что Симмонс не бросает из-за дуги, поэтому его попадание в ноябрьской игре отмечалось так шумно, оно было вообще первым в НБА (если вам интересно, что было дальше: в 19 матчах 2020 года бросил 3-очковый лишь однажды и не попал). В январе эксперт ESPN Джален Роуз высказал мнение: «Без Эмбиида Симмонс играет лучше – получает возможность идти на кольцо и завершать, у него больше свободы».
Чуть позже – снова недовольство Эмбиида, ему не нравится игра в атаке, он признался, что не знает, чего ждать на площадке, и что позиционное нападение не выстроено. Некоторые посчитали новое интервью еще одним намеком на Симмонса.
В игре с «Чикаго» ситуация стала опасной. «Филадельфия» победила после того как Эмбиид закинул решающий трехочковый за 40 секунд до конца, но он же приложил палец к губам и предложил заткнуться домашним трибунам:
О возможном обмене Эмбиида в конце сезона стали говорить все чаще, историю дополнила и его переписка с бывшим одноклубником Джимми Батлером, который сейчас играет за «Майами».
- «Ты или умираешь героем, или живешь, пока не становишься злодеем», – выдал цитату Эмбиид;
- «Я знаю место, где злодеям рады», – ответил Батлер;
- «Ты чертовски прав, брат мой», – реплика Эмбиида.
Эмбиид все же признался в любви к «Филадельфии» в твиттере, но особой поддержки не нашел – некоторые ему предложили покинуть клуб. Тут еще два странных совпадения – в этот пост Эмбиид выложил фото именно с матча против «Майами», а Батлер, оказывается, тоже писал у себя ту самую цитату про героя и злодея как раз перед запросом на обмен.
Фанаты «Филадельфии» посвистели Эмбииду на следующей игре против «Клипперс», а он рано схватил два фола, так что провел на площадке 28 минут. Симмонс пробегал 42 минуты и набрал столько же очков, сколько и Эмбиид – 26. Похвала снова ушла Симмонсу – у него второй подряд трипл-дабл (и уже шестой в сезоне).
Инсайдер Bleacher Report Ховард Бек рассказал, что говорят в лиге: «Считается, что Эмбиид и Симмонс проводят свои последние дни вместе». Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст подтвердил слухи: «Люди об этом говорят, это уже симптом». В эфир одной из спортивных радиостанций Филадельфии дозвонился болельщик клуба и заявил прямо: «Уберите этот мешок из нашего города. Я не хочу, чтобы он был в моей команде».
В зарубежной прессе уже прикидывают, какой команде Эмбиид подошел бы лучше – называются «Бостон» (потому что им нужен большой игрок), «Голден Стэйт» (потому что наверняка обменяют Грина), «Майами» (см. выше), «Атланта» (могут здорово сыграться с Янгом) и «Бруклин» (интересное трио с Дюрантом и Ирвингом).
Конфликтов внутри клуба было не так много, но в конце 2018-го Эмбиид жаловался, что его неправильно используют: «Тренер ставит меня на периметр. Меня это расстраивает. Все шло само собой в нападении. Но сейчас этого нет. Стало меньше розыгрышей под кольцом». Позже он пояснил, что больше недоволен собой. «Он просто хочет побеждать. Понимаю его разочарование. Эмбиид – выдающийся игрок», – заявил на тот момент одноклубник Джимми Батлер. Подтвердил стремления Эмбиида и Ти Джей Макконнелл: «Он даже ругался с моей женой из-за настольной игры».
«Я хочу быть Кобе Брайантом. Хочу быть Тимом Данканом. Хочу быть Дирком Новицки», – так пару лет назад Эмбиид сказал о своем желании провести карьеру в одном клубе. Сейчас такой расклад видится не очень реальным. С другой стороны, почему бы не считать эту ситуацию в «Филадельфии» шансом на бодрое выступление в плей-офф? Эмбиид не раз говорил о том, как его мотивирует критика. Эффект может выйти мощным.