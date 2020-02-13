Эмбиид бунтует против «Филадельфии»: открыто критикует игру, а фанаты свистят и оскорбляют

В декабре Эмбиид выдал крутой матч с «Бостоном» после того как услышал критику от Чарльза Баркли и Шакила. 38 очков, 13 подборов, шесть передач – команда выиграла, а Джоэл согласился со словами легенд. Зима все равно выдалась непростой – то болезнь, то травма пальца.

2020-й начался с обострения – Эмбиид открыто покритиковал партнеров, намекнув на проблемы в игре Бена Симмонса: «Если у тебя есть пространство для броска, ты должен бросать по кольцу. Нужно, чтобы все это наконец поняли».

Общеизвестно, что Симмонс не бросает из-за дуги, поэтому его попадание в ноябрьской игре отмечалось так шумно, оно было вообще первым в НБА (если вам интересно, что было дальше: в 19 матчах 2020 года бросил 3-очковый лишь однажды и не попал). В январе эксперт ESPN Джален Роуз высказал мнение: «Без Эмбиида Симмонс играет лучше – получает возможность идти на кольцо и завершать, у него больше свободы».

Чуть позже – снова недовольство Эмбиида, ему не нравится игра в атаке, он признался, что не знает, чего ждать на площадке, и что позиционное нападение не выстроено. Некоторые посчитали новое интервью еще одним намеком на Симмонса.

В игре с «Чикаго» ситуация стала опасной. «Филадельфия» победила после того как Эмбиид закинул решающий трехочковый за 40 секунд до конца, но он же приложил палец к губам и предложил заткнуться домашним трибунам: