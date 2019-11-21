Эпохальное событие в НБА: Симмонс забил трехочковый. Впервые в карьере!

Разыгрывающий «Филадельфии» Бен Симмонс впервые в карьере реализовал трехочковый бросок. Произошло это в матче с «Нью-Йорком», «Филадельфия» победила 109:104.

В НБА Симмонс выступает уже третий сезон, однако раньше он вообще ни разу не смог забить трехочковый. У него было 17 попыток – все неудачные. Позади 172 игры.

Этой ночью наконец-то получилось. А комментатор как рад: