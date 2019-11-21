Эпохальное событие в НБА: Симмонс забил трехочковый. Впервые в карьере!
Разыгрывающий «Филадельфии» Бен Симмонс впервые в карьере реализовал трехочковый бросок. Произошло это в матче с «Нью-Йорком», «Филадельфия» победила 109:104.
В НБА Симмонс выступает уже третий сезон, однако раньше он вообще ни разу не смог забить трехочковый. У него было 17 попыток – все неудачные. Позади 172 игры.
Этой ночью наконец-то получилось. А комментатор как рад:
В твиттере подсчитали, что последний раз Симмонс забивал трехочковый 1451 день назад, если брать официальные игры.
Кто-то уже переименовал свой аккаунт в «реализует ли снова Симмонс трехочковый?». И пошутил, что в этом сезоне у него больше таких бросков, чем у Томпсона, Дюрэнта и Джордана.
Стопроцентная реализация трехочковых в этом сезоне!
Кому-то повезло поставить $100 на реализованный трехочковый Симмонса и получить $1500. Возможно, это шутка, но верится вполне.
Кстати, полтора месяца назад Симмонс уже забивал трехочковый, но это был предсезонный неофициальный матч против «Гуанчжоу».
«Филадельфия» выиграла четыре игры из последних шести, но месяц складывается хуже чем прошлый: в октябре лишь одно поражение, в ноябре – сразу пять. В Восточной конференции НБА «Филадельфия» идет пятой.