Бен Симмонс
НБА
баскетбол
Поделиться:
Комментарии:
0
#Бен Симмонс #НБА #баскетбол

Эпохальное событие в НБА: Симмонс забил трехочковый. Впервые в карьере!

21 ноября 2019, 10:54

Разыгрывающий «Филадельфии» Бен Симмонс впервые в карьере реализовал трехочковый бросок. Произошло это в матче с «Нью-Йорком», «Филадельфия» победила 109:104.

В НБА Симмонс выступает уже третий сезон, однако раньше он вообще ни разу не смог забить трехочковый. У него было 17 попыток – все неудачные. Позади 172 игры.

Этой ночью наконец-то получилось. А комментатор как рад:

В твиттере подсчитали, что последний раз Симмонс забивал трехочковый 1451 день назад, если брать официальные игры.

Кто-то уже переименовал свой аккаунт в «реализует ли снова Симмонс трехочковый?». И пошутил, что в этом сезоне у него больше таких бросков, чем у Томпсона, Дюрэнта и Джордана.

Стопроцентная реализация трехочковых в этом сезоне!

Кому-то повезло поставить $100 на реализованный трехочковый Симмонса и получить $1500. Возможно, это шутка, но верится вполне.

Скриншот с твиттера

Кстати, полтора месяца назад Симмонс уже забивал трехочковый, но это был предсезонный неофициальный матч против «Гуанчжоу».

«Филадельфия» выиграла четыре игры из последних шести, но месяц складывается хуже чем прошлый: в октябре лишь одно поражение, в ноябре – сразу пять. В Восточной конференции НБА «Филадельфия» идет пятой.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
А здесь очень подробно о том, как Симмонс не забивал трехочковые и как над ним глумились:
Лидер «Филадельфии» никогда не забрасывал трехочковые. Над ним смеются, а он при этом важная звезда
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Бен Симмонс
#НБА
#баскетбол