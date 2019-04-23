Лидер «Филадельфии» никогда не забрасывал трехочковые. Над ним смеются, а он при этом важная звезда

Симмонс злится на насмешки, но становится сильнее

В этом сезоне Симмонс набирает в среднем 17 очков, 9 подборов и 8 передач за игру. С такими показателями впечатление о нем все равно становится хуже. «Даже со всеми навыками Симмонс – обуза для «Филадельфии». Это не изменится, пока у него не появится хоть какое-то подобие броска в прыжке», – считает журналист Крис Бруссард.

ESPN приводит слова неназванного менеджера клуба Западной конференции. Его просили прокомментировать выступление Симмонса, Митчелла, Татума и Фокса. Вот самая важная из негативных характеристик по Бену: « Симмонс просто не умеет бросать. Когда вы претендуете на чемпионство, на площадке не должно быть игроков без броска ».

«Филадельфия» успешно выступила на Востоке и без проблем вышла в плей-офф с третьим результатом в конференции. Здесь недостатки Симмонса маскировали через успешную игру Реддика, Батлера и Эмбиида. Сам Бен спокойно реагировал на все советы и обещал все-таки улучшить броски, но пока заслужил только очередную порцию смеха.

За два сезона в лиге никакого прогресса в этом компоненте игры от него так и не увидели. Зато в плей-офф «Филадельфия» пока превосходит «Бруклин», а Симмонса все равно обсуждают. В третьем матче серии Бен набрал 31 очко – это его личный рекорд результативности в плей-офф.

Получился идеальный ответ на троллинг фанатов и игроков «Бруклина». «Разыскивается бросок Бена Симмонса», – такие плакаты они повесили рядом с домашней ареной. Сразу после этого Симмонс сверкнул.