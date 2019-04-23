Лидер «Филадельфии» никогда не забрасывал трехочковые. Над ним смеются, а он при этом важная звезда
Год лечился, но все равно всех уделал
На драфте-2016 «Филадельфия» взяла Бена Симмонса под общим первым номером. «Лейкерс» получил второй пик и забрал Ингрэма, с которым сейчас пролетел мимо плей-офф. Выбранный «Бостоном» Джейлен Браун пока тоже не стал звездой.
Из топов того драфта лучше всех заиграл как раз Симмонс. Хотя на его развитии и сказался пропущенный из-за травмы год, в сезоне-2017/18 Бена признали лучшим новичком. Не все восприняли это нормально – многие требовали отдать награду Доновану Митчеллу из «Юты». Он как раз ничего не пропускал.
Успокойтесь, по Симмонсу все заслуженно:
- Симмонс самоуверен, но в этом его плюс. Из-за пропущенного года многие перестали считать Бена новичком, он ответил на это фразой: «Фили, это будет страшно». Получилось удивить.
- Вся игра «Филадельфии» сразу пошла через Бена. Симмонсповторилдостижение Мэджика Джонсона и Оскара Робертсона, когда набрал 1000 очков, 500 подборов и 500 передач за дебютный сезон.
- Только Дэвид Робинсон и Андре Игудала делали трипл-дабл без единой потери в матче. Симмонс тоже смог.
- Бен оказался всего пятым новичком в истории, кто сотворил трипл-дабл в игре плей-офф. В игре с «Майами» Симмонс забросил 17 очков, сделал 13 подборов и отдал 10 передач.
- Даже в НБА редкий игрок может забросить с разворотом в воздухе на 360 градусов. В дебютном сезоне Симмонс уже мог.
Потратьте несколько минут и посмотрите лучшие моменты из выступления Симмонса по прошлому году. Сейчас Симмонс – такой же топовый парень, к которому почти не бывает претензий по развитию атак.
За два полноценных года в НБА в игре Симмонса проявилась только одна существенная проблема. Он еще никогда в профессиональной карьере не забрасывал трехочковые. Более того, даже почти не пробовал их бросать, чтобы просто прервать неудачную тенденцию.
За все время Бен только 15 раз пульнул в сторону кольца с позиции трехочкового. Вот эта попытка из игры против «Лейкерс» – лучшее творение Симмонса в НБА. Здесь мяч хотя бы долетел до кольца.
Его трешки (которых нет) – мем, загадка и драма одновременно
Из-за той попытки Симмонса Reddit взорвался дикими комментариями. Фанаты посчитали историческим событием уже саму возможность трехочкового от Симмонса. Не помешал обсуждению даже печальный итог. «Приятно знать, что кто-то хуже в трехочковых, чем Дреймонд Грин», – написал один из пользователей.
Пересечение дикое, но действительно не в пользу Симмонса. При других недостатках мощный форвард «Голден Стейт» Грин ужасно бросает трехчковые, но даже в его карьере есть классный и результативный момент. В марте 2016-го Дреймонд попал в овертайме матча с «Атлантой». Бросок оказался победным.
Сравните с этой ситуацией. На Симмонса даже никто не выдвигается, но он все равно не забивает открытый бросок. Потом дорабатывает и все-таки набирает два очка. Это лучше всего характеризует манеру игры Симмонса.
Из-за его неудачных дальних попыток вокруг Симмонса есть только мемы. Например, через Бена поднимают настроение друзьям, которые только начинают смотреть НБА. Один парень вбил в гугл сочетание фамилии Симмонса и трехочковые, а потом смеялся несколько минут, потому что увидел 0.
За Симмонса специально исполняют трехочковые в симуляторе, где все получается гораздо лучше. Там Бен может забросить два трехочковых подряд и становится похожим на снайпера уровня Карри. В реальности такое точно невозможно.
На это видео, где переименованный в труса виртуальный Симмонс просто стоит на линии трех очков, сам Бен даже ответил фанату: «Лучше не бросать трехочковые, чем иметь такую растительность на лице». Сейчас его комментарий уже удален, а видео разошлось на 2700 ретвитов.
Большинство очков в НБА Симмонс набирает в краске (зоне под кольцом), а вдалеке от кольца начинаются проблемы. К его игре даже подобрали идеальный мультик, который иллюстрирует все проблемы Бена с бросками.
Симмонс злится на насмешки, но становится сильнее
В этом сезоне Симмонс набирает в среднем 17 очков, 9 подборов и 8 передач за игру. С такими показателями впечатление о нем все равно становится хуже. «Даже со всеми навыками Симмонс – обуза для «Филадельфии». Это не изменится, пока у него не появится хоть какое-то подобие броска в прыжке», – считает журналист Крис Бруссард.
ESPN приводит слова неназванного менеджера клуба Западной конференции. Его просили прокомментировать выступление Симмонса, Митчелла, Татума и Фокса. Вот самая важная из негативных характеристик по Бену: «Симмонс просто не умеет бросать. Когда вы претендуете на чемпионство, на площадке не должно быть игроков без броска».
«Филадельфия» успешно выступила на Востоке и без проблем вышла в плей-офф с третьим результатом в конференции. Здесь недостатки Симмонса маскировали через успешную игру Реддика, Батлера и Эмбиида. Сам Бен спокойно реагировал на все советы и обещал все-таки улучшить броски, но пока заслужил только очередную порцию смеха.
За два сезона в лиге никакого прогресса в этом компоненте игры от него так и не увидели. Зато в плей-офф «Филадельфия» пока превосходит «Бруклин», а Симмонса все равно обсуждают. В третьем матче серии Бен набрал 31 очко – это его личный рекорд результативности в плей-офф.
Получился идеальный ответ на троллинг фанатов и игроков «Бруклина». «Разыскивается бросок Бена Симмонса», – такие плакаты они повесили рядом с домашней ареной. Сразу после этого Симмонс сверкнул.
Был взаимный троллинг у Симмонса и форварда «Бруклина» Джареда Дадли. Игрок «Бруклина» вообще не попал по кольцу , когда исполнял трехочковый. Симмонс посмеялся, потому что перед этим Дадли назвал его средним игроком.
История получила продолжение в четвертом матче серии. Здесь Дадли уже забросил трехочковый, а потом спросил у Симмонса: «Как дела?». Сейчас кажется, что смех вокруг главного недостатка Бена уже затмевает его реальные достоинства.
«Я внесу небольшие изменения, но не буду менять технику броска», – объяснял всю ситуацию с трехочковыми сам Симмонс. Перед матчами он периодически тренирует такие броски. Обстановку не сравнить, но даже здесь несколько трехочковых все равно залетали.
Главные открытие по Симмонсу – раньше у него реально получалось забрасывать трехи в матчах . В старшей школе Бен спокойно вколотил хотя бы несколько трехочковых из не самых простых ситуаций. Что тогда случилось с Симмонсом в НБА?