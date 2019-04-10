Дирк Новицки завершил карьеру. Каким мы его запомним

Лучшая характеристика от суперзвезды – Леброн Джеймс говорил о броске: «Его просто невозможно накрыть». Fadeaway был отточен Новицки благодаря его тренеру Хольгеру Гешвиндеру. «Без него я был бы сегодня скучным бизнесменом или маляром в компании моих родителей», – рассказывал Новицки в интервью Spiegel.



Он – лидер, но он позитивен, прост в общении и всегда непрочь посмеяться над собой – таким запомнили немецкого баскетболиста как человека. Довольно точно Дирк Новицки характеризует его ответ на вопрос, не хотел ли он довериться какому-нибудь американскому спортивному агенту: «Мы встречались с несколькими такими людьми, и все это было похоже на выступление стенд-ап комиков. Буквально через несколько минут я понимал – не хочу иметь с ними дело и лучше предпочту потерять несколько сделок ради тишины и покоя».