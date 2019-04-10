Дирк Новицки завершил карьеру. Каким мы его запомним
Мама знаменитого спортсмена также играла в баскетбол, она выступала за сборную ФРГ на чемпионате Европы-1966. Сын же поначалу увлекался гандболом и теннисом, но все же выбрал баскетбол и уже в 16 лет добился дебюта в профессиональной лиге.
Через четыре года Дирк Новицки перебрался в США и стал выступать за «Даллас», где и провел всю свою блестящую карьеру.
В начале 2000-х он регулярно входил в первую, вторую или третью команду всех звезд НБА.
Но поначалу большие успехи касались международных соревнований: например бронзовая медаль на ЧМ-2002 в США вместе со званием самого ценного игрока турнира. Аналогичный приз Новицки получил через три года, кроме того, ему удалось завоевать серебро на Евро-2005, где немцы в финале уступили Греции.
По итогам сезона-2006/07 Новицки был назван самым ценным игроком НБА. Причем до него титул MVP никогда не получал европейский баскетболист.
В 2008-м Новицки стал знаменосцем своей страны на летней Олимпиаде-2008. Хотя там немецкие баскетболисты выступили неудачно – они не смогли выйти из группы, выиграв лишь один матч из пяти.
Серьезного успеха Новицки достиг в 2011 году, выиграв с «Далласом» финал НБА в шести матчах против «Майами». Во всех этих играх кроме последней немец набирал большее количество очков в своей команде, заодно получил приз MVP финалов. Первая попытка выиграть финальную серию уже была за пять лет до этого, но «Даллас» в шести играх уступил «Майами». В 2011-м удалось осуществить мечту.
10 апреля 2019 года Дирк Новицки объявил о завершении карьеры, сыграв против «Финикса» (120:109), в матче он набрал 30 очков. Не было никаких специальных сообщений, никаких мероприятий, баскетболист просто закончил карьеру без лишнего шума.
Он сыграл 21 сезон за «Даллас», что является рекордом в НБА. За это время провел 14 Матчей всех звезд. Новицкий – четвертый в истории турнира баскетболист, который провел в нем 1500 матчей, шестой – победивший в 900 играх. Среди европейцев и белых баскетболистов он – лучший снайпер НБА.
Особенность Новицки – его работоспособность, направленная на достижение результата, он не производил шоу, хотя в НБА оно ценится, а выделялся гигантской самоотдачей. Во многом благодаря этому, немец смог немного поменять представление о действиях форварда: например, на позиции тяжелого форварда не только бороться под корзиной, но и с успехом действовать вне трехочковой зоны.
Кроме того, Новицки заставил по-новому взглянуть в НБА на баскетболистов из Европы, да и вообще показателен сам факт, что европеец встал в один ряд с американскими спортсменами в баскетболе. Даже его бросок под названием Fadeaway, когда Новицки на одной ноге бросает, будто бы заваливаясь на спину, копируют молодые спортсмены.
Лучшая характеристика от суперзвезды – Леброн Джеймс говорил о броске: «Его просто невозможно накрыть». Fadeaway был отточен Новицки благодаря его тренеру Хольгеру Гешвиндеру. «Без него я был бы сегодня скучным бизнесменом или маляром в компании моих родителей», – рассказывал Новицки в интервью Spiegel.
Он – лидер, но он позитивен, прост в общении и всегда непрочь посмеяться над собой – таким запомнили немецкого баскетболиста как человека. Довольно точно Дирк Новицки характеризует его ответ на вопрос, не хотел ли он довериться какому-нибудь американскому спортивному агенту: «Мы встречались с несколькими такими людьми, и все это было похоже на выступление стенд-ап комиков. Буквально через несколько минут я понимал – не хочу иметь с ними дело и лучше предпочту потерять несколько сделок ради тишины и покоя».
Пару месяцев назад Новицки рассказал, что будет с ним после завершения карьеры: «Сначала проведу много времени со своей семьей. Им пришлось многим пожертвовать ради меня, так что я планирую посвятить несколько лет своим детям. Но в будущем появится новый вызов. Пока не знаю, какой именно, но он точно будет связан с баскетболом».
Карьера Новицки настолько прекрасна, а сам он всегда располагают к себе. Так что его возвращению будут рады всегда. В любом качестве.